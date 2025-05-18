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    BİM marketler Honor Pad X9 tablet satıyor

    23 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad X9 tablet modeli ve RKS markasına ait katlanabilir elektrikli bisikletler yer alıyor.    

    23 Mayıs BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli bisikletlerden scooterlara, tablet modellerinden kablosuz hoparlörlere farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    23 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

    23 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad X9 tablet modeli satılıyor. 11.5 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlükte ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 685 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 7250mAH batarya, 5MP ön/arka kamera gibi özellikleri olan Honor Pad X9 modeli 7250TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan RKS markasına ait La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet 32900TL iken, XS35 katlanabilir elektrikli bisiklet 29900TL, Nitro Pro elektrikli bisiklet 19990TL olarak satılacak. Son olarak Onvo 800W elektrikli scooter modeli de 21990TL. 
     

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    TheLuBu 10 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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