Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları

Çin'in 1 Aralık 2013 tarihinde fırlattığı keşif aracı Yutu, Ay'ın yüzeyinden yüzlerce fotoğraf gönderdi. Her biri yüksek çözünürlükte olan fotoğraflar muhteşem detaylar sunuyor.





Yutu ve Chang'e 3'ün kendilerinin de görülebildiği fotoğraflar, astronomi hayranlarına birçok şaşırtıcı detay sunuyor. Fotoğrafların toplam boyutu ise tam 35 gb.

Chang'e 3 ve Yutu'yla beraber oldukça başarılı bir iş çıkaran Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz aylarda Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı göndereceğini de açıklamıştı. Ay'ın karanlık tarafına bir keşif aracı göndererek dünyada bir ilki başarmak isteyen Çin, bu görev için Chang'e 4 uzay aracını hazırlıyor.

http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/01281656-fun-with-a-new-data-set-change.html

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