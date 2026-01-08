Dünyanın en büyük nükleer enerji üssünde ikinci reaktör devrede

Bu gelişmeyle birlikte China National Nuclear Corporation’ın (CNNC) toplam kurulu gücü 26.212 MWe seviyesine yükseldi. Zhangzhou sahası, tamamlandığında tek bir lokasyonda dünyanın en yüksek nükleer kurulu gücüne sahip tesisi olacak.
Zhangzhou Nükleer Güç Santrali projesinin temelleri 2011 yılında atıldı. 1. ve 2. üniteler için inşaat lisansları Ekim 2019’da alındı. Lisansın çıkmasından yalnızca bir hafta sonra 1. ünitenin inşasına başlandı. 2. ünite için inşaat süreci ise Eylül 2020’de resmen başladı. Her iki ünite de yaklaşık beş yıllık bir zaman diliminde tamamlandı. İlk ünite 1 Ocak 2025’te ticari işletmeye alınırken 2. ünite için yakıt yükleme işlemi Ekim 2025’te gerçekleştirildi.
Teknik sürecin en kritik eşiklerinden biri olan kritiklik aşaması 3 Kasım 2025’te başarıyla tamamlandı. Reaktör, 22 Kasım 2025’te ulusal elektrik şebekesine bağlandı. Sonrasında uygulanan kapsamlı sistem testleri ve 168 saatlik kesintisiz deneme çalışmasının ardından ünite, ticari işletme onayını aldı ve 1 Ocak’ta resmen devreye girdi.
Çin büyük oynuyor
Öte yandan Çin, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda enerji üretiminde köklü bir dönüşüm süreci yürütüyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara yapılan büyük ölçekli yatırımlara rağmen baz yük ihtiyacının sürekliliği nükleer enerjiyi stratejik bir unsur haline getiriyor.
Bu nedenle ülke, son yıllarda dünya genelinde en fazla nükleer santral devreye alan ülke konumuna yükseldi. Nükleer projelerde sıkça yaşanan gecikmelere rağmen Çin, planlanan takvimlere de büyük ölçüde sadık kalmayı başardı.
Dünyanın en büyük nükleer enerji üssü olma yolunda
Zhangzhou Nükleer Güç Santrali ise altı ünitenin tamamı devreye alındığında bu unvanı fiilen devralmayı hedefliyor. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yılda 60 milyar kilovatsaat karbon salımı olmayan elektrik üretecek. Tesis tam olarak yüklenip faaliyete geçtiğinde 6 milyon insanın enerji ihtiyacını karşılayabilecek.
Santral, tek başına Fujian eyaletinin güneyindeki Xiamen ve Zhangzhou şehirlerinin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılayabilecek düzeyde olacak.Zhangzhou sahasında kullanılan reaktör teknolojisi ise Çin tarafından geliştirilen üçüncü nesil basınçlı su reaktörü Hualong One.