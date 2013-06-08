Çift ekran kartlı Lenovo IdeaPad Y510p satışa sunuldu





Lenovo, geçen yıl Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında IdeaPad markası altındaki Y serisine yeni bir dizüstü bilgisayar eklemişti. Y500 model numaralı bu bilgisayar, yapısında ihtiva ettiği Ultrabay adlı çok işlevli yuva sayesinde kullanıcısına yeni donanım parçaları ekleyebilme imkanı tanıyordu. NVIDIA'nın SLI teknolojisiyle bir araya getirilen iki orta seviye ekran kartına sahip sürümü büyük ilgi gören Y500, yüksek grafik performansı sunan en ekonomik modellerden biri haline gelmişti. Ürününün pazarda başarılı olduğunu gören Çinli üretici, kısa süre önce sessiz sedasız Y510p modelli aygıtını piyasaya sürdü. Herhangi bir basın açıklaması yayınlamayan Lenovo, resmi çevrimiçi alışveriş sitesinde Y500'ün halefini farklı donanım paketleriyle tüketicisinin beğenisine sundu.

Intel'in HD4600 bütünleşik grafik birimi pasif hale getirilmiş 2.4GHz hızında dört çekirdekli Haswell i7-4700MQ işlemcisi ile gelen Y510p, Kepler mimarili NVIDIA GeForce GT 750M ekran kartını bünyesinde barındırıyor. Çift ekran kartlı pakette ise; GK107 Kepler grafik çipi, 768 CUDA çekirdeği, 967MHz saat hızı, 128-bit bellek bant genişliği ve 4GB GDDR5 belleğe sahip GT 750M SLI sistemi kullanılmış. GTX 675MX ve GTX 770M ile benzer düzeyde bir performans sergilemesi beklenen GT 750 SLI'nın TDP değeri, 70-80W seviyesine ulaşabiliyor. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda çift GT 750M ekran kartlı Y510p'nin oyun odaklı kullanım için ideal bir ürün olduğunu söylemek mümkün.

Y500'ün devam modelinde ekran tercihini parlama yapmayan 15.6 inçlik Full HD (1920 x 1080 piksel) mat LED LCD panelden yana kullanan Lenovo'nun yeni taşınabilir bilgisayarındaki diğer teknik detaylar şöyle; 16GB DDR3 1600MHz'ye kadar sistem belleği, 1TB/500GB 5400rpm HDD, isteğe bağlı 24GB SSD depolama birimi, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi destekli çift JBL hoparlör, Intel Centrino Wireless N-2230 ile Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği, Bluetooth 4.0, her zaman açık kalan bir USB 2.0, iki USB 3.0, HDMI portları, altısı bir arada kart okuyucu, HD video çekebilen görüntü görüşme kamerası, Windows 8 ile uyumlu TouchPad, arkadan aydınlatmalı tuş takımı, 2.7 kilogram ağırlık, en ince noktasında 15.5 milimetre kalınlık, altı hücreli batarya ile 5 saate kadar kullanım süresi ve Microsoft Windows 8 64-bit işletim sistemi.

Karbon fiber alt yüzeyi ve cihazın sağ yanındaki yuvaya takılabilen ikinci fan sayesinde ısınma sorunları yaşamayacak olan Y510p, Lenovo ABD'nin resmi alışveriş sitesinde 989$'dan 1299$'a kadar çıkan fiyatlarla alıcı buluyor. Dizüstü bilgisayarın 14 inçlik versiyonu da Y410p adıyla satışa sunuldu. 1600 x 900 ve 1366 x 768 piksel çözünürlük seçenekleri ile gelen bu modelin çift ekran kartı seçeneği resmen satışa sunulan donanım paketleri arasında bulunmuyor. 799$'dan başlayan fiyatlarla satılan Y410p'nin resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Lenovo IdeaPad Y510p dizüstü bilgisayarına ait görüntüler aşağıdadır.





http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/ideapad/y-series/y510p