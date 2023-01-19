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    Anlık Bildirim

    Şapkalı a nasıl yapılır? Klavyede şapkalı a (â) yapma

    Klavyede şapkalı a nasıl yapılır adım adım anlatıyoruz. Tıklayın, büyük ve küçük olmak üzere klavyede üstü şapkalı a harfi (â) nasıl yazılır öğrenin.            
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    Türkçe'de yazılışları aynı fakat anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırt etmek amacıyla, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti (^) konuluyor. Bu, aynı zamanda şapka işareti olarak da biliniyor. Söz konusu uzun ünlülerden en çok kullanılanı ise şapkalı a (â) harfi, yumuşak a olarak da anılıyor. Ancak bilgisayar ve telefon klavyelerinde diğer birçok sembolde olduğu gibi üstü şapkalı a harfi için de tek bir tuş bulunmuyor. Haliyle "Klavye ile şapkalı a nasıl yapılır? sorusu çokça merak ediliyor.

    Yumuşak a harfi olarak da bilinen büyük ve küçük şapkalı a (â) yazımı için kullanmanız gereken klavye kısayolu aşağıda.

    Klavyede şapkalı a (â) yapılışı 👇

    klavyede şapkalı a yapma Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar klavyesinde şapkalı a (â) harfi, sırasıyla shift + 3 + a tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Büyük şapkalı A (Â) ise Caps Lock kilidi açıldıktan sonra, shift + 3 + a tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

    Telefonda şapkalı a harfi yapma 📱

    telefonda şapkalı a harfi yapılışı Tam Boyutta Gör
    iPhone ve Android telefonlarda şapkalı a, klavyedeki a harfinin üzerine basılıp yumuşak a harfine (â) dokunularak yapılır.

     

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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