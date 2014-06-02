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Çinli bir şirket su altına şehir kurmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli bir şirket su altına şehir kurmayı planlıyor
Genelde devasa akvaryumlarda su altına inşa edilmiş küçük boyutlu gezinti yapılarına şahit oluyoruz. Ancak Çinli bir inşaat şirketi su altına devasa bir şehir inşa etmenin planlarını yapıyor.

Bahse konu şirket China Communications ismini taşıyor ve Çin'in en büyük inşaat şirketlerinin başında geliyor. Firma İngiltere'de faaliyet gösteren AT tasarım ofisi ile birlikte yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak okyanus metropolünün planlarını yapmaya başladı.

Kulağa imkansız gibi gelse de China Communications aslında bu tür yapılara pek yabancı değil. Hong Kong-özerk Makau Cumhuriyeti-Zhuhai kentleri arasında yapımı devam eden yaklaşık 45 kilometrel uzunluğunda ve bir kısmı deniz altı tünellerinden oluşan köprü China Communications imzasını taşıyor.

China Communications köprü inşaatında kullandığı teknolojinin aynısını su altına inşa edeceği şehir için de kullanacak. Firma şimdiden yatırım imkanlarını araştırmaya başladı.

Ancak su altında bir şehir inşa etmek oldukça zor engellerin aşılmasını gerektiriyor. Bunların başında ise devasa basınç ve trafik akışının oluşturduğu egzoz dumanı geliyor. 

China Communications ve tasarım ofisinin mükemmel bir plan hazırladığı belirtiliyor. Şehrin su üstünde de bir bağlantı noktası yer alacak ve bu noktaya gemiler taşımacılık yapacak. İç kısımda ise denizaltılar ve elektrikli araçlar kullanılacak. Böylece hava kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.

Akıllı altyapılar ve stratejik yeniliklerle şehir her zaman gelişmeye ve genişlemeye açık tutulacak. Halka açık yeşillik sistemleri sayesinde dikey bahçelerin birbiri ile bağlanması sağlanacak. Böylece üst sınıf bir yaşam tecrübesi sunulacak. Firmanın projesinin hayata geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek. 
Çinli bir şirket su altına şehir kurmayı planlıyor


http://www.ubergizmo.com/2014/05/chinese-company-wants-to-build-underwater-city/ Yorum Yaz
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Night_Noise 5 yıl en beğenilen
Bizimkiler otoban , hava alanı yapıyo lan çinliler artisliğiniz kime !
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The Times 5 yıl
Deniz altında arsa kaç para?
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mehmetrance 5 yıl
Rapture

1 Yanıt Yanıtla +14
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mementopolis 5 yıl
Bioshock' tan ; Oyundan fazla etkilenmiş garibim.
Hani bir şekilde denizin üstüne evler inşa etmek daha mantıklı gibi
..isim bile buldum okyanuz köyü.bir tusuami tüm emekleri boşuna cikartirya neyse .
Binaların içi çok ruhsuz olacak ya neyse pencere yok manzara yok .
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darkaura 5 yıl mementopolis
mementopolis

Bioshock' tan ; Oyundan fazla etkilenmiş garibim.

Hani bir şekilde denizin üstüne evler inşa etmek daha mantıklı gibi
..isim bile buldum okyanuz köyü.bir tusuami tüm emekleri boşuna cikartirya neyse .

Binaların içi çok ruhsuz olacak ya neyse pencere yok manzara yok .

aksine, tsunamide en guvenli yer belli bir derinlikde acik denizdir. tsunami dalgalarinin acik denizde yukseklikleri bir kac metreyi gecmez. gemilerin altindan, hic bir zarar vermeden oylece gecer gider. hele su altinda varligi bile hissedilmez. ama yukseklikleri dusuk olsada enleri uzundur. kiyiya yaklastikca, sig suda yavasliyan dalganin eni kisalip boyu yukselmeye baslar, iste o zaman olumcul hale gelirler. zaten tsunaminin japonca manasida liman dalgasidir( tsu: liman, nami: dalga). kiyida tehlikeli oldugu icin.

pencere olmazsa zaten boyle bir yapi insa etmenin anlami yok. katman katman 50-60cm akriligi ust uste birlestirdinmi cok buyuk basinclara dayanikli pencereler yapmak mumkun. sonucda bu mekan 1000 metre derinlikde olmayacak. ornegin okinawadaki churaumi akvaryumundaki bu devasa pencere 60cm akrilikden yapilmis.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Baska bir ornek, berlindeki radisson blue otelinin akvaryumu. teknik olarak cinlilerin yapacaklari akvaryumla otelin yerini degistirmekden baska bir sey degil.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gokhangokhan33 5 yıl
cam kırldımı biter bu iş
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tedlanor31 5 yıl
Peki bu işlemin sonucu olarak denizde oluşturulacak hacim kadar deniz kıyılarının yükselmesi sonucu kimseyi korkutmuyor mu?
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Gece772 5 yıl
Denizi sevenler için güzel bir fırsat
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Seko92 5 yıl
İnsan hayatındaki önemli bir eksikliği gidermiş olacaklar :)
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szr1907 5 yıl
Yaşlı teyzeler orada da ömrümüzü yer. " Ay oy nefes alamıyorum yavrum camı açta azıcık hava girsin. " hava ?
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umut_baris 5 yıl
Duble yolcular, marmaraycılar basar burayı. Su sızdıra sızdıra gidin durun her gün.
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Ülkenin kara sahası yetmemiş sanırım.
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cemus 5 yıl
şimdiden denizleri de işgal etme peşindeler çekik gözlüler :)
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insanikamil 5 yıl
Mars da arsa satarlarsa bir ara amerikalılar denizin altına toki girer çinde'de.
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darbelux 5 yıl
Haberi ilk okuduğumda direk aklıma gelen tek kelime.. "the rapture"
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mindtrap 5 yıl
Ben bu Çinliler Elysium yaptık deseler şaşırmam, Şangay'da hava kirliliğinden nefes alınmıyor. Ayrıca bizimki gibi hatta çok daha baskıcı bir rejimleri var. Burda yaşayacağıma uzaya salın beni der insan o derece kötü
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