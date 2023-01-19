Türkçe'de yazılışları aynı fakat anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırt etmek amacıyla, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti (^) konuluyor. Bu, aynı zamanda şapka işareti olarak da biliniyor. Söz konusu uzun ünlülerden en çok kullanılanı ise şapkalı a (â) harfi, yumuşak a olarak da anılıyor. Ancak bilgisayar ve telefon klavyelerinde diğer birçok sembolde olduğu gibi üstü şapkalı a harfi için de tek bir tuş bulunmuyor. Haliyle "Klavye ile şapkalı a nasıl yapılır? sorusu çokça merak ediliyor.

Yumuşak a harfi olarak da bilinen büyük ve küçük şapkalı a (â) yazımı için kullanmanız gereken klavye kısayolu aşağıda.

Klavyede şapkalı a (â) yapılışı 👇 Tam Boyutta Gör Bilgisayar klavyesinde şapkalı a (â) harfi, sırasıyla shift + 3 + a tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Büyük şapkalı A (Â) ise Caps Lock kilidi açıldıktan sonra, shift + 3 + a tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

Sonsuzluk işareti ve emojisi nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

Telefonda şapkalı a harfi yapma 📱 Tam Boyutta Gör iPhone ve Android telefonlarda şapkalı a, klavyedeki a harfinin üzerine basılıp yumuşak a harfine (â) dokunularak yapılır.

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Şapkalı a nasıl yapılır? Klavyede şapkalı a (â) yapma