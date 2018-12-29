Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan kamera modülü üreticisi olan Sony, başta Apple dahil olmak üzere müşterilerinin ilgisini çekebilecek yeni nesil 3D kamera modellerinin üretimini arttıracak. Bu gelişmenin düşüşte olan akıllı telefon pazarını yeniden canlandıracağı belirtiliyor.
Çeşitli örnekler sergilendi
Yeni 3D kamera modülleri Sony'nin sensör bölümü başkan Satoshi Yoshihara'ya göre 2019'da ön plana çıkacak. Son yıllarda kullanıcıların yenilik beklemesi ve akıllı telefon üreticilerinin de bu beklentileri karşılayamaması sonucu, satışlarda istenen rakamlar yakalanamıyordu. Sony'nin bu atağı sonrasında akıllı telefon pazarının da büyük ölçüde canlanacağı ve kullanıcıları heyecanlandıracak bir teknolojinin piyasaya sürüleceği konuşuluyor.Sony, 3D kamera modülüne sahip olan özel bir telefon kullanarak birkaç örnek gösterdi. Özel olarak geliştirilen bir oyunda kullanıcılar ellerini kullanarak büyü ve sihir gibi özel hareketler yaptılar. Diğer örnekte ise telefon, odanın derinliğini hesapladı ve gerçek nesnelerin önünde ve arkasında yüzen bir akvaryum balığı sergilendi. Yoshihara'ya göre Sony, gelecek yıl insanları heyacanlandıracak önemli işler yapacak.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-27/sony-boosts-3d-camera-output-after-interest-from-phone-makers? Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AR materyalini yani uzaylıyı bunun sayesinde tezgahın arkasında konumlayabilirsin.
Her yeni teknolojide gercek potansiyelini anlayamadan soyle yorumlari yapan birileri cikiyor. Henry ford ne demis: "insanlara ne istediklerini sorsaydim daha hizli at arabasi isterlerdi."