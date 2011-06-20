Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus Türkiye aynı geçen sene olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi ve ortaya çok sayıda Türkiye rekoru ile üç yeni dünya rekoru çıktı.Asus Türkiye'den Recep Kulan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmalar ağırlıklı olarak AMD platformunda gerçekleştirildi ve katılımcılardan Karandiru rumuzlu Ferit Karsanbaş, wPrime ve PiFast testlerinde, Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle dünyanın en iyi skorlarına imza attı.
Dünya rekorlarının detaylarına, hız aşırtma çalışmasının hangi koşullarda ve ne gibi ekipmanlarla yapıldığını merak edenler için etkinlik boyunca kaydettiğimiz özel görüntüleri, Donanimhaber.com farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.
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Yaptığımız bu test tamamen Asus Türkiyenin her sene tekrarladığı bir etkinlikten öte bir şey değil,geçen senede İntel platformunda rekorlar almıştık yine forumlarda yayınlanmıştı zaten Asus Türkiye ofisinin desteğide olmasa ne yurt dışında esamemiz okunur nede bayrağımız dalgalanır bu yüzden Asus TR Ofisine ve katkılarından dolayı bizlere sponsor olan HABAŞ AŞ.ye bir kez daha Teşekkür ediyorum..
Diğer bir yorumda Amd hep ön planda reklamı yapılmış deniyor,Arkadaşlar yaptığımız test, işlemci testi ve kullandığımız işlemci AMD,bu işlemci markasından bahsedilmesinden daha doğal ne olabilir ki..?
Diğer bir konu ise her zaman olduğu gibi İntel Amd kıyaslaması :) O gün 4 saatlik test sonunda çektiğimiz kısa video da nasıl olduysa (hep olması olağan) konuya İnte Amd olarak girdik ben sadece fikirlerimi söyledim ama günün yorgunluğu ve vakitin geç oluşu sebebi ile biraz eksik bahsettiğimi videoyu izlerken anladım konuyu biraz açarsam kendi şahsi fikirlerim olarak Amd yenilikleri üretiyor İntel geliştiriyor en basit örneği memory kontrolcüsünün işlemciye entegre edilmesi bu amd nin yaptığı bir işti intel aldı geliştirdi,performans yönünden İntel her zaman Amd den 1 adım önde ama normal günlük sisteminde oyun oynayan video seyreden sörf yapan bir kullanıcı için durum performnstan fiyat/performans kriterine kayıyor burada da Amd önde bu benim şahsi fikrim doğrudur değildir herkese göre değişir.
Extreme kullanıcılarda ise (bizim gibi) ibre tamamen İntel den yana Amd burada zayıf kalıyor ama Amd ile extreme test yapmak oldukça keyifli -100 derecelerin üzerine çıkıldığı zaman cold bug ve cold boot bug dediğimiz olay İntelde yaşanırken Amd de bu sıkıntı yok yani biraz açarsam cold bug olayı işlemcinin - derecede bir noktada kendini kitlemesi bu -150 olabiliyor -170 olabiliyor veya hiç olmayabiliyor tamamen işlemciye bağlı bir olay cold boot bug ise işlemci -170 derecedeyken sistemi tekrar başlattığınızda çalışmaması burada soğukluğu düşürerek bug yapan işlemciyi normal çalışabilir ve açabilir ısıya getirmeniz gerekiyor 980x ve 990xişlemcilerde bu derece -120 civarları,şimdi düşünün ki 990x ile -170 derecede wprime testini alıyorsunuz ve işlemci testi btiremedi ve kaldı sistemi tekrar başlatmanız gerekiyor işlemciyi -120 dereceye ısıtmanız gerekiyor kendiliğinden ısınmasını beklerseniz saatlece baklersiniz burada ısı tabancası devreye sokuluyor ve işlemci açılabilir derceye indiriliyor tabi bu işlem sırasında blok içinde buzlanma anakartta nemlenme oluşuyor bunlar işinizi zorlaştırıyor. test esnasında eğer işlemciniz -160da colda giriyorsa blok ısısını buradan biraz aşağıda tutmanız gerekiyor,ekranamı odaklanacaksınız yoksa bloğamı, İntelin extreme sıkıntısı bu ama Amd de bu anlattıklarımın hç biri yok bloğa ln2 yi doldur ağzına kadar ekranda yapacağın teste odaklan, videoda amd daha iyi dediğim olay bu..
Herkesi skorlardan rekorlardan çok çıplak elle tuttuğumuz ln2 termoslar ilgisini çekmiş kimi cesaret kimi cahillik demiş ,senelerdir bu şekilde kullanıyoruz üzerimizede döküldü elimizede herhangi bir arıza olmadı elinize uzun süre döküldüğü zaman yanma hissi oluyor hafif kızarıyor ama deformasyon olmuyor bir kaç güne herşey eski haline dönüyor..
Maalesef çoğu kimse hiç bir bilgisi olmadığı konularda bilinçsizce yorumlar yapıyor. İnşallah OC kültürü biraz daha artar da artık bu saçma sapan yorumları görmeyiz...
Sıvı azot konusunda bir video çektim. Gördüğünüz gibi o kadar korkulacak bir yanı yok...