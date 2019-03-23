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Çin, 20 yüzen Nükleer Enerji Santrali kuracak

Gelen haberlere göre Çin, 20 tane yüzen Nükleer Enerji Santrali kurmak için çalışmalara başladı. Santraller Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalara enerji sağlamak için kullanılacak.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın ilerleyen zamanlarında Çin, Güney Çin Denizi'ndeki uzak, yapay adalara güç sağlamak için kullanılabilecek yüzen nükleer santraller kurmaya başlayacak. Yüzen nükleer reaktörler çok tehlikeli görünüyor, ancak yetkililer, prototip bir reaktörün Çin’in Shandong kıyı şeridinin yakınında test edildiğini doğruladı.

2021 yılında denize açılacak

İnşaatın bu yıl başlamasıyla birlikte, Asia Times'a göre, Çin'in ilk tam fonksiyonlu yüzer nükleer reaktörü 2021 yılında denize açılacak. benzer teknolojiye ilgi duyan tek ülke değil. Rusya'nın yüzen nükleer enerji santrallerinin de bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarının tamamını güçlendirmek için 20 yüzen nükleer enerji santraline gerek duyulduğunu belirtiyor. Ancak ülke bunun da ötesine geçmek isterse, Çin açık denizindeki fosil yakıt çıkarma tesislerine güç sağlamak için daha fazla yüzen nükleer enerji santrali inşa etme planlarını da gerçekleştirebilir.

https://www.asiatimes.com/2019/03/article/ocean-going-nuclear-plants-for-south-china-sea/ Yorum Yaz
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Muhafız. 1 ay en beğenilen
Türkiye 40-50 sene önce Nükleer atılımı yapsaydı bugün çok farklı bir yerdeydik
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FatihAsl 1 ay
Hani tüm dünya nükleerden uzaklaşıyordu.
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DH Misafiri 1 ay
Tsunamide dalganın büyük olması yükseklik olarak değil, hacim olarak... Tsunamide sadece gemiyi ciddi mesafe öteye sürükleyecektir.
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DH Misafiri 1 ay
Tüm Dünya Nükkleri bırakıyor biz nükleer yapacağız diye tutturuyoruz. pardon Çin miş. yanlış yere geldimişim :)
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FatihAsl 1 ay
Hani tüm dünya nükleerden uzaklaşıyordu.
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ceo-tr 1 ay
barışta elektrik üret, savaşta düşmana gönder patlat. miss
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hamza5806 1 ay
2 gune kalmaz bozulur tum okyanusu kirletirler
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ruzgarnufel 1 ay
Soğutma için denizi kullanmak :))
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ripendis 1 ay
Bizim doğal gaz gemimiz var lan nükleer santral neymiş
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
bir ülkenin nüfusu büyük oldumu o ülke sürekli kendini geliştirir.
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The.Mafia 1 ay
Adamlar Artık yüzerek satış yapacaklar
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Muhafız. 1 ay en beğenilen
Türkiye 40-50 sene önce Nükleer atılımı yapsaydı bugün çok farklı bir yerdeydik
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