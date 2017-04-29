Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım

Teknoloji devlerinin yapay zekaya yönelik çalışmaları sürerken Çinli internet şirketleri de bu yarışa dahil oluyor. Tencent yapay zeka çalışmaları için Ar-Ge merkezi açacak.
2 yıl
2,7b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, Facebook, Microsoft, Apple ve Amazon gibi şirketlerin başı çektiği yapay zeka dünyasında son zamanlarda Çinli internet şirketlerinin de yarışa dahil olma mücadelesine şahit oluyoruz. Çin'in en çok kullanılan arama motoru olan Baidu; sanal asistan ve akıllı ev aletlerinde yapay zeka teknolojisini test ederken e-ticaret devi Alibaba da bulut bilgi işlem kolu olan Aliyun ile yapay zeka çalışmalarına başlamıştı.


 
300 Milyar dolara varan pazar değeri ve QQ, Riot Games, WeChat ve Supercell gibi dev oluşumlardan aldığı hisselerle ön plana çıkan Asya'nın en büyük ikinci teknoloji şirketi olan Tencent yapay zeka çalışmalarına geç başlasa da geçtiğimiz ay Baidu'nun yapay zeka laboratuvarının yöneticisi olan Tong Zhang'ı ekibine dahil ederek yapay zeka alanında ne kadar ciddi olduğunu göstermişti. Şirket şimdi de Seattle da dev bir yapay zeka Ar-Ge merkezi açacak.


Tencent'in; ürünlerini birbirine bağlayabilen ve piyasadaki rekabet gücünü artıracak kişisel bir asistan geliştirme ve yapay zeka teknolojisini şirket geneline yayma hedefinde büyük rol üstlenecek olan merkez şirketin ilk makine öğrenme merkezi olacak. 


Tencent'in mevcut yapay zeka çalışmalarının ne seviyede olduğu ve yeni merkezin ne zaman ilk ürününü ortaya koyacağı şu an için bilinmiyor ancak Baidu'nun da kısa bir süre önce yapay zeka araştırma merkez açtığı ABD'deki yapay zeka rekabetinin katlanarak devam edeceği çok açık.

https://techcrunch.com/2017/04/28/tencent-to-open-ai-research-center-in-seattle/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
corpixx 2 yıl

bizimkilerde betona gömüyor yatırımı :)
Beton ZEKA
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PckoloJI 2 yıl
Adamlar Yapay zekanin sınırları zorlarken bizde hala kota kalksin diye sınırları zorluyoruz.bize bu zulmu yaparak her gecen gün 1 yıl geriye gidiyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Biz de kotalı internete geçelim...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Maalesef :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mobilite Canlı "Tekrar Yayın" sizlerle 2 yıl İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu? 2 yıl Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu 2 yıl Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak 2 yıl HTC U 11 kısmen göründü 2 yıl Logitech’den büyük tabletler için evrensel klavyeli kılıf 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 kutu görseli sızdırıldı 2 yıl Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor 2 yıl id Software'den, AMD Ryzen'a büyük destek 2 yıl AMD Vega kartların kutu görseli sızdırıldı 2 yıl LG G6 Mini gözüktü 2 yıl Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek 2 yıl Star Wars: Puzzle Droids indirmeye sunuldu 2 yıl Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi 2 yıl TP-Link AC1200 Archer VR400 Modem/Router incelemesi "Ev için makul ve stabil" 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım Sonraki Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi 2 yıl Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu 2 yıl Nvidia dizüstü bilgisayarlarda sınırları biraz daha zorluyor 2 yıl Wikipedia’ya erişim engeli 2 yıl Apple'ın ilk otonom aracı ortaya çıktı 2 yıl Bunny Golf eğlenceli bir yerli oyun 2 yıl Apple Music artık Musical.ly ile birlikte kullanılabiliyor 2 yıl 2si1 "1 Mayıs AKN Bayramı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Elon Musk'ın dev tünel kazma makinesi ortaya çıktı 2 yıl Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl Sony'den PlayStation 4 satış rekoru 2 yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere 2 yıl Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim