Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor

Teknoloji Editörü
Kullandığımız hemen hemen tüm elektronik cihazların üretiminin yapıldığı Çin, teknolojiyi her alanda kullanmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre ülkedek birçok okul, öğrenci üniformalarına yerleştirdikleri GPS alıcılar ile öğrencileri takip etmeye başladı.
150 derecede yıkanabiliyor
Üniformalara yerleştirilen GPS alıcılar, yüz tanıma sistemi ile entegre çalışarak, öğrenciler okula gelmediğinde veya okuldan kaçtığında velilere haber verilebiliyor. Hatta öğrenciler derste uyuya kaldıklarında bir alarmın tetiklenmesi bile sağlanabiliyor.Proje yöneticisi Yuan Bichang, Global Times'a verdiği demeçte, bu üniformaların 150 derece sıcaklıkta 500 yıkamaya kadar dayanabildiğini belirtiyor. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde 10'dan fazla okulda kullanılmaya başlanan bu akıllı üniformalarla ilgili yapılan açıklamalarda, öğrencilerin okul dışında takip edilmedikleri belirtilse de, özel hayatın gizliliği konusunda şüpheler tartışmalara yol açmış durumda.
http://www.globaltimes.cn/content/1132856.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
modelleri geliştiriyor.