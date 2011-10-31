Çin'in süper bilgisayarı 1 petaflop gücüne enerji tasarrufu yaparak çıkmayı başardı

Meteorolojik tahminler ve karmaşık algoritmalar için kullanmak amacıyla ortaya çıkan süper bilgisayar kavramı içerisinde binlerce işlemci bulunan ve megawattlarca elektrik tüketen devasa cihazları işaret ediyor. Çin ise süper bilgisayarlarda da enerji tasarrufu yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.





Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi 25 süper bilgisayarı listesinde bir numaraya kadar yükselen Tianhe-A1 adlı süper bilgisayar 2.5 petaflop gücündeydi ve 4.04 megawatt enerji harcıyordu. Tianhe-A1 Nvidia ve Intel tarafından tasarlanan işlemcileri kullanmaktaydı.





Çin'in 4. süper bilgisayarı olarak ülkenin doğusunda Milli Süper Bilgisayar Merkezi'nde devreye alınan Sunway BlueLight MPP adlı bilgisayar ise tamamen yerli üretim ShenWei SW1600 işlemcileri kullanıyor. 8700 işlemci içerisidne 16'şar çekirdek barındırıyor.





Bu sayede dışa bağımlılığı ortadan kaldıran Çin 1 petaflop gücüne çıkarken sadece 1 megawatt enerji harcıyor. Soğutma ise gelişmiş bir su soğutma sistemiyle yapılıyor.





Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Jaguar ise 7 megawatt güç harcarken 1.7 petaflop hızında işlem yapıyor.





Uluslararası süper bilgisayar yarışında ülkelerin yeni hedefi exaflop hızlarına çıkabilmek. Çin Sunway BlueLight MPP ile, ABD Jaguar ile Avrupa ise Titan ile önümüzdeki on yılda bu çizgiyi geçmeyi amaçlıyor. Ancak enerji ihtiyacını karşılamak için orta seviyede bir nükleer santral gerekiyor.