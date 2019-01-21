Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi

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Türkiye’de sınıfının en popüler araçlarından biri olan Volkswagen Golf, önümüzdeki yıl yeni (Mk8) gövdesiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye dek 2020 Volkswagen Golf’le ilgili elimizde sadece basit bir teaser görseli vardı. Ancak bu kez Almanya’da tamamen kamuflajsız olarak kameralara yakalandığı söyleniyor.

Paylaşılan fotoğraflardan yola çıkarak 2020 Volkswagen Golf’ün gövdesinde büyük bir değişim yaşandığı söylenemez. Zaten Alman üreticinin fazlasıyla başarılı olan bir model üzerinde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Onun yerine genel yapının korunduğu, ön ve arka aydınlatma grubu ile ızgara ve tamponlarda yenilemeye gidildiği görülüyor. Tabii ki bu görsellerin gerçekten yeni Golf'e ait olup olmadığı konusunda hala soru işaretleri bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Şimdi sekizinci nesil (Mk8), yani 2020 Volkswagen Golf’le ilgili bilinen diğer detaylara göz atalım. MQB platformunun elden geçirilmiş bir versiyonu olan MQB EVO üzerine inşa edilen modelin 45-50 kg civarında ağırlık kaybına uğraması ve aks mesafesinin artması bekleniyor. Sonuç olarak 2020 Volkswagen Golf selefinden daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesi vadediyor. Aynı zamanda kabindeki malzeme kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanda yeni teknolojilerin kullanılması bekleniyor.

Motor tarafında sürpriz beklenmiyor

2020 Volkswagen Golf’ün kaputunun altında herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Mevcut kasada kullanılan 1.0 ve 1.5 litre turbo benzinli üniteler ile 1.6 litre turbo dizel motorların devam edeceği düşünülüyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ile 6 ve 7 ileri DSG şanzıman ile yola devam edilecek. İlerleyen zamanlarda hafif hibrit veya hibrit seçeneceğinin motor gamına eklenmesi beklenirken, yeni GTI versiyonunda 300 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motorun kullanılacağı da gelen söylentiler arasında.

Mevcut Volkswagen Golf modeli ülkemizde 128 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 2020 Volkswagen Golf’ün yılın ikinci yarısında tanıtılması, 2020 yılının başlarında da Türkiye’ye geleceği düşünülüyor.

https://www.carscoops.com/2019/01/2020-volkswagen-golf-new-8th-gen-model/