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    Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü küresel haritası yayınlandı

    Çin'in Tianwen-1 görevi kapsamında elde edilen Mars görüntüleri bir araya getirilerek Mars’ın renkli ve şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü küresel haritası oluşturuldu.
    Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü haritası yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Temmuz 2020'de Mars yörüngesine yerleştirdiği Tianwen-1 görevi, Kızıl Gezegen’in jeolojisini, atmosferini ve su izlerini araştırmayı hedefliyordu. Bu görevin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Çin Bilimler Akademisi (CAS) araştırmacıları tarafından oluşturulan, Mars’ın şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek çözünürlüklü küresel renkli haritası oldu. Bu harita, gelecekte insanlı Mars görevlerine ve gezegenin keşfi için yapılacak çalışmalara önemli bir referans niteliği taşıyor.

    Mars'ın en yüksek çözünürlüklü haritası

    Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü haritası yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Tianwen-1 görevi, altı farklı robotik unsuru içeriyor: bir yörünge aracı, bir iniş aracı, iki konuşlandırılabilir kamera, bir remote kamera ve Zhurong yüzey aracı. Görevin yörünge aracı, neredeyse 1298 gün boyunca Mars yüzeyinin uzaktan algılanmasına yönelik sayısız görüntü topladı. Bu görüntüler, CAS ekibi tarafından işlenerek 1 kilometreden (0,62 mil) daha yüksek bir mekansal çözünürlüğe sahip olan bu küresel renkli haritaya dönüştürüldü. Bu harita, şu anda Mars’ın en yüksek çözünürlüklü haritası olma özelliği taşıyor.
    Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü haritası yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki Mars görevlerinden elde edilen görüntülerle de küresel Mars haritaları oluşturulmuştu. Mariner 9, Viking 1 ve 2, Mars Global Surveyor (MGS), Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Express (MEX) ve Mars Odyssey gibi görevler sırasında elde edilen görüntülerle yapılan bu haritaların mekansal çözünürlüğü, Tianwen-1 tarafından oluşturulan haritadan önemli ölçüde düşüktü. Örneğin, MGS MOC-WA Atlas Mozaik haritası 232 metre/piksel çözünürlüğe sahipken, Mars Odyssey görevinin THEMIS Küresel Mozaik haritası kızılötesi bantta yaklaşık 100 metre/piksel çözünürlük sunuyordu. Tianwen-1 yörünge aracı ise 57 ile 197 metre arasında değişen çözünürlükte 14.757 görüntü topladı.

    Aynı süre zarfında, Tianwen-1'in Mars Mineralojik Spektrometresi, 265 ila 800 m arasında değişen uzamsal çözünürlüklerle görünür ve yakın kızılötesi bantlarda toplam 325 şerit veri elde etti. Toplanan görüntüler aynı zamanda Mars yüzeyinin küresel olarak kapsanmasını sağladı. Bilim insanları tüm toplanan görselleri inceleyip analiz ederken toplanan veriler sayesinde Mars yüzeyinin gerçek renkleri elde edildi. Tüm bunlar, 76 m uzamsal çözünürlüğe ve 68 m yatay doğruluğa sahip Tianwen-1 Mars Global Color Orthomosaic 76m v1'in yayınlanmasıyla sonuçlandı. Verdiğimiz bağlantıdan veya kaynakça bölümünden haritayı indirebilirsiniz.

    Gelecek görevlere fayda sağlayacak

    Bu harita, diğer uzay ajansları ve ortak kuruluşların Mars yüzeyini daha da yüksek çözünürlük ve ayrıntıyla haritalamaları için coğrafi bir referans görevi görebilir. Ayrıca uzay ajansları tarafından Mars'ın geçmişi hakkında ipuçları aramaya devam edecek gelecekteki robotik kaşifler için alan seçmek için de kullanılabilir. Ayrıca NASA ve Çin'in 2030'ların veya 2040'ların başında başlaması planlanan Mars'a mürettebatlı görevler göndermesi durumunda da kullanışlı olabilir.

    Kaynakça https://www.universetoday.com/168317/a-global-color-map-of-mars-courtesy-of-chinas-tianwen-1-mission/ https://clpds.bao.ac.cn/web/enmanager/mars1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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