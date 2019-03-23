Çin, 20 yüzen Nükleer Enerji Santrali kuracak

Bu yılın ilerleyen zamanlarında Çin, Güney Çin Denizi'ndeki uzak, yapay adalara güç sağlamak için kullanılabilecek yüzen nükleer santraller kurmaya başlayacak. Yüzen nükleer reaktörler çok tehlikeli görünüyor, ancak yetkililer, prototip bir reaktörün Çin’in Shandong kıyı şeridinin yakınında test edildiğini doğruladı.

2021 yılında denize açılacak

İnşaatın bu yıl başlamasıyla birlikte, Asia Times'a göre, Çin'in ilk tam fonksiyonlu yüzer nükleer reaktörü 2021 yılında denize açılacak. benzer teknolojiye ilgi duyan tek ülke değil. Rusya'nın yüzen nükleer enerji santrallerinin de bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

https://www.asiatimes.com/2019/03/article/ocean-going-nuclear-plants-for-south-china-sea/

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Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarının tamamını güçlendirmek içingerek duyulduğunu belirtiyor. Ancak ülke bunun da ötesine geçmek isterse, Çin açık denizindekigüç sağlamak için daha fazla yüzen nükleer enerji santrali inşa etmeda gerçekleştirebilir.