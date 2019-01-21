Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek

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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Çinli otomobil devi Geely, 2019 yılını üç yeni modelle süsleyecek. Geçtiğimiz günlerde global pazarda satışa sunmak üzere yeni bir elektrikli sedan ve MPV üreteceğini duyuran şirket, şimdi de bu yıl tanıtacağı üçüncü araç olan FY11 kod adlı coupe-SUV’un tasarımını gözler önüne serdi.

Şimdilik FY11 olarak anılan coupe-SUV modeli ile yeni bir segmentin kapılarını aralayan Geely, resmi görsellerini paylaştığı aracı şimdiye dek ürettiği en sürücü odaklı otomobil olarak tanımladı. Volvo’nun sahibi olan Çinli şirket, yeni aracının altyapısında İsveçli üreticinin en küçük SUV modeli XC40’tan faydalanmış. Bunun sonucu olarak Compact Modular Architecture (CMA) platformunu kullanan FY11’de Volvo XC40 T5 versiyonunun 240 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor kullanılacak.

Volvo'nun diğer motorları da kullanılabilir

Geely’nin coupe-SUV modeliyle ilgili bir başka detay da XC40’a göre kayda değer bir ağırlık artışı olmayacağı. Dolayısıyla performans verilerinin de benzer olacağını düşünebiliriz. Bu da aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlaması, maksimum 225 km/s hıza çıkabilmesi ve 7 litre civarında ortalama yakıt tüketimine sahip olması anlamına geliyor. Yeni aracında 4x2 ve 4x4 seçeneklerine yer vereceklerini söyleyen Geely, Volvo’nun diğer motorları T3 ve D3’ün de motor gamına eklenebileceğini belirtiyor.

Geely imzalı coupe-SUV’un global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Araçla ilgili tüm detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

http://global.geely.com/media-center/news/geelys-new-sports-coupe-suv-pictures-unveiled/