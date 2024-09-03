Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü küresel haritası yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Temmuz 2020'de Mars yörüngesine yerleştirdiği Tianwen-1 görevi, Kızıl Gezegen’in jeolojisini, atmosferini ve su izlerini araştırmayı hedefliyordu. Bu görevin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Çin Bilimler Akademisi (CAS) araştırmacıları tarafından oluşturulan, Mars’ın şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek çözünürlüklü küresel renkli haritası oldu. Bu harita, gelecekte insanlı Mars görevlerine ve gezegenin keşfi için yapılacak çalışmalara önemli bir referans niteliği taşıyor.

Mars'ın en yüksek çözünürlüklü haritası

Tam Boyutta Gör Tianwen-1 görevi, altı farklı robotik unsuru içeriyor: bir yörünge aracı, bir iniş aracı, iki konuşlandırılabilir kamera, bir remote kamera ve Zhurong yüzey aracı. Görevin yörünge aracı, neredeyse 1298 gün boyunca Mars yüzeyinin uzaktan algılanmasına yönelik sayısız görüntü topladı. Bu görüntüler, CAS ekibi tarafından işlenerek 1 kilometreden (0,62 mil) daha yüksek bir mekansal çözünürlüğe sahip olan bu küresel renkli haritaya dönüştürüldü. Bu harita, şu anda Mars’ın en yüksek çözünürlüklü haritası olma özelliği taşıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önceki Mars görevlerinden elde edilen görüntülerle de küresel Mars haritaları oluşturulmuştu. Mariner 9, Viking 1 ve 2, Mars Global Surveyor (MGS), Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Express (MEX) ve Mars Odyssey gibi görevler sırasında elde edilen görüntülerle yapılan bu haritaların mekansal çözünürlüğü, Tianwen-1 tarafından oluşturulan haritadan önemli ölçüde düşüktü. Örneğin, MGS MOC-WA Atlas Mozaik haritası 232 metre/piksel çözünürlüğe sahipken, Mars Odyssey görevinin THEMIS Küresel Mozaik haritası kızılötesi bantta yaklaşık 100 metre/piksel çözünürlük sunuyordu. Tianwen-1 yörünge aracı ise 57 ile 197 metre arasında değişen çözünürlükte 14.757 görüntü topladı.

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Aynı süre zarfında, Tianwen-1'in Mars Mineralojik Spektrometresi, 265 ila 800 m arasında değişen uzamsal çözünürlüklerle görünür ve yakın kızılötesi bantlarda toplam 325 şerit veri elde etti. Toplanan görüntüler aynı zamanda Mars yüzeyinin küresel olarak kapsanmasını sağladı. Bilim insanları tüm toplanan görselleri inceleyip analiz ederken toplanan veriler sayesinde Mars yüzeyinin gerçek renkleri elde edildi. Tüm bunlar, 76 m uzamsal çözünürlüğe ve 68 m yatay doğruluğa sahip Tianwen-1 Mars Global Color Orthomosaic 76m v1'in yayınlanmasıyla sonuçlandı. Verdiğimiz bağlantıdan veya kaynakça bölümünden haritayı indirebilirsiniz.

Gelecek görevlere fayda sağlayacak

Bu harita, diğer uzay ajansları ve ortak kuruluşların Mars yüzeyini daha da yüksek çözünürlük ve ayrıntıyla haritalamaları için coğrafi bir referans görevi görebilir. Ayrıca uzay ajansları tarafından Mars'ın geçmişi hakkında ipuçları aramaya devam edecek gelecekteki robotik kaşifler için alan seçmek için de kullanılabilir. Ayrıca NASA ve Çin'in 2030'ların veya 2040'ların başında başlaması planlanan Mars'a mürettebatlı görevler göndermesi durumunda da kullanışlı olabilir.

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Mars’ın renkli ve en yüksek çözünürlüklü haritası yayınlandı