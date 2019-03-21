Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı

Tam Boyutta Gör

Çin kaynaklı klonlama haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeden bir kopyalama haberi de Çin Emniyetinden geldi. Çin Devlet Ajansına göre yetkililer, başarılı polis köpeği Huahuangma’yı klonlama kararı aldı. Operasyon sonucu dünyaya gelen yavruya ise Kunxun adı verildi. Uyuşturucu tespiti ve eylemci kontrolü eğitime alınan yavru köpeğin, Huahuangma’nın yeteneklerine sahip olup olmadığı ise verilen eğitimler sonucu ortaya çıkacak.

Çin Hükümeti desteğiyle Sinogene Biyoteknoloji ile Yunnan Tarım Üniversitesi tarafından yürütülen deney sonucu dünyaya gelen Kunxun, 7 yaşındaki Huahuangma’nın genetik bir kopyası ve iki köpeğin DNA’sı ise %99.9 oranında aynı.

Hükümete göre alınan bu kararın arkasında ekonomik nedenler yatıyor. Ortalama bir polis köpeği eğitiminin 5 yıl sürdüğünü belirten yetkililer, bu süre zarfında harcanan paranın ise 60.000 dolar civarında olduğunu ifade etmişler. Harcanan zaman ve yapılan masraflara rağmen başarı garantisinin olmaması ise uzmanlara söz konusu yöntemin denenmesi fikrini vermiş.

Yaklaşık 3 aylık olan Kunxun’un 10 aylık olduğunda göreve hazır hale geleceği belirtiliyor. Yavru köpeğin kopyalanması için ne kadar harcandığı bilgisi ise paylaşılmamış.

https://uk.reuters.com/article/uk-china-science-clone/china-clones-sherlock-holmes-police-dog-to-cut-training-times-state-media-idUKKCN1R1079