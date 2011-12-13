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Çinli Yinlips'den Vita benzeri oyun cihazı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası Sony'nin yeni ve iddialı taşınabilir oyun konsolu PS Vita için geri sayım devam ederken aradaki boşluğu doldurmak isteyen Çinli firmalar da kendi ürünleriyle piyasada boy gösteriyor.

Çinli Yinlips firması PS Vita benzeri bir tasarıma sahip olan ancak Xperia Play donanımına yakın bir konfigürasyon sunan Android Smart Game Player - YDPG18 cihazını tanıttı.

Donanım itibariyle klon Çinli cihazlardan biraz ayrılan YDPG18, Cortex-A9 tabanlı Amlogic SK300 1.2GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB DDR2 RAM, 800 x 480 piksel çözünürlükte 5 inç dokunmatik ekran, 4GB dahili kapasite, Android Froyo/Gingerbread işletim sistemi, 5MP arka/VGA ön kamera, 1080p desteği, WiFi, HDMI çıkışı gibi özelliklere sahip.

Cihaz NES'ten N64'e kadar tüm emülatör oyunlarını rahatlıkla oynatıyor. Bunun yanında Android oyunları da en yüksek çözünürlükte oyunseverlere sunuluyor. Cihazın fiyatı yaklaşık olarak 200$. Bu haliyle Samsung'un Galaxy Player modellerine benzetilebilir.  Ayrıca tablet cihazlara da rakip olacak kadar iyi bir donanıma sahip. Ürün Çin'de satışa sunuldu.

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yuhongyior 7 yıl
Bencede güzel olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Bu çinlilerin hayat felsefesine hastayım
Bir ürün çıkar anında çakması için işe koyulurlar
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teknoforum-bs 7 yıl
Cinlilerden korkuluru beyler adam -lar herseyi kopalıyor acaba adriana limayı
istesem onuda kopyalayıp yollarlar mı ??? :D::D
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Robinson_Crusoe 7 yıl
Sony kafayı yiyordur bu adamlar yüzünden,
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sertacarslan 7 yıl
Süpermiş.
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stylememo 7 yıl
Cihaz gerçektende f/p seviyesinde bu arada oyun: king of fighters a benziyor.
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ti7800 7 yıl
king of fighters 96
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EnverJan 7 yıl
fiyatı gayet bir ilgi çekici görünüyor donanımsal özelliklerinin yanında bu fiyat sanki biraz çin malı olduğunu hatırlatıyor insana bir iş çıkar diye düşünmeden edemiyor insan
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cp1369 7 yıl
Bencede güzel olmuş. Haberin girişindeki dövüş oyununun adını bilen var mı?
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zerocontrol 7 yıl
Çekik gözlüler yapıyor ya :D
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S 7 yıl
f/p süpermiş ama çin malı işte :)
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