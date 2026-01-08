Giriş
    Dünyanın en büyük nükleer enerji üssünde ikinci reaktör devrede

    Çin’in Zhangzhou Nükleer Güç Santrali’nde ikinci ünite devreye girdi. Altı ünite tamamlandığında tesis 6.756 MWe kapasiteyle yılda 60 milyar kWh karbon salımı olmayan elektrik üretecek.

    Dünyanın en büyük nükleer enerji üssünde ikinci reaktör devrede Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük nükleer enerji üssü olarak planlanan Zhangzhou nükleer güç santralinde ikinci ünite ticari faaliyete geçti. 1126 MWe net elektrik üretim kapasitesine sahip olan ünite, santral sahasında planlanan altı reaktörlük dev projenin ilk fazının tamamlanmasını sağladı.

    Bu gelişmeyle birlikte China National Nuclear Corporation’ın (CNNC) toplam kurulu gücü 26.212 MWe seviyesine yükseldi. Zhangzhou sahası, tamamlandığında tek bir lokasyonda dünyanın en yüksek nükleer kurulu gücüne sahip tesisi olacak.

    Zhangzhou Nükleer Güç Santrali projesinin temelleri 2011 yılında atıldı. 1. ve 2. üniteler için inşaat lisansları Ekim 2019’da alındı. Lisansın çıkmasından yalnızca bir hafta sonra 1. ünitenin inşasına başlandı. 2. ünite için inşaat süreci ise Eylül 2020’de resmen başladı. Her iki ünite de yaklaşık beş yıllık bir zaman diliminde tamamlandı. İlk ünite 1 Ocak 2025’te ticari işletmeye alınırken 2. ünite için yakıt yükleme işlemi Ekim 2025’te gerçekleştirildi.

    Teknik sürecin en kritik eşiklerinden biri olan kritiklik aşaması 3 Kasım 2025’te başarıyla tamamlandı. Reaktör, 22 Kasım 2025’te ulusal elektrik şebekesine bağlandı. Sonrasında uygulanan kapsamlı sistem testleri ve 168 saatlik kesintisiz deneme çalışmasının ardından ünite, ticari işletme onayını aldı ve 1 Ocak’ta resmen devreye girdi.

    Çin büyük oynuyor

    Öte yandan Çin, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda enerji üretiminde köklü bir dönüşüm süreci yürütüyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara yapılan büyük ölçekli yatırımlara rağmen baz yük ihtiyacının sürekliliği nükleer enerjiyi stratejik bir unsur haline getiriyor.

    Bu nedenle ülke, son yıllarda dünya genelinde en fazla nükleer santral devreye alan ülke konumuna yükseldi. Nükleer projelerde sıkça yaşanan gecikmelere rağmen Çin, planlanan takvimlere de büyük ölçüde sadık kalmayı başardı.

    Dünyanın en büyük nükleer enerji üssü olma yolunda

    Dünyanın en büyük nükleer enerji üssünde ikinci reaktör devrede Tam Boyutta Gör
    Mevcut verilere göre, teorik olarak dünyanın en büyük nükleer santrali unvanı Japonya’daki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Güç Santrali’ne ait. 7.965 MW toplam kurulu güce sahip olan tesis, 2011’deki Fukushima kazası sonrası bazı reaktörlerin kapalı olması nedeniyle tam kapasite çalışamıyor.

    Zhangzhou Nükleer Güç Santrali ise altı ünitenin tamamı devreye alındığında bu unvanı fiilen devralmayı hedefliyor. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yılda 60 milyar kilovatsaat karbon salımı olmayan elektrik üretecek. Tesis tam olarak yüklenip faaliyete geçtiğinde 6 milyon insanın enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

    Santral, tek başına Fujian eyaletinin güneyindeki Xiamen ve Zhangzhou şehirlerinin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayabilecek düzeyde olacak.Zhangzhou sahasında kullanılan reaktör teknolojisi ise Çin tarafından geliştirilen üçüncü nesil basınçlı su reaktörü Hualong One.

