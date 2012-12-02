Çift dokunmatik ekranlı ASUS Taichi Ultrabook modelinin ABD sevkiyatları ertelendi

Haber Editörü
ASUS'un Windows 8 ekosistemine sunduğu en ilginç tasarıma sahip Ultrabook modeli olan Taichi, kısa süre önce Amazon, Newegg, TigerDirect gibi ABD perakende sitelerinde sipariş toplamaya başlamıştı.
ASUS Taichi modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse, Ivy Bridge tabanlı Core i5 3317U /i7 3517U işlemci, 4GB RAM, 128GB/256GB SSD depolama seçenekleri, ön ve arkada olmak üzere 11.6 inçlik Full HD LED dokunmatik ekran, Intel HD 4000 grafik birimi, Windows 8 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte web kamera, WiFi, Bluetooth, USB 3.0 portu, 1.2Kg ağırlık gibi özellikler mevcuttu.
Taichi modeli, kapağı kapalı olarak bir tablet gibi kullanma imkanı sunarken, kapağı açtığınızda ise dokunmatik bir Ultrabook konsepti haline geliyor. Dock klavye sunan melez Windows 8 modelleri aslında benzer bir kullanım şekli sunuyor. Ancak Taichi, buna farklı bir yorum getirdiği için oldukça ilgi çekmişti.
ASUS Taichi'nin Core i5 ve 128GB SSD özellikli versiyonu 1299$, Core i7 ve 256GB SSD özellikli versiyonu ise 1599$ fiyat etiketine sahipti.
Ancak perakende sitelerindeki ürün sayfalarına eklenen bilgiler, Taichi modellerinin sevkiyatının ertelendiği yönünde. Ürünler ya stokta yok ya da dağıtımı durduruldu.
Bir ASUS sözcüsü modelin Aralık ayında sevkiyata başlayacağını mail yoluyla bildirse de bu tarihin biraz daha kayabileceği tahmin ediliyor. Sözcü ertelemenin nedeni hakkında da herhangi bir bilgi vermedi. Uluslararası satışların da bu nedenle ertelenmesi bekleniyor.
http://www.pcworld.com/article/2017301/asus-delays-taichi-dualscreen-ultrabooks.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Macbook air 13,3 kanada menseli i7 1.9 256 ssd hd300 özellikli makinayı satıp yerine
11,6 TAİCHİ aldım. İ7 1,9 256 SSD HD 4000 özellklere sahip
Taichi çok daha hızlı bir makina.
Tablet özelliği çok iyi fakat ekran döndürme olayı olmadığı için gıcık oluyorsun.
Taichi IPS ekranlı farkını hissettriyor.
FAKAT ortada şöyle bir gerçeklik var Macbook air in PiL süresi Taichi den çok daha fazla. Sırf bundan dolayı TAİCHİ yi satmayı düşünebilirim. Makinayı kullanmadığım halde pil hemen bitiyor.
Kullanan arkadaşlar PİL konusundaki yorumları yaparsa sevinirim.
Her tür kullanımda atıl kalan bir ekran? Bu kanıya nasıl vardınız?
Ürün hakkında basit bir araştırma yapıp ürünün mikro sitesine bakarsanız, kullanım modları diye bir bölüm olduğunuz göreceksiniz.
taichi.asus.com/...
Adamların bu ürünle yaratmak istedikleri fark mirror mode ve dual screen mode.
Dual screen mode da bahsedildiği gibi sunuşlarda çok işe yarayabilir. Diyelim satışçısınız, masanın diğer tarafında müşterileriniz dış ekrandan sunuşu izlerken siz iç ekrandan notlarınızı okuyorsunuz.
Sizin için gereksiz olabilir ama bazı kişilerin de işine yarayacaktır.
Bazıları için de tablet - keyboard dock ayrı olmasındansa notebook-tablet ikisinin bir arada olması daha ergonomik gelecek.
Arap yağı bol bulunca başına sürermiş misali ips ekranımız bol, içe de dışa da ekran koyalım diyerek koymamışlardır yani