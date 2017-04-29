Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım

Google, Facebook, Microsoft, Apple ve Amazon gibi şirketlerin başı çektiği yapay zeka dünyasında son zamanlarda Çinli internet şirketlerinin de yarışa dahil olma mücadelesine şahit oluyoruz. Çin'in en çok kullanılan arama motoru olan Baidu; sanal asistan ve akıllı ev aletlerinde yapay zeka teknolojisini test ederken e-ticaret devi Alibaba da bulut bilgi işlem kolu olan Aliyun ile yapay zeka çalışmalarına başlamıştı.





300 Milyar dolara varan pazar değeri ve QQ, Riot Games, WeChat ve Supercell gibi dev oluşumlardan aldığı hisselerle ön plana çıkan Asya'nın en büyük ikinci teknoloji şirketi olan Tencent yapay zeka çalışmalarına geç başlasa da geçtiğimiz ay Baidu'nun yapay zeka laboratuvarının yöneticisi olan Tong Zhang'ı ekibine dahil ederek yapay zeka alanında ne kadar ciddi olduğunu göstermişti. Şirket şimdi de Seattle da dev bir yapay zeka Ar-Ge merkezi açacak.





Tencent'in; ürünlerini birbirine bağlayabilen ve piyasadaki rekabet gücünü artıracak kişisel bir asistan geliştirme ve yapay zeka teknolojisini şirket geneline yayma hedefinde büyük rol üstlenecek olan merkez şirketin ilk makine öğrenme merkezi olacak.





Tencent'in mevcut yapay zeka çalışmalarının ne seviyede olduğu ve yeni merkezin ne zaman ilk ürününü ortaya koyacağı şu an için bilinmiyor ancak Baidu'nun da kısa bir süre önce yapay zeka araştırma merkez açtığı ABD'deki yapay zeka rekabetinin katlanarak devam edeceği çok açık.

https://techcrunch.com/2017/04/28/tencent-to-open-ai-research-center-in-seattle/