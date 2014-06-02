Çinli bir şirket su altına şehir kurmayı planlıyor

Genelde devasa akvaryumlarda su altına inşa edilmiş küçük boyutlu gezinti yapılarına şahit oluyoruz. Ancak Çinli bir inşaat şirketi su altına devasa bir şehir inşa etmenin planlarını yapıyor.





Bahse konu şirket China Communications ismini taşıyor ve Çin'in en büyük inşaat şirketlerinin başında geliyor. Firma İngiltere'de faaliyet gösteren AT tasarım ofisi ile birlikte yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak okyanus metropolünün planlarını yapmaya başladı.





Kulağa imkansız gibi gelse de China Communications aslında bu tür yapılara pek yabancı değil. Hong Kong-özerk Makau Cumhuriyeti-Zhuhai kentleri arasında yapımı devam eden yaklaşık 45 kilometrel uzunluğunda ve bir kısmı deniz altı tünellerinden oluşan köprü China Communications imzasını taşıyor.





China Communications köprü inşaatında kullandığı teknolojinin aynısını su altına inşa edeceği şehir için de kullanacak. Firma şimdiden yatırım imkanlarını araştırmaya başladı.





Ancak su altında bir şehir inşa etmek oldukça zor engellerin aşılmasını gerektiriyor. Bunların başında ise devasa basınç ve trafik akışının oluşturduğu egzoz dumanı geliyor.





China Communications ve tasarım ofisinin mükemmel bir plan hazırladığı belirtiliyor. Şehrin su üstünde de bir bağlantı noktası yer alacak ve bu noktaya gemiler taşımacılık yapacak. İç kısımda ise denizaltılar ve elektrikli araçlar kullanılacak. Böylece hava kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.





Akıllı altyapılar ve stratejik yeniliklerle şehir her zaman gelişmeye ve genişlemeye açık tutulacak. Halka açık yeşillik sistemleri sayesinde dikey bahçelerin birbiri ile bağlanması sağlanacak. Böylece üst sınıf bir yaşam tecrübesi sunulacak. Firmanın projesinin hayata geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.





http://www.ubergizmo.com/2014/05/chinese-company-wants-to-build-underwater-city/