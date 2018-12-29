Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan kamera modülü üreticisi olan Sony, başta Apple dahil olmak üzere müşterilerinin ilgisini çekebilecek yeni nesil 3D kamera modellerinin üretimini arttıracak. Bu gelişmenin düşüşte olan akıllı telefon pazarını yeniden canlandıracağı belirtiliyor.

Çeşitli örnekler sergilendi

Yeni 3D kamera modülleri Sony'nin sensör bölümü başkan Satoshi Yoshihara'ya göre 2019'da ön plana çıkacak. Son yıllarda kullanıcıların yenilik beklemesi ve akıllı telefon üreticilerinin de bu beklentileri karşılayamaması sonucu, satışlarda istenen rakamlar yakalanamıyordu. Sony'nin bu atağı sonrasında akıllı telefon pazarının da büyük ölçüde canlanacağı ve kullanıcıları heyecanlandıracak bir teknolojinin piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-27/sony-boosts-3d-camera-output-after-interest-from-phone-makers?

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Sony, 3D kamera modülüne sahip olankullanarak birkaç örnek gösterdi. Özel olarak geliştirilen bir oyunda kullanıcılarkullanarak büyü ve sihir gibi özelyaptılar. Diğer örnekte ise telefon, odanınhesapladı ve gerçek nesnelerin önünde ve arkasında yüzen birsergilendi. Yoshihara'ya göre Sony, gelecek yıl insanlarıönemli işler yapacak.