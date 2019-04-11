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Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti

Çinli bilim insanları, maymunlar üzerinde yaptıkları deneyler sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Ahlâk tartışmalarını da beraberinde getiren deney ile ilgili detaylar haberimizde.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çinli bilim insanlarının gen düzenleme teknikleri kapsamında yaptıkları deneylerin sonu gelecekmiş gibi görünmüyor. Bilim insanları bu sefer de insan beyni genlerini maymunlara aktardılar.

Üzerlerinde deney yapılan Makak maymunlarının daha zeki hale gelerek, hafızalarının kuvvetlendiği ifade edilen açıklama sonrasında ise bilim dünyası bahse konu deneylerin nereye kadar devam edeceğini tartışmaya başladı.

Çinli araştırmacıların MCPH1 geninin insan varyantını Makak maymunlarına uyarlayarak gerçekleştirdiği deney sonucunda, maymun beyninin insanlarınkine benzer bir gelişim kaydettiği belirtiliyor.

China Daily sitesine göre deney sonucunda, hayvanlar sıradan maymunlara göre daha iyi tepki süresine ve gelişmiş kısa süreli hafızaya sahip olmuşlar.

Söz konusu deneye tepki gösteren genetik bilimci James Sikela durumu, “İnsan genlerinin beyin evrimine olan etkilerini incelerken genetiği değiştirilmiş maymunları kullanmak hiç uygun değil. Karşı karşıya kaldığımız durum tam anlamıyla kaygan bir zemin üzerinde duruyor.” sözleriyle eleştirmiş. Bilim insanı ayrıca, deneylerin hayvanların hayatlarını değersizleştirdiğini ve ileride ölçünün iyiden iyiye kaçabileceğini belirtmiş.

Akıllara, “Maymunlar Gezegeni” senaryolarını getirse de bahse konu deneylerin insanlığın nasıl ve neden bu kadar akıllı hale geldiği sorularına bir cevap aradığı belirtiliyor.


https://futurism.com/the-byte/chinese-scientists-super-monkeys-human-brain-genes Yorum Yaz
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Fenomenon 1 ay en beğenilen
insanlara da insan beyni geni nakli yapabiliyorlar mı?
çünkü bazı insanların gerçekten ihtiyacı var.
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goldena 1 ay
Dünya düz, evrim yalan, kara delik yok
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pspoor 1 ay joven
Keske sana da ekleseler. 50 iq ekleseler 60 a ulasirsin...
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erturkcan2 1 ay
Bunlar çok önemli çalışmalar, nasılki geçmişte otomobil çalışmaları yapmayanlara süt tozuyla falan filan geleceğimizi karartanlara sövüyorsak, gelecekte de bu çalışmaları yapmayanlar öpücükler yollanacak.
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Taheed1986 1 ay
Hikaye bu söylemler. Gen haritasi yaptik beyin naklettik uzaya ciktik hamuda kalkdik
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darkaura 1 ay
bunun icin konmus bir isim bile var, humanzee. human chimpanzee yani insan sempaze hibriti. crispr tekniginin kesfi ile genetik modifikasyon isi inaninmaz oranlarda ucuzladi ve kolaylasti. eskiden yuzlerce bilim insaninin milyonlarca hatta yuzmilyonlarca dolar harciyarak yaptiklari isleri bugun kucuk bir labta 3-5 bilim insan yuz bin dolar harcamadan yapabiliyor. bu sebeble bu tip haberlere kendimizi yavastan alistirmamiz lazim. su an resmiyette yapilmamasinin tek nedeni etik baskilar ama kapali kapilar ardinda neler yapiliyordur kimse bilemez. ozelliklede cinde. cin crispr teknigine cok buyuk yatirimlar yapiyor. nerdiyse ulkenin her bolgesinde crispr uzerine uzmanlasmis bir enstituleri var.
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DH Misafiri 1 ay
Yorumlara bak ya yazık maymuna bu beyni bence vermesinler yoksa bu yorum yapanlar gibi olacak
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crashserkan 1 ay
Suriyelilerden sonra bide maymunlar eksikti başımıza
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Aslında Çinli bilim adamlarının maymunları zeki yapmak gibi bir dertleri olduğunu sanmıyorum, bence niyetleri eğer maymunları daha zeki yapabiliyor isek insanı da daha zeki yapabilir miyiz üzerine araştırma yaptıklarını düşünüyorum. Çinliler zeki insanlardır ve boşa kürek çekmez para gelmeyecek yere de yatırım yapmazlar. İleride dünya ırkından daha zeki bir Çinli ırkı ortaya çıkarmak gibi bir gayeleri olabilir belki. Zeki insanların genlerini toplumun geneline ve hatta öncelikle siyasi liderlerine enjekte ederek çok zeki liderler, bilim adamları, mühendis ve dahiler, patronlar üreterek egemenliklerini garanti altıya almaya çalışacaklardır. Tabii ki onlarla aynı hızda gelişen bir de yapay zeka teknolojisi var. Gelecek süper güçler arasında değil süper zekiler arasında geçecek bir savaşa gebe. Ne demişler, zeki insan savaşmadan kazanır...
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yc#1 1 ay
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selmand 1 ay
Baktık araştırdık bizim insanımızda bu gen yokmuş, demek ki bu gene ihtiyaç yok.




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homebird 1 ay
"Maymunlar Cehennemi" filmini izlememişler galiba.

Belirtmeden geçemeyeceğim: Aşağılık kompleksi tavan yapmış. Ülkesinden ve insanından bu kadar nefret eden ikinci bir topluluk daha yoktur heralde
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Overlord7134 1 ay homebird
homebird
"Maymunlar Cehennemi" filmini izlememişler galiba.

Belirtmeden geçemeyeceğim: Aşağılık kompleksi tavan yapmış. Ülkesinden ve insanından bu kadar nefret eden ikinci bir topluluk daha yoktur heralde


Aynı fikirdeyim hocam . her türlü konuda kendi milletini aşağılayan başka bir millet daha yok . bizden başka tüm milletler hırsızına katiline herşeyine sahip çıkarken bizimkiler normal insanımızı bile yerin dibine sokuyor sahip çıkmıyor . bu "beyinle" hiç bir yere gelemeyecegiz .
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WB 1 ay
Haber bir maymuna insan geni nakletme alakali ama haberin gorseli evrim teorisi. Subliminal mesajlar..
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