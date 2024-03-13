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    Anlık Bildirim

    Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa edecek

    Rusya ve Çin, 2035 yılına kadar Ay'da ortak nükleer reaktör inşa etme planlarını açıkladı. Bu reaktör, iki ülkenin birlikte inşa edecekleri bir Ay üssüne enerji sağlayacak.
    Rusya ve Çin, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa edecek Tam Boyutta Gör
    2021 yılında Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Dünya’nın uydusunda Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adında ortak bir üs inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı. O dönemde yapılan açıklamada bu üssün ilgilenen tüm ülkelere ve uluslararası ortaklara açık olacağı belirtilmişti. Şimdi ise Roscosmos, 2035 yılına kadar Ay'da insansız olarak bir nükleer reaktör inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmayı planladığını açıkladı. Bu reaktör, hedeflenen Ay üssüne enerji sağlayacak.

    Rusya ve Çin ortaklığında Ay’da nükleer reaktör

    Roscosmos Genel Müdürü Yury Borisov devlete ait TASS'a verdiği demeçte, "Bugün, 2033-2035 yılları arasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir güç ünitesi teslim etme ve kurma projesini ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz" dedi. Borisov, inşaat işlerinin insan varlığı olmadan otonom olarak yapılacağını ve bu zorlu hedefi gerçekleştirmek için gerekli teknolojik çözümlerin neredeyse hazır olduğunu belirtti.

    Roscosmos ayrıca bu üssü inşa etmek üzere Ay'a kargo taşımak için nükleer enerjiyle çalışan devasa roketler kullanmayı planlıyor. Ancak bunlar şimdilik plan aşamasında. Bununla birlikte Ay’da gerçekten de bir nükleer reaktöre ihtiyaç duyuluyor. Zira hem Rusya ve Çin hem de ABD ve ortaklarının planladığı insanlı üslerin sadece güneş enerjisiyle ayakta tutulması pek mümkün değil.

    Tüm bunlara ek olarak Ay’da nükleer enerjiyle çalışan bir üs kurma hedefi herhangi bir ülke ve kurum için oldukça iddialı. Rusya özelinde ise hedeflere ulaşmak çok daha zorlu görünüyor. Geçen yıl Rusya'nın 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi, Luna-25 iniş aracını Ay’a inmeyi başaramamıştı. Çin tarafında ise işler çok daha iyi. CNSA, 2013 yılından bu yana Ay'da varlık gösteriyor. Ajans Chang'e 3, Chang'e 4 ve Chang'e 5 görevleri ile Ay’a çeşitli araçlar indirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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