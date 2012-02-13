Çin'de iPad modelleri raflardan kaldırılıyor

Apple'ın bu yıl için tanıtması muhtemel yeni iPad modelinin lansmanı merakla beklenirken dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'den kötü haberler geliyor. Apple, Proview Technology firması ile olan isim hakkı davasını kaybetti ve sancılı bir süreç başladı.





Apple'ın iPad isim hakkı için Proview Technology ile olan mücadelesi eskiye dayanıyor. Proview Technology firması iPad isim hakkını 2000 yılında tescil ettirdi. Firmanın uluslararası operasyonlarını yürüten Proview International tarafından da 2006 yılında iPad isim hakkı Apple'a satıldı. Apple da yeni tabletini Avrupa ve ABD'de 2010 yılında satışa sundu.





Problem iPad modellerinin Çin'de satılmaya başlamasıyla alevlendi. Proview Technology firması Apple'ın iPad adını Çin'de kullanamayacağını öne sürerek yeni bir dava açtı ve yerel firmalara tolerans tanıyan yargı makamları 2 ay önce firmayı haklı buldu. Proview Technology kısa süre sonra iPad adını taşıyan Android 3.0 yüklü tabletini Çin'de piyasaya sürecek.





Çin'den gelen haberler perakendecilerin raflardan iPad modellerini kaldırdığı yönünde. Çünkü Çin Endüstri ve Ticaret Yönetimi - AIC, Apple tabletlerinin toplanmaya başlamasını istedi. Operasyonun ayrıntıları net değil ancak perakendeciler zarar görmemek için ürünleri raflardan kaldırıyor ve kasa arkasından satış yapma yolunu seçiyor.





Apple'ın şimdi nasıl bir yol izleyeceği konusunda resmi bir açıklama gelmedi ancak firmanın büyük yatırım yaptığı Çin'de maddi olarak zarar göreceği de bir gerçek.



