Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık!

7 yıl
210,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Türkiye aynı geçen sene olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi ve ortaya çok sayıda Türkiye rekoru ile üç yeni dünya rekoru çıktı.
Asus Türkiye'den Recep Kulan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmalar ağırlıklı olarak AMD platformunda gerçekleştirildi ve katılımcılardan Karandiru rumuzlu Ferit Karsanbaş, wPrime ve PiFast testlerinde, Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle dünyanın en iyi skorlarına imza attı.

Dünya rekorlarının detaylarına, hız aşırtma çalışmasının hangi koşullarda ve ne gibi ekipmanlarla yapıldığını merak edenler için etkinlik boyunca kaydettiğimiz özel görüntüleri, Donanimhaber.com farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karandiru 7 yıl en beğenilen
Öncelikle herkese iyi geceler,Bazı yorumlarda yapılan bu testlerin para ile yapıldığı,yaptırıldığı gibi şeyler yazıyor,ne ben nede orada bulunan herhangi biri bu iş için 1 kuruş para almadık ve bu işler için almıyoruzda yaptığımız iş tamamen hobidir benim bu etkinlik haricinde kendi testlerimde kullandığım işlemcilerde parasını verip aldığım işlemcilerdir 2.elde benimle işlemci alışverişi yapanlar faturalardan bunu bilir böylece yanlış düşüncelere bir açıklık getirmiş olayım..
Yaptığımız bu test tamamen Asus Türkiyenin her sene tekrarladığı bir etkinlikten öte bir şey değil,geçen senede İntel platformunda rekorlar almıştık yine forumlarda yayınlanmıştı zaten Asus Türkiye ofisinin desteğide olmasa ne yurt dışında esamemiz okunur nede bayrağımız dalgalanır bu yüzden Asus TR Ofisine ve katkılarından dolayı bizlere sponsor olan HABAŞ AŞ.ye bir kez daha Teşekkür ediyorum..
Diğer bir yorumda Amd hep ön planda reklamı yapılmış deniyor,Arkadaşlar yaptığımız test, işlemci testi ve kullandığımız işlemci AMD,bu işlemci markasından bahsedilmesinden daha doğal ne olabilir ki..?
Diğer bir konu ise her zaman olduğu gibi İntel Amd kıyaslaması :) O gün 4 saatlik test sonunda çektiğimiz kısa video da nasıl olduysa (hep olması olağan) konuya İnte Amd olarak girdik ben sadece fikirlerimi söyledim ama günün yorgunluğu ve vakitin geç oluşu sebebi ile biraz eksik bahsettiğimi videoyu izlerken anladım konuyu biraz açarsam kendi şahsi fikirlerim olarak Amd yenilikleri üretiyor İntel geliştiriyor en basit örneği memory kontrolcüsünün işlemciye entegre edilmesi bu amd nin yaptığı bir işti intel aldı geliştirdi,performans yönünden İntel her zaman Amd den 1 adım önde ama normal günlük sisteminde oyun oynayan video seyreden sörf yapan bir kullanıcı için durum performnstan fiyat/performans kriterine kayıyor burada da Amd önde bu benim şahsi fikrim doğrudur değildir herkese göre değişir.
Extreme kullanıcılarda ise (bizim gibi) ibre tamamen İntel den yana Amd burada zayıf kalıyor ama Amd ile extreme test yapmak oldukça keyifli -100 derecelerin üzerine çıkıldığı zaman cold bug ve cold boot bug dediğimiz olay İntelde yaşanırken Amd de bu sıkıntı yok yani biraz açarsam cold bug olayı işlemcinin - derecede bir noktada kendini kitlemesi bu -150 olabiliyor -170 olabiliyor veya hiç olmayabiliyor tamamen işlemciye bağlı bir olay cold boot bug ise işlemci -170 derecedeyken sistemi tekrar başlattığınızda çalışmaması burada soğukluğu düşürerek bug yapan işlemciyi normal çalışabilir ve açabilir ısıya getirmeniz gerekiyor 980x ve 990xişlemcilerde bu derece -120 civarları,şimdi düşünün ki 990x ile -170 derecede wprime testini alıyorsunuz ve işlemci testi btiremedi ve kaldı sistemi tekrar başlatmanız gerekiyor işlemciyi -120 dereceye ısıtmanız gerekiyor kendiliğinden ısınmasını beklerseniz saatlece baklersiniz burada ısı tabancası devreye sokuluyor ve işlemci açılabilir derceye indiriliyor tabi bu işlem sırasında blok içinde buzlanma anakartta nemlenme oluşuyor bunlar işinizi zorlaştırıyor. test esnasında eğer işlemciniz -160da colda giriyorsa blok ısısını buradan biraz aşağıda tutmanız gerekiyor,ekranamı odaklanacaksınız yoksa bloğamı, İntelin extreme sıkıntısı bu ama Amd de bu anlattıklarımın hç biri yok bloğa ln2 yi doldur ağzına kadar ekranda yapacağın teste odaklan, videoda amd daha iyi dediğim olay bu..
Herkesi skorlardan rekorlardan çok çıplak elle tuttuğumuz ln2 termoslar ilgisini çekmiş kimi cesaret kimi cahillik demiş ,senelerdir bu şekilde kullanıyoruz üzerimizede döküldü elimizede herhangi bir arıza olmadı elinize uzun süre döküldüğü zaman yanma hissi oluyor hafif kızarıyor ama deformasyon olmuyor bir kaç güne herşey eski haline dönüyor..
Öncelikle herkese iyi geceler,Bazı yorumlarda yapılan bu testlerin para ile yapıldığı,yaptırıldığı gibi şeyler yazıyor,ne ben nede orada bulunan herhangi biri b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +109
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle58 7 yıl
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz...

Maalesef çoğu kimse hiç bir bilgisi olmadığı konularda bilinçsizce yorumlar yapıyor. İnşallah OC kültürü biraz daha artar da artık bu saçma sapan yorumları görmeyiz...

Sıvı azot konusunda bir video çektim. Gördüğünüz gibi o kadar korkulacak bir yanı yok...



Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz...Maalesef çoğu kimse hiç bir bilgisi olmadığı konularda bilinçsizce yorumlar yapıyor. İnşallah OC ...
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 7 yıl
Hakkaten çılgın adamlar, koruyucu eldiven olmadan sıvı azota iki santim mesafede kaba dolduruyor. Eline dökülse maazallah, el ellikten çıkar.
3 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
orhun yabgu 5 yıl
Dünyaya meydan okudu deyince bende AB ülkelerine savaş açıyoruz sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ViperSRT 5 yıl
Hay MaşALLAH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chevythunder 5 yıl
Gidin faydalı islerle ugrasın overclockun kime ne faydası var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar_cakmak 5 yıl
Cok iyi olmuş tebrik ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IItwentysixII 5 yıl
Sali abi beş litre sıvı azot çekkk. Benim sekiz tokmağa overclock yapıcaz :))])
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
55electronicdesign 5 yıl fx57
Elinize saglik tamam. Ama bu kadar olumsuz yorumun içinden insanın aklı karışıyor.
Sonucta sıvı azot dökülmüş. Bunun bu kadar zor olacağını düşünmüyorum.

İçsem mi acaba ? Çok canım cekti.

2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 5 yıl 55electronicdesign
burada sıvı azot kaynadığı için elini sokabilyor içine yalıtımlı bir tank içine sokması problem çıkartacaktır diye düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-8DA7E2B07 5 yıl 55electronicdesign
55electronicdesign

Elinize saglik tamam. Ama bu kadar olumsuz yorumun içinden insanın aklı karışıyor.
Sonucta sıvı azot dökülmüş. Bunun bu kadar zor olacağını düşünmüyorum.

İçsem mi acaba ? Çok canım cekti.



Adamın eline bakıyorum da, azotu bırak nitrik asit döksen gene bir şey olmaz bence


Sıvı azot dökülse bile çok fazla problem yaratacağını sanmıyorum. Ani ısı değişiminden dolayı bir yanma hissi oluşur, bir süre uyuşur sanırım, kızarıklık olur, 2 güne de geçer. Hiç elime dökmedim ama sanırım olması gereken bu yani


-Elinizi yıkar gibi dökerseniz morarır, donar, geberirsiniz acıdan ayrıca. Denemeyin o kadarını
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hokkabaz06 5 yıl fx57
Asus işi biliyo :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JorWix 5 yıl
Vay Bee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre0111 5 yıl
OC de kullandıkları program ne bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
321ayberk 5 yıl
helal size helalll 7ghz yapmak ben imkansız sanıodum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,6b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
9,8b izlenme · 8 ay
08:02
AMD Ryzen 7 2700X'i zorlamak l -185 derecede çalıştırdık
27,5b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
15b izlenme · 7 ay
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,2b izlenme · 6 ay
07:24
Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock
11,3b izlenme · 7 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 14 sa. yeni video
01:06:10
2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu
8,7b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim