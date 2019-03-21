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Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı

Çin kaynaklı klonlama haberleri bitmek bilmiyor. Şimdi de bir kopyalama haberi de bir polis köpeği için geldi. Konuyla ilgili detayları haberimizde okuyabilirsiniz.
2 ay
3,7b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı
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Çin kaynaklı klonlama haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeden bir kopyalama haberi de Çin Emniyetinden geldi. Çin Devlet Ajansına göre yetkililer, başarılı polis köpeği Huahuangma’yı klonlama kararı aldı. Operasyon sonucu dünyaya gelen yavruya ise Kunxun adı verildi. Uyuşturucu tespiti ve eylemci kontrolü eğitime alınan yavru köpeğin, Huahuangma’nın yeteneklerine sahip olup olmadığı ise verilen eğitimler sonucu ortaya çıkacak.

Çin Hükümeti desteğiyle Sinogene Biyoteknoloji ile Yunnan Tarım Üniversitesi tarafından yürütülen deney sonucu dünyaya gelen Kunxun, 7 yaşındaki Huahuangma’nın genetik bir kopyası ve iki köpeğin DNA’sı ise %99.9 oranında aynı.

Hükümete göre alınan bu kararın arkasında ekonomik nedenler yatıyor. Ortalama bir polis köpeği eğitiminin 5 yıl sürdüğünü belirten yetkililer, bu süre zarfında harcanan paranın ise 60.000 dolar civarında olduğunu ifade etmişler. Harcanan zaman ve yapılan masraflara rağmen başarı garantisinin olmaması ise uzmanlara söz konusu yöntemin denenmesi fikrini vermiş.

Yaklaşık 3 aylık olan Kunxun’un 10 aylık olduğunda göreve hazır hale geleceği belirtiliyor. Yavru köpeğin kopyalanması için ne kadar harcandığı bilgisi ise paylaşılmamış.


https://uk.reuters.com/article/uk-china-science-clone/china-clones-sherlock-holmes-police-dog-to-cut-training-times-state-media-idUKKCN1R1079 Yorum Yaz
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Bay Robot 2 ay en beğenilen
Adamların üniversitesi klonlama ve klonlama deneyleri yapıyor vay be...
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darkfriairs 2 ay
Bizim üniversiteler ise makam, mevki, politika peşinde koşsun.
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interwap 2 ay
Düşünsenize bizim üniversiteler "dünya reisinin" binlerce kopyasını yapıp milletvekili yapıyorlar, belediye başkanı, vali, kaymakam olarak atıyorlar.
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SEO-Uzmanı 2 ay
eskiden ; çinde her şey yapılır denilir dir. !
şimdi ise ; adam yapıyorlar deseler inanırım,
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MacGyver. 2 ay
Polis köpeğinin eğitimiyle ne alakası var anlamadım? Köpek eğitimli olarak mı kopyalanıyor? K9 eğitimi köpeğin DNA'sında mı var?
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eAkman 2 ay
"Harcanan zaman ve yapılan masraflara rağmen başarı garantisinin olmaması ise uzmanlara söz konusu yöntemin denenmesi fikrini vermiş."
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Cidelee 2 ay
Iphone klonundan köpek klonuna
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The.Mafia 2 ay
Bırakın böyle şeylerle uğraşmayı
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Kaiserslautern34 2 ay
Neylerle uğraşsınlar? Kahvede okey mi oynasınlar. Veya tavla mı oynasınlar. Yada siyaset için kan mı döksünler? Enflasyonu mu batırsınlar. Halkı ekonomik krize mi sürüklesinler? Ne yapmaları gerektiğini söylermisin. Yoksa ne kadar boş konuştuğun ortaya çıkacak.
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interwap 2 ay
Düşünsenize bizim üniversiteler "dünya reisinin" binlerce kopyasını yapıp milletvekili yapıyorlar, belediye başkanı, vali, kaymakam olarak atıyorlar.
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Rachsuchtig 2 ay
Uluslararası alanda izole olmuslugun böyle faydaları var demek ki adama kimse sen napıyorsun bilader anlaşmalara göre yaptığın yanlış diyemez çünkü adamlar bu anlaşmaları imzalamamis ki. Avrupa'da böyle bir şey yapsan millet dahil bir sürü farklı kuruluş ve organ ayağa kalkar
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S.Vettel 2 ay
Yüzde 99,9 nedir aynı türdeki canlılar arasındaki fark en düşük bu kadar olur zaten.Hatta maymun genetiği ile insan genetiğinin yüzde 98,5 u eşit gereksiz gerisini siz düşünün.
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darkfriairs 2 ay
Bizim üniversiteler ise makam, mevki, politika peşinde koşsun.
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kaazto28 2 ay
Bizdeki üniversitelerde de klonlama yapılıyor ama bil bakalım neyi klonluyorlar. :)
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Bay Robot 2 ay en beğenilen
Adamların üniversitesi klonlama ve klonlama deneyleri yapıyor vay be...
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