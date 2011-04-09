Çinli kız anlatıyor; Kim korkar bilgisayar toplamaktan!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilgisayar toplamak ve kurulumunu gerçekleştirmek kimileri için zorlu bir süreç. Ancak bu süreç düşünüldüğü kadar zor olmadığı gibi aynı zamanda keyifli de geçebiliyor. Haberimizi konu olan Çinli kız, bütün donanımları bir araya getirdikten sonra alıyor eline tornavidayı ve bütün süreci adım adım anlatıyor.
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10551874.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkler olarak m.ö. bile bu çinlilerle neden savaştık biz , zannediyon arkadaşım...
Hep bu çıtır kızlar yüzünden...
Bu arada kızın telefonunu ve adını bilen var mı ? Evli olmasam kesin isterdim bu kızı...
bu arada kız çok tatlı.
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