Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü küresel haritası yayınlandı

Aynı süre zarfında, Tianwen-1'in Mars Mineralojik Spektrometresi, 265 ila 800 m arasında değişen uzamsal çözünürlüklerle görünür ve yakın kızılötesi bantlarda toplam 325 şerit veri elde etti. Toplanan görüntüler aynı zamanda Mars yüzeyinin küresel olarak kapsanmasını sağladı. Bilim insanları tüm toplanan görselleri inceleyip analiz ederken toplanan veriler sayesinde Mars yüzeyinin gerçek renkleri elde edildi. Tüm bunlar, 76 m uzamsal çözünürlüğe ve 68 m yatay doğruluğa sahip Tianwen-1 Mars Global Color Orthomosaic 76m v1'in yayınlanmasıyla sonuçlandı. Verdiğimiz bağlantıdan veya kaynakça bölümünden haritayı indirebilirsiniz.
Gelecek görevlere fayda sağlayacak
Bu harita, diğer uzay ajansları ve ortak kuruluşların Mars yüzeyini daha da yüksek çözünürlük ve ayrıntıyla haritalamaları için coğrafi bir referans görevi görebilir. Ayrıca uzay ajansları tarafından Mars'ın geçmişi hakkında ipuçları aramaya devam edecek gelecekteki robotik kaşifler için alan seçmek için de kullanılabilir. Ayrıca NASA ve Çin'in 2030'ların veya 2040'ların başında başlaması planlanan Mars'a mürettebatlı görevler göndermesi durumunda da kullanışlı olabilir.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.