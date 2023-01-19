Şapkalı a nasıl yapılır? Klavyede şapkalı a (â) yapma

Türkçe'de yazılışları aynı fakat anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırt etmek amacıyla, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti (^) konuluyor. Bu, aynı zamanda şapka işareti olarak da biliniyor. Söz konusu uzun ünlülerden en çok kullanılanı ise şapkalı a (â) harfi, yumuşak a olarak da anılıyor. Ancak bilgisayar ve telefon klavyelerinde diğer birçok sembolde olduğu gibi üstü şapkalı a harfi için de tek bir tuş bulunmuyor. Haliyle "Klavye ile şapkalı a nasıl yapılır? sorusu çokça merak ediliyor.
Yumuşak a harfi olarak da bilinen büyük ve küçük şapkalı a (â) yazımı için kullanmanız gereken klavye kısayolu aşağıda.
Klavyede şapkalı a (â) yapılışı 👇
Telefonda şapkalı a harfi yapma 📱
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