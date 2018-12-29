Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor

Japon teknloji şirketi ve dünyanın en büyük kamera modülü üreticilerinden Sony, akıllı telefonlar için yeni bir heyecan yaratabilecelk 3D kamera üretimini hızlandıracağını açıkladı.
4 ay
7b
1
8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan kamera modülü üreticisi olan Sony, başta Apple dahil olmak üzere müşterilerinin ilgisini çekebilecek yeni nesil 3D kamera modellerinin üretimini arttıracak. Bu gelişmenin düşüşte olan akıllı telefon pazarını yeniden canlandıracağı belirtiliyor.

Çeşitli örnekler sergilendi

Yeni 3D kamera modülleri Sony'nin sensör bölümü başkan Satoshi Yoshihara'ya göre 2019'da ön plana çıkacak. Son yıllarda kullanıcıların yenilik beklemesi ve akıllı telefon üreticilerinin de bu beklentileri karşılayamaması sonucu, satışlarda istenen rakamlar yakalanamıyordu. Sony'nin bu atağı sonrasında akıllı telefon pazarının da büyük ölçüde canlanacağı ve kullanıcıları heyecanlandıracak bir teknolojinin piyasaya sürüleceği konuşuluyor.
Sony, 3D kamera modülüne sahip olan özel bir telefon kullanarak birkaç örnek gösterdi. Özel olarak geliştirilen bir oyunda kullanıcılar ellerini kullanarak büyü ve sihir gibi özel hareketler yaptılar. Diğer örnekte ise telefon, odanın derinliğini hesapladı ve gerçek nesnelerin önünde ve arkasında yüzen bir akvaryum balığı sergilendi. Yoshihara'ya göre Sony, gelecek yıl insanları heyacanlandıracak önemli işler yapacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-27/sony-boosts-3d-camera-output-after-interest-from-phone-makers? Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atilasat 4 ay
artırılmış gerçeklik yapay zeka ve yazılım ile yapılıyor. bu yeni modül oluşturulan gerçekliğin daha gerçekçi olmasında donanımsal olarak katkı sağlayacak. yazılımsal zoom ve optik zoom farkı kadar fark yaratacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Vakti gelmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zgr.gkmn 4 ay
Satış arttırıcak bir hamle değil Sony için başarısız bir hamle olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Eee Apple irtibata geçtiyse demek hareketlenmişlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 4 ay
Ar teknolojisinden ne farkı var bunun? O teknoloji de zaten biraz oynayıp baktıktan sonra sıkıyor bence gereksiz fiyat artışından başka bir şeye yaramaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vahsisalata 4 ay Xiaomiseverim
AR materyali, kameranın ekrana gönderdiği görüntülerin üzerine ekleniyor yani hep en üstte. AR da diyelimki bir uzaylı görüntüsü buldun ve bunu bir tezgahın arkasında duruyor gibi göstermek istiyorsun, yapamazsın. Burada ise ekrandaki herseyin 3 boyut bilgisi de var.
AR materyalini yani uzaylıyı bunun sayesinde tezgahın arkasında konumlayabilirsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 ay

Xiaomiseverim
Ar teknolojisinden ne farkı var bunun? O teknoloji de zaten biraz oynayıp baktıktan sonra sıkıyor bence gereksiz fiyat artışından başka bir şeye yaramaz

Her yeni teknolojide gercek potansiyelini anlayamadan soyle yorumlari yapan birileri cikiyor. Henry ford ne demis: "insanlara ne istediklerini sorsaydim daha hizli at arabasi isterlerdi."
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak 4 ay DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi? 4 ay Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti 4 ay Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı 4 ay Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde 4 ay Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor 4 ay Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant 4 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı 4 ay 2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı 4 ay LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi 4 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor 4 ay Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında 4 ay Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı 4 ay Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı 4 ay Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu 4 ay Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı 4 ay Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi 4 ay New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret" 4 ay 2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı 4 ay Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor Sonraki Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı 4 ay Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı 4 ay Sony Xperia XA3 Ultra'nın fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 4 ay Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir 4 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7 4 ay iPhone'umu Bul özelliği, çalıntı arabanın yerini tespit etmek için kullanıldı 4 ay Amatörce piyano çalan robot el 4 ay Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı 4 ay Derinin neden yaşlandığı keşfedildi 4 ay Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor 4 ay Plastikler, yapıştırıcı madde olmaksızın diğer yüzeylere tutturuldu 4 ay Netflix uygulama içi abonelik sistemini iOS üzerinden kaldırdı 4 ay 90 yaş üstü Amerikalılar üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları 4 ay FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor 4 ay Star Wars temalı eğlence parkı geliyor 4 ay X-Men ve Fantastic Four karakterleri Marvel sinematik evrenine katılabilir 4 ay Haftaya A101 marketlerde Honor 7c, BİM marketlerde LG K9 var 4 ay Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu 4 ay MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim