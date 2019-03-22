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LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak

Yayınlanan yeni bir rapor, Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yakında piyasaya süreceği kablosuz kulaklık modelinde, ilginç bir özellik olacağını ortaya koydu. İşte konunun detayları.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG'nin bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni kablosuz kulaklıklarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tone Free 2019 adı verilen ürünün en dikkat çeken özelliği ise kulaklıkların şarj olurken dezenfekte olması.

Ultraviyole ışık kullanıyor

Kulaklıkların tasarımından söz edecek olursak eğer, LG tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen modelden çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Sızan fotoğraflarda bir dokunmatik düğme ve kulak içi kulaklıklara özgü kauçuğun, Apple Airpod'lara benzer bir şekilde tasarlanması gibi küçük değişiklikle olduğunu görüyoruz. Ancak kulaklığı rakiplerinden ayıracak en önemli fark ise şarj aletinde.
LG Tone Free 2019 kablosuz kulaklık modelinde hızlı şarj teknolojisi ya da benzeri bir özellik olmasa da, bunun yerine ultraviyole ışık (UV) teknolojisi içeriyor. Buradaki amaç ise, kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda, kendi kendini dezenfekte edebilmesi. Zira ultraviyole ışık bakterileri uzaklaştırdığı için sağlık sektöründe kullanılmakta. Birçok kişi için bu özellik çok da gerekli gibi düşünülmeyebilir ancak cihazın rakipleriyle arasında fark yaratacağını söylemek mümkün.

https://altadefinizione.hdblog.it/2019/03/21/lg-tone-free-cuffie-auto-igienizzanti/ Yorum Yaz
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Sipihrz 2 ay
Yahu ne gerek var biz hüüp diye içimize çekip temizliyorduk
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The.Mafia 2 ay
Önemli kullanışlı olup olmuyacağı
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Oguzinho01 2 ay yeni yorumcu
Mantıklı iş ama cok ise yarayıp kullanılacagını dusunmuyorum
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