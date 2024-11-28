Çin, GPS’e rakip santimetre hassasiyetinde yeni nesil navigasyon sistemi kuruyor

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Tam Boyutta Gör Çin, küresel etkileri olabilecek bir adım atarak yeni nesil Beidou konumlandırma ve navigasyon sistemini 2035 yılına kadar geliştirmek için stratejik bir yol haritası açıkladı. Stratejik yol haritasına göre Çin, ilk test uydularını 2027 yılında fırlatmayı planlıyor. Yeni navigasyon sisteminin GPS’e rakip olacağı ve askeri etkilerinin bulunacağı belirtiliyor.

2027'de test uyduları fırlatılacak

Çin Uydu Navigasyon Sistemi Yönetim Ofisi (CNSO) tarafından 28 Kasım'da açıklanan “2035 Öncesi Beidou Uydu Navigasyon Sistemi Gelişim Planı”na göre, yeni nesil Beidou sisteminin temel teknolojilerinin araştırma ve geliştirme süreci 2025 yılına kadar tamamlanacak. Bu çalışmaların ardından, 2027 yılında üç test uydusu fırlatılacak. Yeni nesil Beidou sistemine ait ağ uydularının 2029’da fırlatılması ve sistemin inşasının 2035 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Çin halihazırda küresel çapta konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sağlayan 30 uydulu bir Beidou sistemine sahip. Bu sistemde, yedekler hariç, her düzlemde sekiz adet olmak üzere orta Dünya yörüngesinde 24 uydu bulunuyor. Ayrıca, eğimli jeosenkron yörüngede ve sabit jeosenkron yörüngede üçer uydu bulunuyor. Yeni nesil sistem, uyduları yüksek, orta ve düşük Dünya yörüngelerine yayarak kapsama alanını genişletecek ve hassasiyeti artıracak.

Desimetre seviyesinde hassasiyet ve çok yönlü kullanım

Tam Boyutta Gör Yeni Beidou sistemi, metre seviyesinden desimetre (metrenin 10’da biri veya 10 cm) seviyesine kadar değişen bir hassasiyetle gerçek zamanlı, yüksek doğrulukta ve son derece güvenilir hizmetler sunacak. Sistem, Dünya yüzeyinden uzayın derinliklerine kadar uzanan kullanıcı terminallerini destekleyecek. Beidou, diğer uydu tabanlı olmayan navigasyon ve zamanlama teknolojileriyle entegre edilerek daha kapsamlı bir altyapı sunmayı hedefliyor.

Askeri ve ticari etkileri olacak

Beidou, ABD'nin GPS, Avrupa'nın Galileo ve Rusya'nın GLONASS sistemleriyle rekabet halinde. Ancak Beidou, özellikle iki yönlü iletişim ve bölgesel doğruluk gibi özellikleriyle bazı alanlarda üstünlük sağlıyor. ABD’nin GPS modernizasyon çalışmaları, teknik aksaklıklar ve gecikmelerle karşı karşıya kalırken, Çin’in yeni nesil Beidou sistemi, küresel konumlandırma teknolojilerinde bir dönüm noktası olabilir.

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Yeni sistemin yalnızca sivil uygulamalarda değil, aynı zamanda askeri alanda da büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Hassas güdümlü mühimmatlar, insansız hava araçları (İHA) ve savaş alanı navigasyon sistemlerinde kullanılabilecek olan Beidou, Çin’in savunma kapasitesini artıracak. Ticari alanda ise Beidou, daha fazla sektöre hitap ederek Çin’in ekonomik etkisini genişletme potansiyeline sahip.

Beidou sistemi, Çin’in "Uzay-Yer Entegre Bilgi Ağı" (SGIIN) projesiyle uyumlu olarak geliştiriliyor. Bu proje, iletişim, uzaktan algılama, navigasyon ve hava durumu gibi uydu hizmetlerini bir araya getiren birleşik bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bu entegrasyon, Beidou’nun küresel uydu altyapısındaki rolünü daha da pekiştirecek.

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