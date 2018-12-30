Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor

Teknolojiyi hayatın her anına sokmayı başaran Çinliler, bu kez de öğrencileri üzecek bir hamle yaptı. Ülkedeki okullar üniformalara yerleştirilen GPS'ler ile öğrencileri takip ediyor.
4 ay
4,8b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kullandığımız hemen hemen tüm elektronik cihazların üretiminin yapıldığı Çin, teknolojiyi her alanda kullanmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre ülkedek birçok okul, öğrenci üniformalarına yerleştirdikleri GPS alıcılar ile öğrencileri takip etmeye başladı.

150 derecede yıkanabiliyor

Üniformalara yerleştirilen GPS alıcılar, yüz tanıma sistemi ile entegre çalışarak, öğrenciler okula gelmediğinde veya okuldan kaçtığında velilere haber verilebiliyor. Hatta öğrenciler derste uyuya kaldıklarında bir alarmın tetiklenmesi bile sağlanabiliyor.
Proje yöneticisi Yuan Bichang, Global Times'a verdiği demeçte, bu üniformaların 150 derece sıcaklıkta 500 yıkamaya kadar dayanabildiğini belirtiyor. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde 10'dan fazla okulda kullanılmaya başlanan bu akıllı üniformalarla ilgili yapılan açıklamalarda, öğrencilerin okul dışında takip edilmedikleri belirtilse de, özel hayatın gizliliği konusunda şüpheler tartışmalara yol açmış durumda.

http://www.globaltimes.cn/content/1132856.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 4 ay en beğenilen
Onun yerine öğrencilerin neden okuldan kaçmak istediğine odaklansalar daha iyi olur. Finlandiya gibi bazı ülkeler bu konuda alternatif eğitim
modelleri geliştiriyor.
Onun yerine öğrencilerin neden okuldan kaçmak istediğine odaklansalar daha iyi olur. Finlandiya gibi bazı ülkeler bu konuda alternatif eğitimmodelleri gel...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhrUca 4 ay
Int cafe gitmesinler diye fhjf
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quattrovalvole 4 ay
Yapılanları önleyen değil de neden yapıldığını önleyen sistem gelse ne olur yani? Öğrencileri illa F tipi cezaevi gibi hapis etmek zorundalar mı? Okul eğitim yeridir çocuk dizginleme merkezi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
Çinliler iyice paranoyaklığa bağlamışlar. Bizim CIA gibi herkesi izleme derdine girmişler. Hatta işi Black Mirror seviyesine getirmişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 4 ay
İnsanı yürüşünden algılayabilen sistem,insanların kafasına takılan çipler,kıyafetlere gizlenen gpsler... İlerde çinin muhtemel süper güç olacağını düşününce korkutucu geliyor.Bir gün insanın amerikayı özleyeceği aklına gelirmi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhrUca 4 ay
Int cafe gitmesinler diye fhjf
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 ay en beğenilen
Onun yerine öğrencilerin neden okuldan kaçmak istediğine odaklansalar daha iyi olur. Finlandiya gibi bazı ülkeler bu konuda alternatif eğitim
modelleri geliştiriyor.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 4 ay
kafaya çip takın benliğe gerek yok tam android olursunuz... özgürlük doğruluk adalet hiç birini düşünmene gerek yok.. düşünmek zaten hastalık olarak bakılıyor sen kimsin ki kimin umrudasın ki nerede mağarada ki özgür insan... devletlerin makinası olduk seri no kimlikte aynı isim soy isimde 10larca insan var seri no o yüzden var.. devletlerin bazısı çok maaş bazısı sürüngen gibi yaşatıyor.. bende bunu düşünüyorum.... özgürce... devletlerde ölür merak etmeyin... bugün var yarın yok.. fakat işi çip takmaya kadar götürdüler.. şehirler insan çiflikhanesi... çifçilik yapıyorlar.. kadın erkek ile... çıkan çocuk devletin karı garantisi vegisi.. yaşam boyunca... biri bir avuç yem verip yumurta ister diğeri 2 buğdaya 5yumurta yumurtlamanı bekler... biride hiç vermeden yumurta bekler.. işte böyle devletler... SORGULANMAMALI MI?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T-E-K- 4 ay
mesele okula gidip gitmemek değil ki mesele gittiğin zaman dersi dinleyebilmen ve anlayabilmen. mesela ben fazla devamsızlık yapmadım ama geri zekalı olduğum için dinlediklerimi anlayamazdım dandik ünide hukuk kazandım hala anlayamıyorum. bence okuldan önce IQ testi yapmaları gerekiyor ki benim gibi mal direkt elensin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 4 ay
Türkiye'ye de lazım. Eğitim sistemimiz facia. Okulda hiç bir şey öğretilmediği gibi öğrencileri okula bağlayan bir şey de yok. Ne aktivite, ne bir yüzme salonu nede düzgün öğretim metodları.
bakmayın çin çok kısıtlayıcı biz özgürüz diyenlere.
Hepsi mezun olduktan sonra modern köle olmak için düşük ücretlere talim oluyorlar. Olmazsa mı? Kriz var kim sana iş verir türkiye'de? 62 kişi çalıştıran bir üretim şirketiyiz, bu yıl işçi almayacağız, büyümeyeceğiz. Her sektörde durum böyle.
O yüzden Kendini kandır, ben mezunum ben mühendisim bana en az 5000 tl vereceksiniz diye.
Ülkede genel manada üretim yok, teknoloji yok, arge gram gram ama sorsak özgürlükçüyüz.
Bom boş nesil youtubedan enes batur izleyince özgürlükçü oluyormuşuz.
Çinin son 20 yılda yaptıgı atılımlar bütün dünyada dengeleri değiştirdi.
Ülke olarak yapamadıkları şey yok. Dışarıya bagımlılıkları minimum. Bizim ise dışarıya baglılığımız maksimum. En basitinden amerika ile krizde gördük. Ellerini oynatmadılar ama krize girdik tamam amerika abi büyüksün demeseydik şuan daha kötü durumdaydık.
SORSAN ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
123zlatan1234 4 ay
Komünizm ile yönetilen bir ülke, şaşırtıcı gelmedi hiç
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaya0 4 ay
oldu olacak deri altına yerleştirseydiniz
liseye geçince de kullanırdı uzun ömürlü olurdu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4754 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çin, gps ve
5 etiket daha okul akıllı üniforma Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay LG'nin ilk 5G'li telefonu G serisi altında çıkmayacak 4 ay Uluslararası Uzay İstasyonunda sabotaj şüphesi 4 ay Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6 4 ay Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak 4 ay Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi 4 ay NVIDIA GeForce RTX 2060, 349 dolardan satışa çıkıyor 4 ay Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor 4 ay Visa, Ripple’ın ortağı Earthport’u satın aldı 4 ay Hindistan'da amiral gemisi iPhone modellerinin üretimine başlanıyor 4 ay Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı 4 ay Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite 4 ay Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı 4 ay Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı 4 ay iPhone Xs Max patladı! 4 ay Zenfone 5Z için Android 9 Pie güncellemesi, bazı bölgelerde kullanıma sunuldu 4 ay LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak 4 ay DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi? 4 ay Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti 4 ay Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı 4 ay Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor Sonraki Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant 4 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı 4 ay 2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı 4 ay LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi 4 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor 4 ay Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında 4 ay Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı 4 ay Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı 4 ay Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu 4 ay Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı 4 ay Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi 4 ay New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret" 4 ay 2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı 4 ay Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü 4 ay Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor 4 ay Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı 4 ay Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı 4 ay Sony Xperia XA3 Ultra'nın fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 4 ay Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir 4 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim