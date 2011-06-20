Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık!

Asus Türkiye aynı geçen sene olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi ve ortaya çok sayıda Türkiye rekoru ile üç yeni dünya rekoru çıktı.

Dünya rekorlarının detaylarına, hız aşırtma çalışmasının hangi koşullarda ve ne gibi ekipmanlarla yapıldığını merak edenler için etkinlik boyunca kaydettiğimiz özel görüntüleri, Donanimhaber.com farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.





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Asus Türkiye'den Recep Kulan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmalar ağırlıklı olarak AMD platformunda gerçekleştirildi ve katılımcılardan Karandiru rumuzlu Ferit Karsanbaş, wPrime ve PiFast testlerinde, Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle dünyanın en iyi skorlarına imza attı.