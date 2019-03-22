LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak

LG'nin bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni kablosuz kulaklıklarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tone Free 2019 adı verilen ürünün en dikkat çeken özelliği ise kulaklıkların şarj olurken dezenfekte olması.

Ultraviyole ışık kullanıyor

Kulaklıkların tasarımından söz edecek olursak eğer, LG tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen modelden çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Sızan fotoğraflarda bir dokunmatik düğme ve kulak içi kulaklıklara özgü kauçuğun, Apple Airpod'lara benzer bir şekilde tasarlanması gibi küçük değişiklikle olduğunu görüyoruz. Ancak kulaklığı rakiplerinden ayıracak en önemli fark ise şarj aletinde.

https://altadefinizione.hdblog.it/2019/03/21/lg-tone-free-cuffie-auto-igienizzanti/

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LG Tone Free 2019 kablosuz kulaklık modelindeteknolojisi ya da benzeri bir özellik olmasa da, bunun yerine(UV) teknolojisi içeriyor. Buradaki amaç ise, kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda, kendi kendini dezenfekte edebilmesi. Zira ultraviyole ışıkuzaklaştırdığı için sağlık sektöründe kullanılmakta. Birçok kişi için bu özellik çok da gerekli gibi düşünülmeyebilir ancak cihazın rakipleriyle arasındasöylemek mümkün.