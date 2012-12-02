Çift dokunmatik ekranlı ASUS Taichi Ultrabook modelinin ABD sevkiyatları ertelendi













ASUS'un Windows 8 ekosistemine sunduğu en ilginç tasarıma sahip Ultrabook modeli olan Taichi, kısa süre önce Amazon, Newegg, TigerDirect gibi ABD perakende sitelerinde sipariş toplamaya başlamıştı.





ASUS Taichi modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse, Ivy Bridge tabanlı Core i5 3317U /i7 3517U işlemci, 4GB RAM, 128GB/256GB SSD depolama seçenekleri, ön ve arkada olmak üzere 11.6 inçlik Full HD LED dokunmatik ekran, Intel HD 4000 grafik birimi, Windows 8 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte web kamera, WiFi, Bluetooth, USB 3.0 portu, 1.2Kg ağırlık gibi özellikler mevcuttu.





Taichi modeli, kapağı kapalı olarak bir tablet gibi kullanma imkanı sunarken, kapağı açtığınızda ise dokunmatik bir Ultrabook konsepti haline geliyor. Dock klavye sunan melez Windows 8 modelleri aslında benzer bir kullanım şekli sunuyor. Ancak Taichi, buna farklı bir yorum getirdiği için oldukça ilgi çekmişti.





ASUS Taichi'nin Core i5 ve 128GB SSD özellikli versiyonu 1299$, Core i7 ve 256GB SSD özellikli versiyonu ise 1599$ fiyat etiketine sahipti.





Ancak perakende sitelerindeki ürün sayfalarına eklenen bilgiler, Taichi modellerinin sevkiyatının ertelendiği yönünde. Ürünler ya stokta yok ya da dağıtımı durduruldu.





Bir ASUS sözcüsü modelin Aralık ayında sevkiyata başlayacağını mail yoluyla bildirse de bu tarihin biraz daha kayabileceği tahmin ediliyor. Sözcü ertelemenin nedeni hakkında da herhangi bir bilgi vermedi. Uluslararası satışların da bu nedenle ertelenmesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2017301/asus-delays-taichi-dualscreen-ultrabooks.html