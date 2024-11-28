Çin, GPS’e rakip santimetre hassasiyetinde yeni nesil navigasyon sistemi kuruyor

- 2027'de test uyduları fırlatılacak
- Desimetre seviyesinde hassasiyet ve çok yönlü kullanım
- Askeri ve ticari etkileri olacak
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2027'de test uyduları fırlatılacak
Çin Uydu Navigasyon Sistemi Yönetim Ofisi (CNSO) tarafından 28 Kasım'da açıklanan “2035 Öncesi Beidou Uydu Navigasyon Sistemi Gelişim Planı”na göre, yeni nesil Beidou sisteminin temel teknolojilerinin araştırma ve geliştirme süreci 2025 yılına kadar tamamlanacak. Bu çalışmaların ardından, 2027 yılında üç test uydusu fırlatılacak. Yeni nesil Beidou sistemine ait ağ uydularının 2029’da fırlatılması ve sistemin inşasının 2035 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.
Çin halihazırda küresel çapta konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sağlayan 30 uydulu bir Beidou sistemine sahip. Bu sistemde, yedekler hariç, her düzlemde sekiz adet olmak üzere orta Dünya yörüngesinde 24 uydu bulunuyor. Ayrıca, eğimli jeosenkron yörüngede ve sabit jeosenkron yörüngede üçer uydu bulunuyor. Yeni nesil sistem, uyduları yüksek, orta ve düşük Dünya yörüngelerine yayarak kapsama alanını genişletecek ve hassasiyeti artıracak.
Desimetre seviyesinde hassasiyet ve çok yönlü kullanım
Askeri ve ticari etkileri olacak
Beidou, ABD'nin GPS, Avrupa'nın Galileo ve Rusya'nın GLONASS sistemleriyle rekabet halinde. Ancak Beidou, özellikle iki yönlü iletişim ve bölgesel doğruluk gibi özellikleriyle bazı alanlarda üstünlük sağlıyor. ABD’nin GPS modernizasyon çalışmaları, teknik aksaklıklar ve gecikmelerle karşı karşıya kalırken, Çin’in yeni nesil Beidou sistemi, küresel konumlandırma teknolojilerinde bir dönüm noktası olabilir.
Yeni sistemin yalnızca sivil uygulamalarda değil, aynı zamanda askeri alanda da büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Hassas güdümlü mühimmatlar, insansız hava araçları (İHA) ve savaş alanı navigasyon sistemlerinde kullanılabilecek olan Beidou, Çin’in savunma kapasitesini artıracak. Ticari alanda ise Beidou, daha fazla sektöre hitap ederek Çin’in ekonomik etkisini genişletme potansiyeline sahip.
Beidou sistemi, Çin’in "Uzay-Yer Entegre Bilgi Ağı" (SGIIN) projesiyle uyumlu olarak geliştiriliyor. Bu proje, iletişim, uzaktan algılama, navigasyon ve hava durumu gibi uydu hizmetlerini bir araya getiren birleşik bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bu entegrasyon, Beidou’nun küresel uydu altyapısındaki rolünü daha da pekiştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.