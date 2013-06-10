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Çin Tianhe-2 süperbilgisayarı bu yılın ilk 500 listesinde zirveye oynayacak

5 yıl
1,5b
1
31
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin Tianhe-2 süperbilgisayarı bu yılın ilk 500 listesinde zirveye oynayacak

Dünyanın en hızlı 500 süperbilgisayarı listesini takip edenler, 2010 yılında zirveye yerleşen Tianhe adlı Çin'in süperbilgisayar modelini hatırlayacaktır. 2.57 petaflop işlem gücüne sahip olan modelin devamı da listenin zirvesini zorlayacak gibi görünüyor. 

Tennessee Üniversitesi profesörü olan ve Linpack adlı benchmark yazılımını geliştirerek en iyi 500 süperbilgisayar listesinin hazırlanmasına yardımcı olan Jack Dongarra, Tianhe-2 ile ilgili resmi olmayan skorları yayınladı.

5 saat boyunca süren testlere göre Tianhe-2 yüzde 90 kapasite ile çalışarak 30.65 petaflop işlem gücüne erişiyor. 500 listesinin son halinde lider olan ABD kaynaklı Titan süperbilgisayarının bile 17.59 petaflop seviyesinde olduğu düşünüldüğünde Tianhe-2 oldukça ses getireceğe benziyor.

Çin Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'nde yıl sonuna doğru konuşlanacak olan Tianhe-2, Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi tarafından birleştiriliyor. 

Tianhe-2, 32 000 adet Ivy Bridge Xeon soketi ve 48 000 Xeon Phi kartı olmak üzere toplamda 3 120 000 çekirdek barındırıyor. 12.4 PetaByte depolama alanına sahip olan bilgisayar, 1.4 PetaByte RAM miktarına sahip. Kylin Linux işletim sistemi kullanan Tianhe-2, eğitim ve araştırma amacıyla açık kaynak olarak hizmet verecek.

17 Haziran'da yayınlanacak ilk 500 süperbilgisayar listesinde Tianhe-2 modelinin tam kapasite ile girdiği test sonucunun verileceği ve bunun da 30.65 petaflop seviyesini biraz daha geçeceği tahmin ediliyor.


http://arstechnica.com/information-technology/2013/06/chinese-supercomputer-destroys-speed-record-and-will-get-much-faster Yorum Yaz
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multiTYRT 5 yıl en beğenilen
-Remin kaç cigolayit?
+1.4 PetaByte
-ooo bütün oyunları açar.





1 Yanıt Yanıtla +16
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kesici61 5 yıl
Ben itu de ogrenciyim, her ders secim donemi sistem coker, bir sayfadan bir sonraki asamaya gecmek en az 5 dakka surer. Sonra adami sistemden atar, o arada kontenjanlar dolar ve oyle bilgisayar basinda kalirsin.

Bilgi islem bolum baskani okulda superbilgisayar oldugunu soylemisti.

Bu haberi gorunce cinden baglasak bu bilgisayari mesafe tanimaz 30bin ogrencinin isini halleder zannediyorum.

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Glorfindel1907 5 yıl
adamlar yapıyor
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Hardware.Software.Gokhan 5 yıl kesici61
kesici61

Ben itu de ogrenciyim, her ders secim donemi sistem coker, bir sayfadan bir sonraki asamaya gecmek en az 5 dakka surer. Sonra adami sistemden atar, o arada kontenjanlar dolar ve oyle bilgisayar basinda kalirsin.

Bilgi islem bolum baskani okulda superbilgisayar oldugunu soylemisti.

Bu haberi gorunce cinden baglasak bu bilgisayari mesafe tanimaz 30bin ogrencinin isini halleder zannediyorum.



Türkiye'de bu alanda İTÜ UYBHM çalışmalar yapmaktadır. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi’nde yer alan süperbilgisayar, 560 işlemciden oluşmakta ve saniyede 1 trilyon işlem yapabilmektedir. Kamu kaynakları (DPT) ile gerçekleştirilen bu proje sayesinde, akademik ve endüstriyel araştırmalara hesaplama gücü sunmanın ötesinde bu alanda uzman insan kaynağı ve bilgi birikiminin sağlanması, yüksek başarımlı bilişim uygulamaları için bir sinerji merkezi oluşturulması sağlanıyor.
İTÜ UYBHM'nin de katkısı ile TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde TR-GRID adlı bir süper bilgisayar girişimi daha başlatılmıştır.
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Gukama 5 yıl
Bu ne ya
Biz hala 4670k almaya çalışalım
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burakk055 5 yıl
Uzaya felanmı çıkıyorlar bununla ?



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MrRazor_1911 5 yıl
Bizim daireden daha büyük
ya bir tutuşsa orası sahibi kahrından ölür ya yazık


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insipe12 5 yıl
Çöp
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Rynum 5 yıl
Arap yağı bol bulunca

surermiş

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SuperSantorelli 5 yıl
Yarmış
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DH Misafiri 5 yıl
Xeon`u Ram`i felan bol buldukca yapistirmis amcamlar sisteme. Yuklenmisde yuklenmis malzemeyi.
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eiai1253 5 yıl
rihanna mı yoksa bu bilgisar mı diye sunsalar önüme bilgisayar derim :D
32 000 adet Ivy Bridge Xeon soket
48 000 Xeon Phi kartı olmak üzere toplamda 3 120 000 çekirdek
12.4 PetaByte depolama alanı
1.4 PetaByte RAM
şaka mı bu :D
ekran kartından bahsedilmemiş
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Kulak Misafiri 5 yıl eiai1253
ciko6189
rihanna mı yoksa bu bilgisar mı diye sunsalar önüme bilgisayar derim :D
32 000 adet Ivy Bridge Xeon soket
48 000 Xeon Phi kartı olmak üzere toplamda 3 120 000 çekirdek
12.4 PetaByte depolama alanı
1.4 PetaByte RAM
şaka mı bu :D
ekran kartından bahsedilmemiş

Dahili ekran kartı bile olsa yeter la .)
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Hardware.Software.Gokhan 5 yıl eiai1253
ciko6189

rihanna mı yoksa bu bilgisar mı diye sunsalar önüme bilgisayar derim :D

32 000 adet Ivy Bridge Xeon soket
48 000 Xeon Phi kartı olmak üzere toplamda 3 120 000 çekirdek
12.4 PetaByte depolama alanı
1.4 PetaByte RAM

şaka mı bu :D

ekran kartından bahsedilmemiş

oyun bilgisayarı toplamıyorlar heralde sizin gibi grafik işlemciyi ne yapıcak hangi sanallaştırma yazılımı 1gb ekran kartı istiyor hangi server işletim sistemi ekran kartı istiyor ?? en fazla 1 gb'dır.
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Korkusuz Korkak 5 yıl
120000 tokmaklı işlemcidemi görücektik.
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darkaura 5 yıl
Gozum ilk onda, ilk yuzde degil ama turkiyedeki arastirma kurumlarinda, universitelerde boyle makinalarin olmamasi aslinda teknolojide bilimde ne kadar geri oldugumuzun kaniti. Bu tip bir makinayi yapabilme acisindan bakmiyorum. Verirsiniz parayi ibm e yaptirirsiniz bir sey degil. Turkiyede yapilan arastirmalarin bu seviyede islem gucune ihtiyac duymamasi yada kaynak bulamamasi acisindan bakiyorum.
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Rubisco 5 yıl
Kaynak yapacağın işe göre bulursun artık zor değil, kuracağın sistem de işine ikna derecene elde edeceğin faydaya göre. kullanılacak tonla alan var. Kendi özel sistemleri olup dışarıya açık olmayan bilgisi sızmayan yerlerde vardır, computational finans vs. gibi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez hesabı. Akademik, açık olarak da bilmiyoruz artık büyük çapta niye yok (herkesin bi çıkarı var olmuyo işte :// )
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fahriparlaktas 5 yıl
multiTYRT
-Remin kaç cigolayit? +1.4 PetaByte -ooo bütün oyunları açar.





ulan sırf bu adamın yorumunu beğenmek için login yaptım :D (üşengecim)
ama harbi bu muhabbet türkiyede acayip derecede fazla derecede kullanılıyor.
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Jim Carrey 5 yıl
Vay bee
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