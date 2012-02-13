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Çin'de iPad modelleri raflardan kaldırılıyor

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl için tanıtması muhtemel yeni iPad modelinin lansmanı merakla beklenirken dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'den kötü haberler geliyor. Apple, Proview Technology firması ile olan isim hakkı davasını kaybetti ve sancılı bir süreç başladı.

Apple'ın iPad isim hakkı için Proview Technology ile olan mücadelesi eskiye dayanıyor. Proview Technology firması iPad isim hakkını 2000 yılında tescil ettirdi. Firmanın uluslararası operasyonlarını yürüten Proview International tarafından da 2006 yılında iPad isim hakkı Apple'a satıldı. Apple da yeni tabletini Avrupa ve ABD'de 2010 yılında satışa sundu.

Problem iPad modellerinin Çin'de satılmaya başlamasıyla alevlendi. Proview Technology firması Apple'ın iPad adını Çin'de kullanamayacağını öne sürerek yeni bir dava açtı ve yerel firmalara tolerans tanıyan yargı makamları 2 ay önce firmayı haklı buldu. Proview Technology kısa süre sonra iPad adını taşıyan Android 3.0 yüklü tabletini Çin'de piyasaya sürecek. 

Çin'den gelen haberler perakendecilerin raflardan iPad modellerini kaldırdığı yönünde. Çünkü Çin Endüstri ve Ticaret Yönetimi - AIC, Apple tabletlerinin toplanmaya başlamasını istedi. Operasyonun ayrıntıları net değil ancak perakendeciler zarar görmemek için ürünleri raflardan kaldırıyor ve kasa arkasından satış yapma yolunu seçiyor. 

Apple'ın şimdi nasıl bir yol izleyeceği konusunda resmi bir açıklama gelmedi ancak firmanın büyük yatırım yaptığı Çin'de maddi olarak zarar göreceği de bir gerçek.
Çin'de iPad modelleri raflardan kaldırılıyor
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OverClocK1ng 7 yıl
Ama var ya. Apple gibi isme çok önem veren ve en ufak şeyde bile mahkemeye giden bir firmaya da Çin'de iPad adında Android tablet çıkacak olması ve bu konuda elinden hiçbir şey gelmemesi çok fena koymuştur ha. Hatta über sert koymuştur.
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VirgilSollozzo 7 yıl
Apple urunleri alamayan,almaya gucu yetmeyen ve bu yuzden haset icinde Apple a sallayanlara inat iPad Cin debir sekilde satilir..Hic merak etmeyin...2 milyar a yakin nufus olan bir ulkede cihaz tezgah altinda satilsa bile yeter.Kaldi ki ben bu islerin bu kadar basit oldugunu da sanmiyorum.Ne demek topla gitsin..bir suru evrensel ticari anlasmalar,sozlesmeler var..hukuk var,carti var curtu var.

Apple i cekemeyen kiskanc ezilmisler sampiyon olduk sanip sahaya girmisler....gol haberi gelecek..az sabredin :)
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alpa07 7 yıl
apple davalr bitirrecek
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samtual 7 yıl
Android cihazi kullanıcılarının Apple markasını görünce böylesine rahatsız olmasını sürekli garipsiyorum
Ben android ile ilgili bir haber gördüğümde cogu zaman hiç bakmıyorum bile
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TuffkiLLe 7 yıl samtual
Sam0

Android cihazi kullanıcılarının Apple markasını görünce böylesine rahatsız olmasını sürekli garipsiyorum
Ben android ile ilgili bir haber gördüğümde cogu zaman hiç bakmıyorum bile


iOS androidi ezerkenki android kullanıcı nesli onlar Samet hocam.. Android kendini geliştirdi, iOS'a kafa tutmaya başladı ancak o birkaç nesil fandroid ler atamadılar üzerlerindeki ezik toprağını
4-5 sene öncesinde sıkıştılar kaldılar.
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DarkEagle37 7 yıl
Yurdumda buna güzel bi ata sözü var "Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" Eee yenmiş elma sen çıkardın bu sapı ama ne hikmetse sana dönmeye başladı sap ;)
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kımyasal 7 yıl
iyi bu sayede organlarını satıp karşılığında elma alanların sayısı azalır.
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alito 7 yıl
elma ayvayı yedi
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met@lrock 7 yıl
duzeltiyorum
ctrl+c . ctrl+v =i#
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met@lrock 7 yıl
ctrl+c vtrl+v = i#
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createemir 7 yıl
Ne o iPad'in çakmalarını mı satıcaksınız artık :D
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