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Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları

Çin'in 2013'de Ay'ın yüzeyine indirdiği Yutu keşif aracı ve Chang'e 3, Ay'dan muhteşem fotoğraflar gönderdi. Her biri HD kalitede olan fotoğrafların toplam boyutu ise 35 gb.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları
 
Çin'in 1 Aralık 2013 tarihinde fırlattığı keşif aracı Yutu, Ay'ın yüzeyinden yüzlerce fotoğraf gönderdi. Her biri yüksek çözünürlükte olan fotoğraflar muhteşem detaylar sunuyor.

Fotoğraflar Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin internet adresine yüklenmiş olsalar da; ulaşması bir hayli emek istiyor. Neyse ki The Planetary Society'den Emily Lakdawalla, hem Yutu'nun hem de Yutu'yu yüzeye indiren araç Chang'e 3'ün çektiği fotoğrafları tek bir yerde toplamayı başarmış. Keşif aracının çektiği fotoğraflar için buraya, Yutu'yu yüzeye indiren aracın çektiği fotoğraflar içinse buraya tıklamanız yeterli.

Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları
 

Yutu ve Chang'e 3'ün kendilerinin de görülebildiği fotoğraflar, astronomi hayranlarına birçok şaşırtıcı detay sunuyor. Fotoğrafların toplam boyutu ise tam 35 gb.
Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları


Chang'e 3 ile birlikte 14 Aralık 2013 tarihinde Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapabilen tek keşif aracı. İnişinden yalnızca 42 gün sonra hareket kabiliyetini kaybeden keşif aracı, Çinli bilim adamlarına Ay'dan bilgiler göndermeye devam ediyor.

Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları
Chang'e 3 ve Yutu'yla beraber oldukça başarılı bir iş çıkaran Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz aylarda Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı göndereceğini de açıklamıştı. Ay'ın karanlık tarafına bir keşif aracı göndererek dünyada bir ilki başarmak isteyen Çin, bu görev için Chang'e 4 uzay aracını hazırlıyor.

http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/01281656-fun-with-a-new-data-set-change.html Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Adamlar ay'dan 35gb dosya gönderiyor. Ben Dünya'da o kadar hızlı bağlanamıyorum interneteeeee :D
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teramit 3 yıl
DH Misafiri

Karanlık tarafa da bir uzay aracı göndersinler de şu dandik komplo teorileri bitsin

ayın karanlık tarafının haritası var gizlisi saklısı yok.sen göremeyince karanlık olmuyor, aynı bize dönük tarafı gibi ışık alıyor.
yörüngesinde dolanan uydular 1970 te fotoğraflarını çekti ama 2016 da hala göremeyen insanların forumları kullanabiliyor olması tez konusu olmalı.
DH MisafiriKaranlık tarafa da bir uzay aracı göndersinler de şu dandik komplo teorileri bitsinayın karanlık tarafının haritas...
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Bill Russell 3 yıl
2018'de Ay'ın uzak yüzüne de bir araç göndermeyi planlıyorlar. Fakat öteki tarafın da gördüğümüzden daha heyecanlı birşeyler içerdiğini zannetmiyorum.

Dış uzaydan görünen hali şu şekilde:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2018'de Ay'ın uzak yüzüne de bir araç göndermeyi planlıyorlar. Fakat öteki tarafın da gördüğümüzden daha heyecanlı birşeyler içerdiğini zannetmiyorum.
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Mesudum 3 yıl
teramit
kımyasalAyın karanlık tarafı ile ilgili bazı komplo teorileri var,bakalım Çin bize bu kısım ile ilgili resimler aktaracak mı ?
heh geldi yine komplocular...3 gram fizik bilgisiyle çözülecek mevzuları çözemeyenler.

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sagy 3 yıl
Ben seni inandırmak zorunda değilim siz istediğine inanabilirsin bende ilk ayağıdıl digine inan mıyorum ama arştirmalarim sonucunda ayağıdıl digine karar verdim ve evrende yaniz olmadığımız inanıyorum.
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*siteci* 3 yıl
Resimlerin çekildiği fotoğrafların hepsi gündüz zaten. Ayda gelen ışığı yayacak bir atmosfer olmadığı için mavi bir gökyüzüyle günün aydın olduğunu anlayamayız. Ayrıca yine bir gökyüzü olmadığı için gün battığı anda tamamen karanlık olacağından fotoğraf çekilemez zaten.
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fthkn 3 yıl
Keşke ABD'nin 60 ce 70'lerde indiği bölgelere gidebilseydi ABD gerçekten Ay'a gitti mi öğrenmiş olurdu bütün dünya. Bu çağda insanları keklemek o kadar kolay değil çünkü. O kalıntıları ayak izlerini bir kez görsem ben de artık komplolara kulak asmayacağım ama ben bile hala emin değilim gittiklerinden. Tümüyle ABD propagandasının bir parçası olarak görüyorum hala Ay'a ayak basılmasını. Stanley Kubrick harikası filmler tamamı.
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teramit 3 yıl
DH Misafiri

Karanlık tarafa da bir uzay aracı göndersinler de şu dandik komplo teorileri bitsin

ayın karanlık tarafının haritası var gizlisi saklısı yok.sen göremeyince karanlık olmuyor, aynı bize dönük tarafı gibi ışık alıyor.
yörüngesinde dolanan uydular 1970 te fotoğraflarını çekti ama 2016 da hala göremeyen insanların forumları kullanabiliyor olması tez konusu olmalı.
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teramit 3 yıl
kımyasal
Ayın karanlık tarafı ile ilgili bazı komplo teorileri var,bakalım Çin bize bu kısım ile ilgili resimler aktaracak mı ?

heh geldi yine komplocular...
3 gram fizik bilgisiyle çözülecek mevzuları çözemeyenler.
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teramit 3 yıl
ForeverAlonee
ayda hiç gündüz olmuyormu resimler hep karanlıkta çekilmiş .

:)
bütün resimler gündüz çekilmiş, gece olduğunda zifir karanlık olur ayda.
atmosfer olmadığı için uzay boşluğunu direkt görebilirsiniz.
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ForeverAlonee 3 yıl
ayda hiç gündüz olmuyormu resimler hep karanlıkta çekilmiş .
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Ciclista 3 yıl ForeverAlonee
ForeverAlonee

ayda hiç gündüz olmuyormu resimler hep karanlıkta çekilmiş .

Resimler aslında gündüz çekiliyor ama atmosferi olmadığı için gökyüzü karanlık gözüküyor ve yıldızlar görünmüyor.
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smart1978 3 yıl
aspirin_00
newansdromun diktigi abd bayragini goremedim :))))))

Cin istilaya gitmedi baska yere indi o koca ayda :D
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DH Misafiri 3 yıl
Karanlık tarafa da bir uzay aracı göndersinler de şu dandik komplo teorileri bitsin
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Bill Russell 3 yıl
2018'de Ay'ın uzak yüzüne de bir araç göndermeyi planlıyorlar. Fakat öteki tarafın da gördüğümüzden daha heyecanlı birşeyler içerdiğini zannetmiyorum.

Dış uzaydan görünen hali şu şekilde:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
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