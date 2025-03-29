Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, iddialı derin uzay ve gezegen keşfi yol haritasını açıkladı

    Çin, gezegensel yaşanabilirlik ve dünya dışı yaşam arayışına odaklanan uzun vadeli derin uzay stratejisini yayınladı. Yol haritası 2028 yılından 2039 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.
    Çin, iddialı derin uzay ve gezegen keşfi yol haritasını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çin, derin uzay araştırmalarında çıtayı yükseltiyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne (CNSA) bağlı Derin Uzay Keşif Laboratuvarı (DSEL), gezegenlerin yaşanabilirliği ve dünya dışı yaşam arayışına odaklanan kapsamlı bir keşif yol haritası açıkladı. Bu plan, Mars’tan Neptün’e uzanan iddialı görevleri içeriyor ve Çin’in uzayda bilimsel keşifler için uzun vadeli stratejisini gözler önüne seriyor.

    Mars’tan Dünya’ya örnek getirme yarışı

    Yol haritasındaki en yakın görev, 2028 yılında fırlatılması planlanan Tianwen-3. Bu görevle Çin, Mars yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplayarak Dünya’ya getirmeyi hedefliyor. Görevin temel amaçlarından biri, Kızıl Gezegen’de geçmişte ya da günümüzde yaşam izlerinin bulunup bulunmadığını araştırmak. Bu proje, ABD ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yürüttüğü benzer örnek toplama çalışmalarına doğrudan bir rakip olarak değerlendiriliyor.

    Jüpiter, Callisto ve Neptün keşifleri

    Bir sonraki adım ise 2029’da fırlatılması planlanan Tianwen-4 görevi. Bu görev kapsamında Jüpiter sistemine bir uzay aracı gönderilecek ve dev gezegenin dördüncü büyük uydusu Callisto’nun yörüngesine girilecek. Callisto, düşük radyasyon seviyeleri ve yüzey altı okyanus barındırma potansiyeliyle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

    Çin’in 2030 yılı civarında hayata geçirmeyi planladığı bir diğer önemli proje ise gezegensel yaşam alanı simülasyon cihazı geliştirmek. Bu cihaz, uzun süreli insanlı uzay görevlerini destekleyecek koşulları Dünya’da taklit etmeyi amaçlıyor.

    Çin, iddialı derin uzay ve gezegen keşfi yol haritasını açıkladı Tam Boyutta Gör
    2033 yılına gelindiğinde ise Çin, Venüs atmosferinden örnek toplamak üzere yeni bir görev başlatmayı hedefliyor. Bu görev, gezegenin aşırı sıcak ve yoğun atmosferinde olası biyolojik izlerin araştırılmasını sağlayacak.

    Çin ayrıca 2038 yılında otonom bir Mars araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Bu üs, yerinde kaynak kullanımı ve Mars’ın çevresel ve biyolojik koşullarını uzun vadede incelemek için kullanılacak. Ancak, bu tesisin insanlı olup olmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Çin ayrıca başlangıçta robotik olacak ve bir dizi fırlatma kullanılarak inşa edilecek olan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonunu (ILRS) da planlıyor.

    Çin’in en iddialı projelerinden biri de 2039 yılı civarında Neptün ve en büyük uydusu Triton’a bir keşif aracı göndermek. Bu görev, Neptün’ün halkalarını, atmosferini ve Triton’un buz altı okyanusunu araştırmayı hedefliyor. Ancak bu derin uzay görevi, nükleer enerjiyle çalışan bir keşif aracı gerektiriyor.

    Bunların dışında Çin, Güneş Sistemi’nin ötesine geçerek Earth 2.0 adını verdiği ötegezegen gözlemevini 2028 yılında fırlatmayı planlıyor. Bu proje, Dünya benzeri yaşanabilir bir gezegen keşfetmeyi amaçlıyor.

    • 2028: Mars toprağı ve kayalarından örnekler toplamak ve bunları Dünya'ya geri getirmek için Tianwen-3 görevi,
    • 2029: Jüpiter ve uydusu Callisto'yu keşfetmek için Tianwen-4 görevi,
    • 2030: Uzun süreli insanlı uzay uçuşunu simüle etmek için büyük, yer tabanlı bir habitatın geliştirilmesi,
    • 2033: Venüs'ün atmosferinden örnekleri Dünya'ya geri getirecek bir görev,
    • 2038: Yerinde kaynak kullanımını incelemek için otonom bir Mars araştırma istasyonunun kurulması,
    • 2039: Neptün'ü ve en büyük uydusu Triton'u, okyanusu için bir yüzey altı kaşifi.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dsg şanzıman nasıl insanlar bizi aynadaki gibi mi görür iy/ms bulma programı hyundai i20 1.4 mpi jump otomatik vites yorumları rüyada işerken gerçekte yatağı ıslatmak diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum