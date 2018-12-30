Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor

Kullandığımız hemen hemen tüm elektronik cihazların üretiminin yapıldığı Çin, teknolojiyi her alanda kullanmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre ülkedek birçok okul, öğrenci üniformalarına yerleştirdikleri GPS alıcılar ile öğrencileri takip etmeye başladı.

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Üniformalara yerleştirilen GPS alıcılar, yüz tanıma sistemi ile entegre çalışarak, öğrenciler okula gelmediğinde veya okuldan kaçtığında velilere haber verilebiliyor. Hatta öğrenciler derste uyuya kaldıklarında bir alarmın tetiklenmesi bile sağlanabiliyor.

http://www.globaltimes.cn/content/1132856.shtml

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Proje yöneticisi, Global Times'a verdiği demeçte, bu üniformalarınsıcaklıktayıkamaya kadar dayanabildiğini belirtiyor.10'dan fazla okulda kullanılmaya başlanan bu akıllı üniformalarla ilgili yapılan açıklamalarda, öğrencilerin okul dışında takip edilmedikleri belirtilse de, özel hayatınkonusunda şüpheler tartışmalara yol açmış durumda.