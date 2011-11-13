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Çift işletim sistemli ThinkPad X1 Hybrid bu ayın sonunda çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift işletim sistemli ThinkPad X1 Hybrid bu ayın sonunda çıkıyor
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Lenovo, Intel'in Ultrabook konsepti doğmadan aylar önce pazara sunduğu ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X1'de güncellemeye gidiyor. Aynı zamanda Android işletim sistemine sahip tablet bilgisayarlar sunan firma, ThinkPad X1 Hybrid adını verdiği yeni modelinde, Windows işletim sisteminin yanı sıra modifiye edilmiş Linux işletim sistemini aynı çatı altında sunarak iki farklı yazılım ortamının avantajlarını bir araya getiriyor.
Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alan ve tercih edilecek konfigürasyona bağlı olarak Core i7 işlemci, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 160GB'a kadar SSD sürücü (ya da 320GB HDD) ile alınabilen ThinkPad X1'in bu ay sonunda satışa sunulması beklenen Hybrid modeli, "Instant Media Mode" adı verilen Linux ortamında kullanıcılara çok daha hızlı sistem açılışı ve 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ağırlıklı olarak internet uygulamaları için düşünülen ikincil işletim sistemi ile sürf, elektronik posta kontrolü ve internet odaklı diğer işlemler gerçekleştirilebiliyor. İnce tasarımı, güçlü donanımı ve geleneksel ThinkPad özellikleri ile kendi sınıfının en dikkat çekici modellerinden biri olan ThinkPad X1'in iki ayrı yazılım ortamını tek bir cihazda buluşturan yeni ThinkPad X1 Hybrid modeli hangi fiyattan sunacağı ise şu an için bilinmiyor. 
Çift işletim sistemli ThinkPad X1 Hybrid bu ayın sonunda çıkıyor
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Çift işletim sistemli ThinkPad X1 Hybrid bu ayın sonunda çıkıyor
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people66 8 yıl
bisiklet tasarımı CINEMA4D mi o yok daha ne
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IceRulez 8 yıl
ikincil işletim sistemi ile sürf,

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Batuist 8 yıl
bari windowsu içinden çıkarında fiyatını düşürüp daha ucuza satın alıcısıda böylece fazla olur.. ama microsoft abisi izin vermaz değil mi :SS
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ezimuse 8 yıl
Pek ultrabook profilini yansıtmıyor u300 ise diğerleri arasından tasarım olarak ayrılıyor. Diğer ultrabooklar arasından beğendiklerim acer ve asus.
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McGhoosT 8 yıl
benim eski hp pavillion dv6-3055et dizüstümdede linux tarzı web os adı sanırım öle bi sistem vardı messenger,mail,internet vs gibi basit işlemleri hallediyordu şimdi buda öyle olucaksa çok büyük bi gelişme değil bence
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Stanislas Xavier 8 yıl
DH Misafiri
@BuYaZ, ThinkPad X1 haberde de belirtildiği gibi ultrabook değil, ultra-ince tasarımlı olarak daha önce piyasaya çıkmış bir ürün. Ultrabook olarak Lenovonun IdeaPad U300S modeli var ki, yurt dışında çok iyi övgüler alıyor, umarım Donanım Haberde de incelemesini görebiliriz çünkü benim bir sonraki notebookum muhtemelen Ultrabook olacak.

Evet ben de lenovonun ultrabook unu inceleyen sitelerde harika yazılar gördüm bazıları en iyi ultrabook budur demiş hatta
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haymatloshan 8 yıl
Pek ultrabook gibi görünmüyor,tasarımını beğenmedim,keskin hatlara sahip aletler itici geliyor,oval yapıda olsaydı keşke.Özellikleri güzel,lakin depolama alanı az gibi.2 işletim sistemiyle gelecek olması ise çok hoş olacak
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DH Misafiri 8 yıl
@BuYaZ, ThinkPad X1 haberde de belirtildiği gibi ultrabook değil, ultra-ince tasarımlı olarak daha önce piyasaya çıkmış bir ürün. Ultrabook olarak Lenovo'nun IdeaPad U300S modeli var ki, yurt dışında çok iyi övgüler alıyor, umarım Donanım Haber'de de incelemesini görebiliriz çünkü benim bir sonraki notebook'um muhtemelen Ultrabook olacak.
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BuYaZ 8 yıl
Bunlarmı UltraBook ve İnce
Bende Sanmıştım Applenin Gibi Olcak
Hiç Bu Kadarını Bekliyordum Doğrusu
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Pardus Linux 8 yıl
Üreticilerin Linux tabanlı çözümler sunmaları güzel, aslında Linux çok daha güvenli ve stabil bir internet ortamı sunuyor, bankacılık işlemleri vs. gibi işlemlerde ve internetle ilgili her durumda Windows'tan çok daha önde bir işletim sistemi, aslında çoğu alanda iyi fakat en öne çıkan tarafı internet ortamında sunduğu şeyler.Aslında şuan bu şuan için pek bir şey ifade emeyebilir fakat ileriye doğru bulut sistemler geliştiğinde Google'ında sunduğu Chromium OS gibi Linux tabanlı bulut sistemler yaygınlaştığında Windows'un tahtı sallanacaktır zaten internet ortamında lider olmasa büyük sunucularda Linux 1 numara olamazdı bulut sistemler tüketici tarafında da yaygınlaştığında ise artık çok iyi donanımlı pahalı cihazlar yerini ucuz fakat internet bağlantısıyla yani bulut işletim sistemli oyun, film, müzik gibi şeyleri sunucular üzerinden işlenmiş olarak alıp sunan cihazlara dönüşecek böylece kullanıcı ne Windows'a nede pahalı cihazlara para ödemek zorunda kalacak gereken şeyler ise sıradan bir bilgisayar, bulut işletim sistemi, hızlı bir internet bağlantısı ve online bir depolama alanı... :)
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