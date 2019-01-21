Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek

Geely'nin bu yıl tanıtacağı üç araçtan biri olan coupe-SUV modeli Volvo XC40 T5 versiyonundaki 2.0 litre dört silindirli motordan faydalanacak. FY11 kod adlı araçla ilgili diğer detaylar haberimizde..
4 ay
15b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek
Tam Boyutta Gör
 

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Çinli otomobil devi Geely, 2019 yılını üç yeni modelle süsleyecek. Geçtiğimiz günlerde global pazarda satışa sunmak üzere yeni bir elektrikli sedan ve MPV üreteceğini duyuran şirket, şimdi de bu yıl tanıtacağı üçüncü araç olan FY11 kod adlı coupe-SUV’un tasarımını gözler önüne serdi.

Şimdilik FY11 olarak anılan coupe-SUV modeli ile yeni bir segmentin kapılarını aralayan Geely, resmi görsellerini paylaştığı aracı şimdiye dek ürettiği en sürücü odaklı otomobil olarak tanımladı. Volvo’nun sahibi olan Çinli şirket, yeni aracının altyapısında İsveçli üreticinin en küçük SUV modeli XC40’tan faydalanmış. Bunun sonucu olarak Compact Modular Architecture (CMA) platformunu kullanan FY11’de Volvo XC40 T5 versiyonunun 240 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor kullanılacak.

Volvo'nun diğer motorları da kullanılabilir 

Geely’nin coupe-SUV modeliyle ilgili bir başka detay da XC40’a göre kayda değer bir ağırlık artışı olmayacağı. Dolayısıyla performans verilerinin de benzer olacağını düşünebiliriz. Bu da aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlaması, maksimum 225 km/s hıza çıkabilmesi ve 7 litre civarında ortalama yakıt tüketimine sahip olması anlamına geliyor. Yeni aracında 4x2 ve 4x4 seçeneklerine yer vereceklerini söyleyen Geely, Volvo’nun diğer motorları T3 ve D3’ün de motor gamına eklenebileceğini belirtiyor.

Geely imzalı coupe-SUV’un global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Araçla ilgili tüm detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


http://global.geely.com/media-center/news/geelys-new-sports-coupe-suv-pictures-unveiled/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AsiretinMarjinalCocugu 4 ay en beğenilen the_dedektif
Yeni çıkan,makyajlanan,kaza yapan her otomobil,SUV,ticari, traktör vs nasıl oluyordu Egea'ya benziyor?
Daha doğrusu nasıl benzetiyorsunuz?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alembizim 3 ay
geely ve lada tekrar ülkemize gelse rekabet açısından güzel olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay
Bence gayet başarılı ,tabi şu tasarım ile çıkacaksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 3 ay
Tasarım çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 3 ay
Glc coupe benzeri bir tasarımı var gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
man utd 4 ay
hmm..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D.Baran 4 ay
Bugün Volvo servisinin önünde gördüğüm kameralar,radar ve başka cihazlar takılı test aracı buydu belkide,çok hoş görünüyordu.Yakınına gidip bakmadım ama başka hiçbir arabada görmediğim bir amblemi vardı.Ön far ve olabildiğince köşeye yerleştirilmiş çift egzoslara gözüm takıldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
:D Klasik Çin. 3 sene sonra kendileri özgün tasarımlara da başlar, bir arabalar kalmıştı tam oldu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 4 ay
Saab ı alacaklarına Volvoyu alacaklardı. Çinlilere kaptırdık yazık oldu
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarkihalindekal 3 ay faniseyler
Saab'ı almadılarki. Gm'in kötü ve başarısız olmuş hatta başarısız olduğunu yıllar yıllar önce bilinen bir platformunun kullanım haklarını aldılar. Millet anlamaz bu yerli arabadır dediler, saniyesinde anlaşıldı. Bu sefer de biz bu şaside sadece geliştirme yapıyoruz nihayi birşey yok dediler sonra ise bu şasi bizim planlarımıza uymuyor dediler ve geri iade edeceğiz dediler. Çocuk kandırır gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 4 ay
Camaro + X5 + Egea çiftleşmişler ortaya bu çıkmış :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsiretinMarjinalCocugu 4 ay the_dedektif
Yeni çıkan,makyajlanan,kaza yapan her otomobil,SUV,ticari, traktör vs nasıl oluyordu Egea'ya benziyor?
Daha doğrusu nasıl benzetiyorsunuz?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hömmgüzel 4 ay
Vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15014 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
volvo xc40, geely coupe suv ve
7 etiket daha geely suv çin malı otomobiller Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı 3 ay MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir 3 ay Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor 3 ay Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı 4 ay Yerli geliştirici Pixery en hızlı büyüyen firmalardan oldu 4 ay Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak 4 ay Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek 4 ay Microsoft, Edge tarayıcısının iOS versiyonuna yeni özellikler ekledi 4 ay Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak 4 ay Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı: 4 ay Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek 4 ay Exynos 7904 yonga seti duyuruldu 4 ay Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup 4 ay Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü 4 ay Samsung Galaxy A30 modeli Geekbench üzerinde ortaya çıktı 4 ay Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor 4 ay WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor 4 ay Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak 4 ay 32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme 4 ay Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok" 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek Sonraki CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi? 4 ay 10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır 4 ay Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor 4 ay Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor 4 ay Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek 4 ay Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor 4 ay Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED 4 ay Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı 4 ay Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti 4 ay Spotify’ın araç içi müzik çaları bu yıl içinde piyasaya çıkabilir 4 ay Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak 4 ay Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi 4 ay Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı 4 ay Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı 4 ay Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor 4 ay Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu 4 ay Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir 4 ay Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir 4 ay FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim