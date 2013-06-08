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Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu

5 yıl
13,3b
1
99
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu

Lenovo, geçen yıl Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında IdeaPad markası altındaki Y serisine yeni bir dizüstü bilgisayar eklemişti. Y500 model numaralı bu bilgisayar, yapısında ihtiva ettiği Ultrabay adlı çok işlevli yuva sayesinde kullanıcısına yeni donanım parçaları ekleyebilme imkanı tanıyordu. NVIDIA'nın SLI teknolojisiyle bir araya getirilen iki orta seviye ekran kartına sahip sürümü büyük ilgi gören Y500, yüksek grafik performansı sunan en ekonomik modellerden biri haline gelmişti. Ürününün pazarda başarılı olduğunu gören Çinli üretici, kısa süre önce sessiz sedasız Y510p modelli aygıtını piyasaya sürdü. Herhangi bir basın açıklaması yayınlamayan Lenovo, resmi çevrimiçi alışveriş sitesinde Y500'ün halefini farklı donanım paketleriyle tüketicisinin beğenisine sundu. 
Intel'in HD4600 bütünleşik grafik birimi pasif hale getirilmiş 2.4GHz hızında dört çekirdekli Haswell i7-4700MQ işlemcisi ile gelen Y510p, Kepler mimarili NVIDIA GeForce GT 750M ekran kartını bünyesinde barındırıyor. Çift ekran kartlı pakette ise; GK107 Kepler grafik çipi, 768 CUDA çekirdeği, 967MHz saat hızı, 128-bit bellek bant genişliği ve 4GB GDDR5 belleğe sahip GT 750M SLI sistemi kullanılmış. GTX 675MX ve GTX 770M ile benzer düzeyde bir performans sergilemesi beklenen GT 750 SLI'nın TDP değeri, 70-80W seviyesine ulaşabiliyor. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda çift GT 750M ekran kartlı Y510p'nin oyun odaklı kullanım için ideal bir ürün olduğunu söylemek mümkün.
Y500'ün devam modelinde ekran tercihini parlama yapmayan 15.6 inçlik Full HD (1920 x 1080 piksel) mat LED LCD panelden yana kullanan Lenovo'nun yeni taşınabilir bilgisayarındaki diğer teknik detaylar şöyle; 16GB DDR3 1600MHz'ye kadar sistem belleği, 1TB/500GB 5400rpm HDD, isteğe bağlı 24GB SSD depolama birimi, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi destekli çift JBL hoparlör, Intel Centrino Wireless N-2230 ile Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği, Bluetooth 4.0, her zaman açık kalan bir USB 2.0, iki USB 3.0, HDMI portları, altısı bir arada kart okuyucu, HD video çekebilen görüntü görüşme kamerası, Windows 8 ile uyumlu TouchPad, arkadan aydınlatmalı tuş takımı, 2.7 kilogram ağırlık, en ince noktasında 15.5 milimetre kalınlık, altı hücreli batarya ile 5 saate kadar kullanım süresi ve Microsoft Windows 8 64-bit işletim sistemi.
Karbon fiber alt yüzeyi ve cihazın sağ yanındaki yuvaya takılabilen ikinci fan sayesinde ısınma sorunları yaşamayacak olan Y510p, Lenovo ABD'nin resmi alışveriş sitesinde 989$'dan 1299$'a kadar çıkan fiyatlarla alıcı buluyor. Dizüstü bilgisayarın 14 inçlik versiyonu da Y410p adıyla satışa sunuldu. 1600 x 900 ve 1366 x 768 piksel çözünürlük seçenekleri ile gelen bu modelin çift ekran kartı seçeneği resmen satışa sunulan donanım paketleri arasında bulunmuyor. 799$'dan başlayan fiyatlarla satılan Y410p'nin resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 
Lenovo IdeaPad Y510p dizüstü bilgisayarına ait görüntüler aşağıdadır. 

Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu
Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu

Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu
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http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/ideapad/y-series/y510p Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
kullanmadan yorum yapan arkadaşlar bi kullanın önce hatta bi zahmet gidip vatan dan falan bakın inceleyin.. agzı olan konusuyor. bir aydır kullanıyorum bu laptopu ummadıgım derecede kaliteli cıktı watch dogs battlefield gibi oyunları oynuyorum ultra ayarlarda zerre kasma ve ısınma yapmıyor alet.gidin asus gibi sırf gorunuse tav olup daha dusuk bir sisteme 3500 tl para odeyin siz bilirsiniz
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba bu üründe WIDI olayını kullanabiliyormuyuz acaba ?
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LityumİyonPil 5 yıl
Kullandım lenovo çöp. Kalitesiz malzeme.
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meter90 5 yıl
İlk mesajdaki isinma sorunu yasanmayacak cumlesi kac kisiyu yakti acaba
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1OOOOOO 5 yıl
ÇOK İLGİNÇ Bİ YANDA 8 ÇEKİRDEKLİ MOBİL telefonlar varken laptop dünyası 2014 oldu hala tam performans veremiyor.
not: caps lock açık kalmış.
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DH Misafiri 5 yıl
ürünü yaklaşık 10 gündür felan kullanıyorum gerçekten donanım olarak güçlü olabilir ama kullanım açısından çok kötü pil yaklaşık 1,5 saat felan gidiyor sayfasında 5 saat felan yazır ama hiçte okadar gitmiyor touch pad kullanımı çok zor mause kullanmak gerekiyor ekran çerçevesi çok kalın estetik olarak hiç güzel gözükmüyor üzerinde parmak izleri kalıyor çok sinir edici bir durum ve silmekle felan çok zor çıkıyor pc nin sadece klavye tasarımı ve ışıklı olması ve ses siteminiin jbl olması ayrıca donanımı dışında hoşuma giden farklı bir yanı yok
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cyber_warrior 5 yıl
merhabalar değerli kullanıcılar. şimdi size bir sorum olacak aşağıdaki urunler aynı mı arada fiyat farkı var çunku. vatan bir yanlışlık yaptı sanırım.

vatanbilgisayar.com/...

vatanbilgisayar.com/...
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ercan05 5 yıl
Ibm in izinden devam eden lenovo helal
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AhmtMlh 5 yıl
Yuh be bu kadar - yonumu varmis bunun :D Ben almayi dusunuyordum gerci daha elimle kullanmadim bu hafta sinu gidecektim ama nedense birazcik sogudum simdi . Ancak sunu soyletebilriim bende saf degilim elbette bu sistem ozellikleri yaninda kaliteli bir kasa ile sunulan pcler bu kadar uygun degil . Yani goruldugu uzere msi bunun en bariz orneklerini yapiyor . Arkadasim msi ge60 aldi 3000 liraya yakindi . Bu cihazla yaklasik performans vren bir pc elbette bi yerden kisilmis olmali . 1 veya iki yil kullanirsiniz en fazla dmeis bi arkadas . Bana rn sacama gelen yorum bu oldu arkadasim sen zevk olsun diye kanepeden assagimi atiyosun bu pc yi ? Bu pc yi alanlarin cogu sabit kullaniyorum yani bir yere bagliyor oyle kullaniyor. Ses konusunda bisey soyleyemecegim simdi yani ima ettigim anti tez gibi bir sey . Daha pc yi elime almladim dedigim gibi . Bu kadar assgilanacka bir yonu oldugunu sanmiyorum . Ayrica pil omrunu intel islemci ile gelen onboard ekrna karti ile artırabilirsiniz. Ekran renk optimizasyonuda yapilabilir mesela bir tanidigim bu ekran islerinden iyi anliyor su anda kullandigim pc nin ekran renk optimizasyonunu o yapmisti ve 4 yildir hic degistirmedim yine bir renk duzeni yapilabiliri yaninbunu demek istiyorum . Yinede bu kadar yuhalanmayi hak etmiyor bence bu alet . Siz cok mukemmel bisey istemissiniz ama husrana ugramissiniz ki olmasi gereken bu. Bu fiyata mükemmel bisey elbette bulunmaz. Inceledikten sonra yeniden yazacagim buraya her sey o kadar kotumu diye . Cidden bende bu kadar kotu karsilanmasini beklemiyordum ( su anda sony kullaniyorum lenovo hayrani gibi birsey degilim ben objektif bakmayi sectim su anda :) )
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gorko15 5 yıl
Lenovo Y560-570 bunlarda kesinlikle menteşe sorunu var! Lenovo kesinlikle kalitesiz plastik kullanıyor. Z500-Z510 a baktım onlardada yine takır takır bi plastik.var. Lenovo plastikten kısıp islemci-ekran kartı yükseltiyor. Lenovoların ömrü 1 yıl şanslıysanız 2 yıl kullanırsınız. Soğutma konusunda çok iyi gibiler fakat nasıl bi sistem artık bilmiyorum sıcak hep.icerde Lenovo da bu yuzden size isinmiyor gibi geliyor sonra çatt reseti atı veriyor. Y510 vs. alıcaklar çok araştırsınlar. Şuan kullandığım laptop Sony hem ses hem kalite hemde görüntü kalitesi olarak çok daha üstün.
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Bradley Cooper 5 yıl
o makinayı nasıl soğutabiliyorlar anlamıyorum bende 2 yıllık asus makina var i7 8gb nvidia 555m var makinayı ayda bir temizl,yorum yine de fullhd oyunlarda yanmaya başlıyor
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leteahsha 5 yıl
bu aletin ikinci ikran kartini nereden alabilirim. kutu iceriginde cikmadi. Bilgisi olan arkadaslar bilgilendirirlerse sevinirim.
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bayseyhan 5 yıl leteahsha
@leteahsha kardes bu numarayı 0 (212) 912 01 34 lenovo tr yetkili servisi burdan talep ediyorsun senin mail teklif yolluyorlar hesaplarına para aktarımca yolluyorlar
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