Wikipedia’ya erişim engeli

İnternetin en büyük açık kaynak ansiklopedisi olarak gösterilen Wikipedia, bilinmeyen bir nedenle ülkemizde engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sabah saatlerinde idari tedbir aldığı ifade ediliyor.
Nedeni terör içerikleri
Herkesin özgürce katkıda bulunabildiği Wikipedia ansiklopedisi bu açıdan çok geniş bir kaynak görevi görüyordu. Hatta pek çok platform Wiki alt alan adıyla çeşitli bilgiler sunduğu sayfalar hayata geçirmeye başlamıştı.
Wikipedia için alınmış herhangi bir mahkeme kararı yok ancak bu sabah saatlerinde BTK tarafından idari tedbir alındığı belirtiliyor. Elbette bu da hangi nedenle alındı belli değil. Muhtemelen ilerleyen saatlerde mahkeme kararı da gelecektir.Ayrıca Bkz. "Nintendo 2DS XL duyuruldu"
NTV'nin ulaştığı bilgilere göre siteye erişim teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı. Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.
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Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. NTV haberin ulaştığı bilgilere göre siteye erişim teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı. Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi. Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.
ntv.com.tr/...
NEDENİ BELLİ OLDU
Edinilen bilgilere göre internetin önemli bilgi kaynağı Wikipedia ile bir süredir yazışmalar sürdürülüyordu. İddiaya göre içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılar yapıldığı halde site cevap vermedi. Bu tür içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadı, aksine koruma altına aldı.
hurriyet.com.tr/...