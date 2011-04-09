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Çinli kız anlatıyor; Kim korkar bilgisayar toplamaktan!

8 yıl
129,9b
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125
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar toplamak ve kurulumunu gerçekleştirmek kimileri için zorlu bir süreç. Ancak bu süreç düşünüldüğü kadar zor olmadığı gibi aynı zamanda keyifli de geçebiliyor. Haberimizi konu olan Çinli kız, bütün donanımları bir araya getirdikten sonra alıyor eline tornavidayı ve bütün süreci adım adım anlatıyor.


http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10551874.html Yorum Yaz
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AvaLion 8 yıl en beğenilen
Bu kızın aynısından sipariş verdim :D
1 Yanıt Yanıtla +29
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Python 8 yıl
Yillarca bunun gibi bir kiz aradik yok anam yoook nerde oyun oynayan teknik konusmaktan zevk alan yeri geldimi bozuk seyi acip kurcalayip yapabilme kabiliyeti olan cokmu sey istiyoruz acaba :)bizimkisi sadece avuntu bu devirde yemek yapmasini bilmeyen okadar kiz varki
Yillarca bunun gibi bir kiz aradik yok anam yoook nerde oyun oynayan teknik konusmaktan zevk alan yeri geldimi bozuk seyi acip kurcalayip yapabilme kabiliyeti o...
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muuzoo 8 yıl
Tüm genellemeler yanlıştır ama bu zamana kadar olan kişisel gözlemlerime dayanarak diyebilirim ki; kızlar ve bilgisayarlar ayrı dünyaların varlıkları. İkisi de farklı evrenlere ait varlıklar ve mümkünse bir araya gelmesinler
Hadi geldiler o ozaman yanlarında bizim için bir miktar diazem olsun ki akıl sağlığımızı koruyabilelim
Tüm genellemeler yanlıştır ama bu zamana kadar olan kişisel gözlemlerime dayanarak diyebilirim ki; kızlar ve bilgisayarlar ayrı dünyaların varlıkları. İkisi de...
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pudinkk 7 yıl
sonunda çinliler bunu da yaptı.Pc toplamayı başarabilen kız.Bilgisayarın icadından sonra en büyük icat
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Lernatius 7 yıl
bizim hatun da mavi ekran görünce monitöre vurur anca
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Boracalin 7 yıl
sahafiec
helal olsun, ne kızlar doğuruyor çinli analar. darısı başımıza...

Türkler olarak m.ö. bile bu çinlilerle neden savaştık biz , zannediyon arkadaşım...
Hep bu çıtır kızlar yüzünden...
Bu arada kızın telefonunu ve adını bilen var mı ? Evli olmasam kesin isterdim bu kızı...
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seksenyedi.87 8 yıl
abi kızlar haklı anlamamakta herhangi bir kız herhangi bir erkege bana pc topla dese anlamayan adam bile anlar hale gelir işi hallettirir :))
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photo sir 8 yıl
aferin, zekiymiş ben uğraşamazdım.
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mito1172 8 yıl
vay be bu uzak doğunun kızları bile akllı :)) bizimkiler örnek alsın :))
bu arada kız çok tatlı.
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01Mrt 8 yıl
Millet kıza yüklenmiş hiç anakarta bakan yok...
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photo sir 8 yıl
aferin, zekiymiş ben uğraşamazdım.
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peka 8 yıl
Tabi herkes bilgisayarını sehpanın üstünde topluyor.Çok kolay oluyor öyle olunca
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DH Misafiri 8 yıl
amd`nin reklamini yapiyorlar sadece bence!
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x_tol 8 yıl
Video olsa daha iyi olurmuş.
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