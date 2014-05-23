Çin, resmi kurum bilgisayarlarında Windows 8 kullanımını yasakladı





Microsoft'un emektar Windows XP işletim sistemine olan teknik desteğini sona erdirmesi son kullanıcılardan kurumsal müşterilere kadar halen bu sürüme bel bağlamış pek çok çevreyi etkilemişti. Ancak Çin'den beklenmedik bir tepki geldi.





Ülkeden gelen son bilgilere göre resmi kurum bilgisayarlarında Windows 8 kullanımı yasaklandı. Sebep olarak enerji tasarruflu cihaz kullanım politikası gösterilse de resmi kaynaklar Windows XP'ye olan desteğin kesilmesini sebep olarak gösteriyor.





Ülkede halen masaüstü bilgisayarların yüzde 50'si Windows XP üzerinde çalışırken, bu rakam resmi kurumlarda yüzde 70'e kadar çıkıyor. Çin hükümeti büyük yatırımlarla oluşturdukları Windows XP altyapısının bir anda riskli bir sistem haline gelmesinden oldukça rahatsız. Microsoft'un gelecekte desteğini keseceği bir işletim sistemine de yatırım yapmak istemiyor.





Ülkede Windows 8 kullanımını yaygınlaştırmak isteyen Microsoft için bu karar adeta şok etkisi yarattı. Firma sıkıntıların giderilmesi adına Çin ile görüşmelere başladı. Aynı zamanda resmi kurumlara Windows 7 işletim sistemini önermeye de devam edecek. Yasağın ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2014/5/21/5737366/china-bans-windows-8-from-government-computers-over-security-concerns