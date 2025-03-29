Çin, iddialı derin uzay ve gezegen keşfi yol haritasını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Çin, derin uzay araştırmalarında çıtayı yükseltiyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne (CNSA) bağlı Derin Uzay Keşif Laboratuvarı (DSEL), gezegenlerin yaşanabilirliği ve dünya dışı yaşam arayışına odaklanan kapsamlı bir keşif yol haritası açıkladı. Bu plan, Mars’tan Neptün’e uzanan iddialı görevleri içeriyor ve Çin’in uzayda bilimsel keşifler için uzun vadeli stratejisini gözler önüne seriyor.

Mars’tan Dünya’ya örnek getirme yarışı

Yol haritasındaki en yakın görev, 2028 yılında fırlatılması planlanan Tianwen-3. Bu görevle Çin, Mars yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplayarak Dünya’ya getirmeyi hedefliyor. Görevin temel amaçlarından biri, Kızıl Gezegen’de geçmişte ya da günümüzde yaşam izlerinin bulunup bulunmadığını araştırmak. Bu proje, ABD ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yürüttüğü benzer örnek toplama çalışmalarına doğrudan bir rakip olarak değerlendiriliyor.

Jüpiter, Callisto ve Neptün keşifleri

Bir sonraki adım ise 2029’da fırlatılması planlanan Tianwen-4 görevi. Bu görev kapsamında Jüpiter sistemine bir uzay aracı gönderilecek ve dev gezegenin dördüncü büyük uydusu Callisto’nun yörüngesine girilecek. Callisto, düşük radyasyon seviyeleri ve yüzey altı okyanus barındırma potansiyeliyle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Çin’in 2030 yılı civarında hayata geçirmeyi planladığı bir diğer önemli proje ise gezegensel yaşam alanı simülasyon cihazı geliştirmek. Bu cihaz, uzun süreli insanlı uzay görevlerini destekleyecek koşulları Dünya’da taklit etmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör 2033 yılına gelindiğinde ise Çin, Venüs atmosferinden örnek toplamak üzere yeni bir görev başlatmayı hedefliyor. Bu görev, gezegenin aşırı sıcak ve yoğun atmosferinde olası biyolojik izlerin araştırılmasını sağlayacak.

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Çin ayrıca 2038 yılında otonom bir Mars araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Bu üs, yerinde kaynak kullanımı ve Mars’ın çevresel ve biyolojik koşullarını uzun vadede incelemek için kullanılacak. Ancak, bu tesisin insanlı olup olmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Çin ayrıca başlangıçta robotik olacak ve bir dizi fırlatma kullanılarak inşa edilecek olan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonunu (ILRS) da planlıyor.

Çin’in en iddialı projelerinden biri de 2039 yılı civarında Neptün ve en büyük uydusu Triton’a bir keşif aracı göndermek. Bu görev, Neptün’ün halkalarını, atmosferini ve Triton’un buz altı okyanusunu araştırmayı hedefliyor. Ancak bu derin uzay görevi, nükleer enerjiyle çalışan bir keşif aracı gerektiriyor.

Bunların dışında Çin, Güneş Sistemi’nin ötesine geçerek Earth 2.0 adını verdiği ötegezegen gözlemevini 2028 yılında fırlatmayı planlıyor. Bu proje, Dünya benzeri yaşanabilir bir gezegen keşfetmeyi amaçlıyor.

2028 : Mars toprağı ve kayalarından örnekler toplamak ve bunları Dünya'ya geri getirmek için Tianwen-3 görevi,

: Mars toprağı ve kayalarından örnekler toplamak ve bunları Dünya'ya geri getirmek için Tianwen-3 görevi, 2029 : Jüpiter ve uydusu Callisto'yu keşfetmek için Tianwen-4 görevi,

: Jüpiter ve uydusu Callisto'yu keşfetmek için Tianwen-4 görevi, 2030 : Uzun süreli insanlı uzay uçuşunu simüle etmek için büyük, yer tabanlı bir habitatın geliştirilmesi,

: Uzun süreli insanlı uzay uçuşunu simüle etmek için büyük, yer tabanlı bir habitatın geliştirilmesi, 2033 : Venüs'ün atmosferinden örnekleri Dünya'ya geri getirecek bir görev,

: Venüs'ün atmosferinden örnekleri Dünya'ya geri getirecek bir görev, 2038 : Yerinde kaynak kullanımını incelemek için otonom bir Mars araştırma istasyonunun kurulması,

: Yerinde kaynak kullanımını incelemek için otonom bir Mars araştırma istasyonunun kurulması, 2039: Neptün'ü ve en büyük uydusu Triton'u, okyanusu için bir yüzey altı kaşifi.

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Çin, iddialı derin uzay ve gezegen keşfi yol haritasını açıkladı