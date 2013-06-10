Çin Tianhe-2 süperbilgisayarı bu yılın ilk 500 listesinde zirveye oynayacak

Dünyanın en hızlı 500 süperbilgisayarı listesini takip edenler, 2010 yılında zirveye yerleşen Tianhe adlı Çin'in süperbilgisayar modelini hatırlayacaktır. 2.57 petaflop işlem gücüne sahip olan modelin devamı da listenin zirvesini zorlayacak gibi görünüyor.





Tennessee Üniversitesi profesörü olan ve Linpack adlı benchmark yazılımını geliştirerek en iyi 500 süperbilgisayar listesinin hazırlanmasına yardımcı olan Jack Dongarra, Tianhe-2 ile ilgili resmi olmayan skorları yayınladı.





5 saat boyunca süren testlere göre Tianhe-2 yüzde 90 kapasite ile çalışarak 30.65 petaflop işlem gücüne erişiyor. 500 listesinin son halinde lider olan ABD kaynaklı Titan süperbilgisayarının bile 17.59 petaflop seviyesinde olduğu düşünüldüğünde Tianhe-2 oldukça ses getireceğe benziyor.





Çin Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'nde yıl sonuna doğru konuşlanacak olan Tianhe-2, Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi tarafından birleştiriliyor.





Tianhe-2, 32 000 adet Ivy Bridge Xeon soketi ve 48 000 Xeon Phi kartı olmak üzere toplamda 3 120 000 çekirdek barındırıyor. 12.4 PetaByte depolama alanına sahip olan bilgisayar, 1.4 PetaByte RAM miktarına sahip. Kylin Linux işletim sistemi kullanan Tianhe-2, eğitim ve araştırma amacıyla açık kaynak olarak hizmet verecek.





17 Haziran'da yayınlanacak ilk 500 süperbilgisayar listesinde Tianhe-2 modelinin tam kapasite ile girdiği test sonucunun verileceği ve bunun da 30.65 petaflop seviyesini biraz daha geçeceği tahmin ediliyor.