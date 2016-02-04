Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları

Çin'in 1 Aralık 2013 tarihinde fırlattığı keşif aracı Yutu, Ay'ın yüzeyinden yüzlerce fotoğraf gönderdi. Her biri yüksek çözünürlükte olan fotoğraflar muhteşem detaylar sunuyor.
Fotoğraflar Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin internet adresine yüklenmiş olsalar da; ulaşması bir hayli emek istiyor. Neyse ki The Planetary Society'den Emily Lakdawalla, hem Yutu'nun hem de Yutu'yu yüzeye indiren araç Chang'e 3'ün çektiği fotoğrafları tek bir yerde toplamayı başarmış. Keşif aracının çektiği fotoğraflar için buraya, Yutu'yu yüzeye indiren aracın çektiği fotoğraflar içinse buraya tıklamanız yeterli.
Yutu ve Chang'e 3'ün kendilerinin de görülebildiği fotoğraflar, astronomi hayranlarına birçok şaşırtıcı detay sunuyor. Fotoğrafların toplam boyutu ise tam 35 gb.
Chang'e 3 ile birlikte 14 Aralık 2013 tarihinde Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapabilen tek keşif aracı. İnişinden yalnızca 42 gün sonra hareket kabiliyetini kaybeden keşif aracı, Çinli bilim adamlarına Ay'dan bilgiler göndermeye devam ediyor.
Chang'e 3 ve Yutu'yla beraber oldukça başarılı bir iş çıkaran Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz aylarda Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı göndereceğini de açıklamıştı. Ay'ın karanlık tarafına bir keşif aracı göndererek dünyada bir ilki başarmak isteyen Çin, bu görev için Chang'e 4 uzay aracını hazırlıyor.
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/01281656-fun-with-a-new-data-set-change.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayın karanlık tarafının haritası var gizlisi saklısı yok.sen göremeyince karanlık olmuyor, aynı bize dönük tarafı gibi ışık alıyor.
yörüngesinde dolanan uydular 1970 te fotoğraflarını çekti ama 2016 da hala göremeyen insanların forumları kullanabiliyor olması tez konusu olmalı.
Dış uzaydan görünen hali şu şekilde: