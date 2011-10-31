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Çin'in süper bilgisayarı 1 petaflop gücüne enerji tasarrufu yaparak çıkmayı başardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
1
31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Meteorolojik tahminler ve karmaşık algoritmalar için kullanmak amacıyla ortaya çıkan süper bilgisayar kavramı içerisinde binlerce işlemci bulunan ve megawattlarca elektrik tüketen devasa cihazları işaret ediyor. Çin ise süper bilgisayarlarda da enerji tasarrufu yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi 25 süper bilgisayarı listesinde bir numaraya kadar yükselen Tianhe-A1 adlı süper bilgisayar 2.5 petaflop gücündeydi ve 4.04 megawatt enerji harcıyordu. Tianhe-A1 Nvidia ve Intel tarafından tasarlanan işlemcileri kullanmaktaydı.

Çin'in 4. süper bilgisayarı olarak ülkenin doğusunda Milli Süper Bilgisayar Merkezi'nde devreye alınan Sunway BlueLight MPP adlı bilgisayar ise tamamen yerli üretim ShenWei SW1600 işlemcileri kullanıyor. 8700 işlemci içerisidne 16'şar çekirdek barındırıyor. 

Bu sayede dışa bağımlılığı ortadan kaldıran Çin 1 petaflop gücüne çıkarken sadece 1 megawatt enerji harcıyor. Soğutma ise gelişmiş bir su soğutma sistemiyle yapılıyor.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Jaguar ise 7 megawatt güç harcarken 1.7 petaflop hızında işlem yapıyor.

Uluslararası süper bilgisayar yarışında ülkelerin yeni hedefi exaflop hızlarına çıkabilmek. Çin Sunway BlueLight MPP ile, ABD Jaguar ile Avrupa ise Titan ile önümüzdeki on yılda bu çizgiyi geçmeyi amaçlıyor. Ancak enerji ihtiyacını karşılamak için orta seviyede bir nükleer santral gerekiyor.

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furkant1 8 yıl en beğenilen
MAVİT
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Seni bile oynatır :D
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sertacarslan 8 yıl
Daha 10 pflop'a ulaşılamamışken yeni hedef olarak eflop (1000 pflop) belirlenmesi de ilginç olmuş.
Bu iş o kadar kolay bir iş değil. Hatırlarsanız bir Seti@home projesi vardı, binlerce makinede çalıştığı halde yarım pflop işlem gücüne sahipti.
Bence barışçıl amaçlar için (meteoroloji tahminleri, gök cisimlerinin yörünge simulasyonları, vs) bulut bilişim ile çözmek en maliyetsiz yol, bu tür projelere ağırlık verilmeli.
Kafası çalışan yöneticilerce yönetilen ülkelerdeki bu süperbilgisayar yarışının amacı tamamen askeri ve stratejik nedenler.
Daha 10 pflop'a ulaşılamamışken yeni hedef olarak eflop (1000 pflop) belirlenmesi de ilginç olmuş.Bu iş o kadar kolay bir iş değil. Hatırlarsanız bir Seti@...
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DH Misafiri 7 yıl
WAOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.......
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H.E.B Sup 7 yıl
Dünyadaki tüm oyuncu bilgisayarlarının bir araya toplandığı ortak bi platform oluşturulması halinde (seti gibi) bu rakamlar ciddi derecede katlanabilir.Özellikle ekran kartlarının ne kadar güçlü olduğunu düşünürsek ekran kartı güçleri kullanılsa misal 100milyon oyuncu bilgisayarı aynı anda inanılmaz bi işlem gücüne sahip olabilir.Ortalamaya vursak misal 1teraflopluk bi işlem gücü verse 1 bilgisayar ; 1 teraflop*100.000.000=unidentified flying object
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Rubisco 8 yıl
GPU ile işlem yaparken latency wall diye bişey. Kartın sistem ramına ulaşması gerektimi 1000+cycle zaman alabiliyor, scheduler o sırada o threadi sleep konumuna alıyor başka işle uğraşıyor. Böylece zman kaybını min. seviyede tutuyor, ama bu ekran kartı olarak kullanıldığı zaman için geçerli. Open cl vs. ile hesap yapmak için kullanman gerektimi ve sistem ramından okuma yazman sıklıkla gerektimi devasa kapasiten bir anda zayıflamaya başlıyor, buna da latency wall deniyor.
Belki daha yüksek işlem gücü olmasına rağmen her durumda bunu sağlayamıyordur o yüzden 1. sırada değildir.
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6Clas 8 yıl
Çin bu gidişle pc yi bile ortadan kaldıracak sadece ekran kartıyla oyun oynatan kartlar çıkarır konsol gibi adamlar uçuyo nerdeyse.
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sgnr 8 yıl
En hızlı bilgisayar Jaguar 1.7pflop işlem yapıyorsa. Tainhe 2.5pflop yapıyorsa onun 1. olması gerekmezmi.
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Silent Guardian 8 yıl
Bu haber şuna benzemiş "Ferrariye tüp taktik fakirlerde kullansın diye"
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jolawe 8 yıl
türkiyeye gelicekmi...
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scorn 8 yıl
3-5mw santral, koskoca santral bir bilgisayar için. Birkaç şehrin total enerji sarfiyatından bahsediyoruz.
Sayıları kilo, mega diye kısaltınca millet de bi barajı gözden çıkartabiliyor...
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Eni Vici Vokke 8 yıl
peeh çok yakıyormuş. İsraf işte .p
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salagil 8 yıl
Türkiye'de bile 3-5 megawattlık büssürü çin işi baraj var. bizimkiler de gaza gelmiş nükleer santral diyor.
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multeci 7 yıl salagil
salagil

Türkiye'de bile 3-5 megawattlık büssürü çin işi baraj var. bizimkiler de gaza gelmiş nükleer santral diyor.

orta ölçek nükleer santral gerekliliği exaflop işlemc gücüne ulaşmak için deniyor. 1pflop 1mw ise 1000petaflop 1000mw ister. ve 2 sene içinde denildiği için enerji verimliliği adına olağanüstü bi ilerleme olamaz yani yine en iyi ihtimal 500mw gerekli.
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furkant1 8 yıl en beğenilen
MAVİT
CRYSİS OYNATIRMI?

Seni bile oynatır :D
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Freeline 8 yıl
knnkpln
Gönül isterdi ki şu yazan haberde (Adı Geçiyor işte)Türkiyenin de adı geçsin.

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knnkpln 8 yıl Freeline
Freeline

knnkpln

Gönül isterdi ki şu yazan haberde (Adı Geçiyor işte)Türkiyenin de adı geçsin.




Esprimi yaptın şimdi.
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knnkpln 8 yıl
Gönül isterdi ki şu yazan haberde Türkiye'nin de adı geçsin.
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sertacarslan 8 yıl knnkpln
knnkpln

Gönül isterdi ki şu yazan haberde Türkiye'nin de adı geçsin.

Tübitak'ta özel projeler üreten bir kurumda çalışan bir tanıdığım var.
Bizim ürettiğimiz mikroişlemcilerin varlığından, hatta oldukça da başarılı örneklerinin savunma sanayimizde kullanıldığından bahsetmişti.
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cagataykoroglu 8 yıl
Çin kendi ürettiği Shenwei SW1600 işlemcilerinin 8700 tanesiyle pettaflop barajını aşmayı başarmış. Anlaşılan yakında İntel ve AMD ye bir rakip gelecek.
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