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Wikipedia’ya erişim engeli

İnternetin en büyük açık kaynak ansiklopedisi olarak gösterilen Wikipedia, bilinmeyen bir nedenle ülkemizde engellendi. Bu sabah saatlerinde BTK tarafından idari tedbir alındığı belirtiliyor.
2 yıl
5,1b
1
79
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük açık kaynak ansiklopedisi olarak gösterilen Wikipedia, bilinmeyen bir nedenle ülkemizde engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sabah saatlerinde idari tedbir aldığı ifade ediliyor.

Nedeni terör içerikleri
 

Herkesin özgürce katkıda bulunabildiği Wikipedia ansiklopedisi bu açıdan çok geniş bir kaynak görevi görüyordu. Hatta pek çok platform Wiki alt alan adıyla çeşitli bilgiler sunduğu sayfalar hayata geçirmeye başlamıştı.

Wikipedia için alınmış herhangi bir mahkeme kararı yok ancak bu sabah saatlerinde BTK tarafından idari tedbir alındığı belirtiliyor. Elbette bu da hangi nedenle alındı belli değil. Muhtemelen ilerleyen saatlerde mahkeme kararı da gelecektir.

Ayrıca Bkz. "Nintendo 2DS XL duyuruldu"

NTV'nin ulaştığı bilgilere göre siteye erişim teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı. Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.

Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti.

 

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Guhong01 2 yıl en beğenilen
Emin adımlarla ilerliyoruz. Teşekkürler Türkiye
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3 Yanıt Yanıtla +120
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Cosster 2 yıl
Turkcell bip için Whatsappta engellenecek daha durun :)
Yanıtla +57
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cokbaska 2 yıl
YASAĞIN NEDENİ: TERÖR İÇERİKLERİ
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. NTV haberin ulaştığı bilgilere göre siteye erişim teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı. Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi. Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.
ntv.com.tr/...
NEDENİ BELLİ OLDU
Edinilen bilgilere göre internetin önemli bilgi kaynağı Wikipedia ile bir süredir yazışmalar sürdürülüyordu. İddiaya göre içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılar yapıldığı halde site cevap vermedi. Bu tür içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadı, aksine koruma altına aldı.
hurriyet.com.tr/...
YASAĞIN NEDENİ: TERÖR İÇERİKLERİKonuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. NTV haberin ulaştığı bilgilere göre siteye erişim teröre destek veren içerikle...
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FRAPS_TR 1 yıl
Hala wikiye erişilemiyor , maksat toplum bilgiye ulaşamasın cahil kalsın.
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Juan Cobra 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Özgür olmadıklarının kendileri de kabul etmiş oldular

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Mete Can Karahasan 2 yıl
Herşeyin kontrol edilmeye çalışılması, suçun özelleşmesiyle sonuçlanır diye bir lâf duydum...
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Predator9 2 yıl
Bakalım sıradaki kurban hangi site olacak
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salamander19 2 yıl
her sitenin her ülkede şube açması ve o ülkelere vergi vermesi için zorlanması saçmalıktır.

onun yerine bu siteleri önce bulup dünyaya yayacaktık. başkalarının başarılarından nemalanmaya çalışmak acizliktir.

bir de madem öyle amerika da ypg yi destekliyor. o zaman hadi amerikaya ait olan her şeyi engelleyelim. sınır dışı edelim. kapatalım

rusya esad ı destekliyor. iran ve çin de. hadi onları da aynı şekilde kovalım engelleyelim kapatalım

ab de terör sevici olarak her gün gazete manşetlerinde. o zaman hadi ab yi de kovalım engelleyelim kapatalım.

böyle boş beleş anca gücümüzün yettiği ya da yeteceğini düşündüğümüz yerlere sataşmaktansa hadi icraat yapalım.

her gün kötüye gidiyor.
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pedrojose 2 yıl
Deve kuşu=Başını gömer!
BTK=Türk sayfası olmadığı için sadece kendi halkının erişimini engeller(?)
Eğer ki BTK sadece kendi halkına erişimi engelleyerek bu sorunu çözebileceğini düşünüyorsa bence en iyisi BTK kendi sayfasını engellesin!BTK'nın bu kararını destekleyen arkadaşlar da ne düşünüyor bilmiyorum!Erişimini sadece Türkiye'den engellediğiniz görmediğiniz daha doğrusu göremediğiniz bir sayfa o sayfanın orada olduğu ve olmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor!Engellemek yerine gerekli yazışmaları yapsanız ve sayfanın bütün internetten kaldırılması için birşeyler yapsanız kimsenin böyle bir sayfadan haberi bile muhtemelen olmayacaktı!Umarım en kısa zamanda Allah size akıl fikir verir.
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Mad_Wolf 2 yıl
Ya burda bazı insanların ciddi kafa yapısını anlamıyorum.
Teröre bir site destek veriyor deniyor tamam farz edelim destek veriyor sen o siteye kendi vatandaşının erişimini engelleyince sonuç değişmiyor sadece kendi vatandaşın görmüyor.
Hayır yasağı savunanlar da cidden ayrı bir olay.
Biri demiş ki vergi vermiyor. Dünya üzerinde böyle bir düzen yok arkadaşlar. Geçenlerde buna benzer bir konu Amazon için vardı. Sen kullanıldığın her ülkeye vergi ödemek zorunda değilsin.
Wikipedia bize niye vergi versin
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kadirirdem 2 yıl
Gerçekten Terör olayı varsa ben desteklerim.Fakat keşke ilgili sayfayı engellenseydi.Diğer sayfalardan insanlar bilgileniyor.
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Quard 2 yıl
Türkiye'de 2 durum geçerli: Yasaklar ve Zamlar.Alıştık mı,alışamadık,alışmış olsaydık bu kadar ses çıkarmazdık...
Ama bu yasağın asıl kaynağı Wkipedia falan değil ABD=Tramp hükümeti sebebiyse belli...
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Akabey 2 yıl

başka bir şey var bu işin içinde,
bu coniler yine bir dümen peşinde,
bana kızmayın ak/kara değilim ama gerektiğinde tereddüt etmeden bu gibi kısıtlamalar uygulanmalı
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