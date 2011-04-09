Çinli kız anlatıyor; Kim korkar bilgisayar toplamaktan!

Bilgisayar toplamak ve kurulumunu gerçekleştirmek kimileri için zorlu bir süreç. Ancak bu süreç düşünüldüğü kadar zor olmadığı gibi aynı zamanda keyifli de geçebiliyor. Haberimizi konu olan Çinli kız, bütün donanımları bir araya getirdikten sonra alıyor eline tornavidayı ve bütün süreci adım adım anlatıyor.

http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10551874.html