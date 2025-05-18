BİM marketler Honor Pad X9 tablet satıyor

23 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri
23 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad X9 tablet modeli satılıyor. 11.5 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlükte ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 685 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 7250mAH batarya, 5MP ön/arka kamera gibi özellikleri olan Honor Pad X9 modeli 7250TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan RKS markasına ait La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet 32900TL iken, XS35 katlanabilir elektrikli bisiklet 29900TL, Nitro Pro elektrikli bisiklet 19990TL olarak satılacak. Son olarak Onvo 800W elektrikli scooter modeli de 21990TL.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.