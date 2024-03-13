Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa edecek

Rusya ve Çin ortaklığında Ay’da nükleer reaktör
Roscosmos Genel Müdürü Yury Borisov devlete ait TASS'a verdiği demeçte, "Bugün, 2033-2035 yılları arasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir güç ünitesi teslim etme ve kurma projesini ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz" dedi. Borisov, inşaat işlerinin insan varlığı olmadan otonom olarak yapılacağını ve bu zorlu hedefi gerçekleştirmek için gerekli teknolojik çözümlerin neredeyse hazır olduğunu belirtti.
Roscosmos ayrıca bu üssü inşa etmek üzere Ay'a kargo taşımak için nükleer enerjiyle çalışan devasa roketler kullanmayı planlıyor. Ancak bunlar şimdilik plan aşamasında. Bununla birlikte Ay’da gerçekten de bir nükleer reaktöre ihtiyaç duyuluyor. Zira hem Rusya ve Çin hem de ABD ve ortaklarının planladığı insanlı üslerin sadece güneş enerjisiyle ayakta tutulması pek mümkün değil.
Tüm bunlara ek olarak Ay’da nükleer enerjiyle çalışan bir üs kurma hedefi herhangi bir ülke ve kurum için oldukça iddialı. Rusya özelinde ise hedeflere ulaşmak çok daha zorlu görünüyor. Geçen yıl Rusya'nın 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi, Luna-25 iniş aracını Ay’a inmeyi başaramamıştı. Çin tarafında ise işler çok daha iyi. CNSA, 2013 yılından bu yana Ay'da varlık gösteriyor. Ajans Chang'e 3, Chang'e 4 ve Chang'e 5 görevleri ile Ay’a çeşitli araçlar indirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.