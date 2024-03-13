Tam Boyutta Gör 2021 yılında Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Dünya’nın uydusunda Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adında ortak bir üs inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı. O dönemde yapılan açıklamada bu üssün ilgilenen tüm ülkelere ve uluslararası ortaklara açık olacağı belirtilmişti. Şimdi ise Roscosmos, 2035 yılına kadar Ay'da insansız olarak bir nükleer reaktör inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmayı planladığını açıkladı. Bu reaktör, hedeflenen Ay üssüne enerji sağlayacak.

Rusya ve Çin ortaklığında Ay’da nükleer reaktör

Roscosmos Genel Müdürü Yury Borisov devlete ait TASS'a verdiği demeçte, "Bugün, 2033-2035 yılları arasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir güç ünitesi teslim etme ve kurma projesini ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz" dedi. Borisov, inşaat işlerinin insan varlığı olmadan otonom olarak yapılacağını ve bu zorlu hedefi gerçekleştirmek için gerekli teknolojik çözümlerin neredeyse hazır olduğunu belirtti.

Roscosmos ayrıca bu üssü inşa etmek üzere Ay'a kargo taşımak için nükleer enerjiyle çalışan devasa roketler kullanmayı planlıyor. Ancak bunlar şimdilik plan aşamasında. Bununla birlikte Ay’da gerçekten de bir nükleer reaktöre ihtiyaç duyuluyor. Zira hem Rusya ve Çin hem de ABD ve ortaklarının planladığı insanlı üslerin sadece güneş enerjisiyle ayakta tutulması pek mümkün değil.

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Tüm bunlara ek olarak Ay’da nükleer enerjiyle çalışan bir üs kurma hedefi herhangi bir ülke ve kurum için oldukça iddialı. Rusya özelinde ise hedeflere ulaşmak çok daha zorlu görünüyor. Geçen yıl Rusya'nın 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi, Luna-25 iniş aracını Ay’a inmeyi başaramamıştı. Çin tarafında ise işler çok daha iyi. CNSA, 2013 yılından bu yana Ay'da varlık gösteriyor. Ajans Chang'e 3, Chang'e 4 ve Chang'e 5 görevleri ile Ay’a çeşitli araçlar indirdi.

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Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa edecek