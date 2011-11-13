Çift işletim sistemli ThinkPad X1 Hybrid bu ayın sonunda çıkıyor

Lenovo, Intel'in Ultrabook konsepti doğmadan aylar önce pazara sunduğu ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X1'de güncellemeye gidiyor. Aynı zamanda Android işletim sistemine sahip tablet bilgisayarlar sunan firma, ThinkPad X1 Hybrid adını verdiği yeni modelinde, Windows işletim sisteminin yanı sıra modifiye edilmiş Linux işletim sistemini aynı çatı altında sunarak iki farklı yazılım ortamının avantajlarını bir araya getiriyor.

Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alan ve tercih edilecek konfigürasyona bağlı olarak Core i7 işlemci, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 160GB'a kadar SSD sürücü (ya da 320GB HDD) ile alınabilen ThinkPad X1'in bu ay sonunda satışa sunulması beklenen Hybrid modeli, "Instant Media Mode" adı verilen Linux ortamında kullanıcılara çok daha hızlı sistem açılışı ve 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ağırlıklı olarak internet uygulamaları için düşünülen ikincil işletim sistemi ile sürf, elektronik posta kontrolü ve internet odaklı diğer işlemler gerçekleştirilebiliyor. İnce tasarımı, güçlü donanımı ve geleneksel ThinkPad özellikleri ile kendi sınıfının en dikkat çekici modellerinden biri olan ThinkPad X1'in iki ayrı yazılım ortamını tek bir cihazda buluşturan yeni ThinkPad X1 Hybrid modeli hangi fiyattan sunacağı ise şu an için bilinmiyor.