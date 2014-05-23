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Çin, resmi kurum bilgisayarlarında Windows 8 kullanımını yasakladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, resmi kurum bilgisayarlarında Windows 8 kullanımını yasakladı

Microsoft'un emektar Windows XP işletim sistemine olan teknik desteğini sona erdirmesi son kullanıcılardan kurumsal müşterilere kadar halen bu sürüme bel bağlamış pek çok çevreyi etkilemişti. Ancak Çin'den beklenmedik bir tepki geldi.

Ülkeden gelen son bilgilere göre resmi kurum bilgisayarlarında Windows 8 kullanımı yasaklandı. Sebep olarak enerji tasarruflu cihaz kullanım politikası gösterilse de resmi kaynaklar Windows XP'ye olan desteğin kesilmesini sebep olarak gösteriyor.

Ülkede halen masaüstü bilgisayarların yüzde 50'si Windows XP üzerinde çalışırken, bu rakam resmi kurumlarda yüzde 70'e kadar çıkıyor. Çin hükümeti büyük yatırımlarla oluşturdukları Windows XP altyapısının bir anda riskli bir sistem haline gelmesinden oldukça rahatsız. Microsoft'un gelecekte desteğini keseceği bir işletim sistemine de yatırım yapmak istemiyor.

Ülkede Windows 8 kullanımını yaygınlaştırmak isteyen Microsoft için bu karar adeta şok etkisi yarattı. Firma sıkıntıların giderilmesi adına Çin ile görüşmelere başladı. Aynı zamanda resmi kurumlara Windows 7 işletim sistemini önermeye de devam edecek. Yasağın ne kadar süreceği ise bilinmiyor.  

http://www.theverge.com/2014/5/21/5737366/china-bans-windows-8-from-government-computers-over-security-concerns Yorum Yaz
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deadric 5 yıl en beğenilen
Her devlet kurumlarında kullanılmak üzere kendi geliştirdiği linux sürümünü kullanırsa kimseye bel bağlamaz. Tabi işi bilen insanlara yaptıracaksın, "bizim kayınçonun oğlu çok iyi bilgiayar biliyor (format atabiliyormuş) onu bu işin başına geçirelim" şeklinde bu iş yürümez.
Her devlet kurumlarında kullanılmak üzere kendi geliştirdiği linux sürümünü kullanırsa kimseye bel bağlamaz. Tabi işi bilen insanlara yaptıracaksın, "bizim kayı...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Bl00dyHell 5 yıl
Çin bir ara kendi Linux dağıtımı üzerinde çalışıyordu. Ona ne oldu ki acaba.
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Tom Hagen 5 yıl
microsoft kar görüşü olarak haklı şimdi biz internetten 700mb xp veya 4gb win7 çekip kuruyoruz ama şirketler-devlet daireleri orjinal almak zorunda. Yani şu anda devlet daireleri, şirketlerde xp olan bilgisayarlar yavaş yavaş 7-8e dönecek. Yani microsofta para kazandıracak. Öte yandan belkide milyonlarca bilgisayarın sistemi değişecek. Eski toprak çalışanlara windows 7-8 kursu verilecek. Office 2010.. Kursu verilecek. Bazı bilgisayarlar yenilenecek. Yani yararından çok zararı olacak..
microsoft kar görüşü olarak haklı şimdi biz internetten 700mb xp veya 4gb win7 çekip kuruyoruz ama şirketler-devlet daireleri orjinal almak zorunda. Yani şu an...
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redoano 5 yıl
madem pat diye tüm versiyonların desteğini keseceksin ne diye proffesional, student, ne bilim türlü türlü versiyon çıkarırsın? Sadece özellikten kısıp ucuza satma ise yanlış politika bence.
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jumuu 5 yıl
Herşeyin bi sonu vardır. Xp'ninde sonu geldi artık. Hep xp hep xp olmaz. Öyle olursa yeni teknolojiler nasıl gelşecek? Yeniler olmazsa hep yerimizde sayarız. Win 8 değilde win 7 ye terfi etseler daha iyi olurdu. Bide yasaklayan ülke çin olunca Microsoft ciddiye almak zorunda. 10 milyonluk ülke değil ki çin. Şuan Microsoft ürünlerini ülkede yasaklasalar (böyle birşey mümkün olurmu bilmiyorum) Microsoft için pekte iyi olmaz. Hatta zarara geçer. Bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar banane ya. Sanki çin'de devlet memuruyum.
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OverClocK1ng 5 yıl
Microsoft bu. En dönek şirket.
Şimdi Çin'e özel XP desteğini geri getirirse şaşırmam...
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Surfer Rosa 5 yıl
Çok da fena yapmış sayılmaz. Geleceği düşünmek buna denir, adam demiş ki sana bağlı mı olacağız. Devam tek yumruk.
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ВAВA 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Microsoft bu. En dönek şirket.
Şimdi Çin'e özel XP desteğini geri getirirse şaşırmam...

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DH Misafiri 5 yıl
Mantikli bir davranis oldugunu dusunmuyorum. Miladi dolmus bir sistemin yarattigi guvenlik sorunlarini burada tekrar dile getirmek sacma olur. Gelisen dunya ve teknolojiye uyum saglamalilar.
@oa3355 Microsoft yasal cerceveler dahilinde destegi kesti, kacinilmaz bir sondu. Binlerce yetkili, muhendis ve calisandan iyi bildigini iddia ediyorsan lutfen bunu sebepleriyle birlikte kanitla.
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gcb1903 5 yıl
Şaka bir yana 2 bin lira verip aldığınız telefonlar 2 sene sonra oluyor çöp ama 10 yıl kullandığınız işletim sistemi niye daha destek yok. Tebrikler Ms bence haddinden fazla destek verdi. 7 kullanın 7 xp'den kötü değil ki bence güncel sistemler için xp saçmalıktır. İşte böyle devlet kurumları ile kışlalarda ki pcler fi tarihinden kalma olunca ( bizim kışlada ki pcler 98 ile çalışıyordu ) xp kullanıyorlar. Yükle linux abi olsun bitsin. Yani ben bile oyunları desteklese geçicem ama amacım oyun olunca linux bana gelmiyor. Ama ofis için linux yükle tabi o ne kadar destek veriyor bilmiyorum uzman değilim o konuda.
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Reanimate 5 yıl
XP ye full destek geri gelirse hiç şaşırmıyacam.
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CodeMachine 5 yıl
burada yasaklansa AYM kararı iptal eder.
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Schnitter 5 yıl
Bir firma için bundan daha acı bir şey olabilir mi ?
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Gece772 5 yıl
Çin oyunlardan sonra windows 8 yasakladı Çin seviyoruz
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korop 5 yıl
Çinli yöneticiler bizim gibi "Windows 8'e geçmek için 10 neden" başlıklarını okumamışlar.Biz okuduk ve geçtik.Niye geçtik?Hiç bir fikrim yok.
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donanımcı123 5 yıl
Bazı arkadaşlar linux kullansın demiş, bizde olduğu gibi çinde de bilgisayarı açma kapamayı 1 ayda öğrenmiş memurlar var, oturup birde onlara linux kullanımınımı öğretecekler. Birde altyapıda değişiklik yapmaları gerekecek, altyapı ve memurlar ona alışana kadar ülkenin resmi işleri durur.


Bizde maşallah 5 yaşındaki çocuğu oturt önüne windows xp, 7 koy çatır çatır kullanır. Windows 8 e gelirsek onu ben bile kullanamıyorum nasıl lanet bir işletim sistemiyse.
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