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Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi

Yeni Volkswagen Golf'ün kamuflajsız olarak bu kadar erken görüntülenmesi sürpriz olsa da, araçtaki ön ve arka far grubu ile ızgara ve tamponların yenilendiği görülüyor. İşte yakalanan görüntüler:
4 ay
30,2b
1
102
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi
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Türkiye’de sınıfının en popüler araçlarından biri olan Volkswagen Golf, önümüzdeki yıl yeni (Mk8) gövdesiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye dek 2020 Volkswagen Golf’le ilgili elimizde sadece basit bir teaser görseli vardı. Ancak bu kez Almanya’da tamamen kamuflajsız olarak kameralara yakalandığı söyleniyor.

Paylaşılan fotoğraflardan yola çıkarak 2020 Volkswagen Golf’ün gövdesinde büyük bir değişim yaşandığı söylenemez. Zaten Alman üreticinin fazlasıyla başarılı olan bir model üzerinde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Onun yerine genel yapının korunduğu, ön ve arka aydınlatma grubu ile ızgara ve tamponlarda yenilemeye gidildiği görülüyor. Tabii ki bu görsellerin gerçekten yeni Golf'e ait olup olmadığı konusunda hala soru işaretleri bulunduğunu da belirtmekte fayda var. 

Şimdi sekizinci nesil (Mk8), yani 2020 Volkswagen Golf’le ilgili bilinen diğer detaylara göz atalım. MQB platformunun elden geçirilmiş bir versiyonu olan MQB EVO üzerine inşa edilen modelin 45-50 kg civarında ağırlık kaybına uğraması ve aks mesafesinin artması bekleniyor. Sonuç olarak 2020 Volkswagen Golf selefinden daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesi vadediyor. Aynı zamanda kabindeki malzeme kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanda yeni teknolojilerin kullanılması bekleniyor.

Motor tarafında sürpriz beklenmiyor 

2020 Volkswagen Golf’ün kaputunun altında herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Mevcut kasada kullanılan 1.0 ve 1.5 litre turbo benzinli üniteler ile 1.6 litre turbo dizel motorların devam edeceği düşünülüyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ile 6 ve 7 ileri DSG şanzıman ile yola devam edilecek. İlerleyen zamanlarda hafif hibrit veya hibrit seçeneceğinin motor gamına eklenmesi beklenirken, yeni GTI versiyonunda 300 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motorun kullanılacağı da gelen söylentiler arasında.

Mevcut Volkswagen Golf modeli ülkemizde 128 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 2020 Volkswagen Golf’ün yılın ikinci yarısında tanıtılması, 2020 yılının başlarında da Türkiye’ye geleceği düşünülüyor. 


https://www.carscoops.com/2019/01/2020-volkswagen-golf-new-8th-gen-model/ Yorum Yaz
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koyunsavar 4 ay en beğenilen
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hasan21t 4 ay
Birisi şuraya süreyya hanımı atsın 😂😎
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Fatic 4 ay
Tek kelime ile BERBAT.
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1 Avatar
pbmax 3 ay
Güzelmiş, mk6 polomu satıp bunun 1.0 115ps lik comfortline olani alirim.
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elcas 3 ay pbmax
160 000 tlcik.
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FlyingUnderpants 3 ay
20 yıldır aynı dizayn biz bıktık mühendisler bıkmadı.
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Trident682 3 ay
mevcut golfün bi apaçinin elinden geçmiş versiyonu olmuş
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Jeopol 3 ay
Ladayla rekabete mi girdiler, naptilar?
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Akabey 3 ay

Scirocco'nun en küçük kardeşi,
Beetle'ın ise üvey kardeşi gibi olmuş ( Anneleri ayrı )
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DH Misafiri 3 ay
Berbat ötesi. Volkswagen, Golf efsanesini bitirmeye niyetli anlaşılan önden direkt Stilo olmuş hatlarda efsane Stilo'yu çağrıştırıyor umarım böyle olmaz yeni Golf. Golf efsanesi biter
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DH Misafiri 3 ay
Aaa aynı golf..
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fantomasds 3 ay
Avrupada çok satılıyormuş, Avrupa pinti arkadaş. BMW 1 serisi ile arasında 3000 euro fark olsa Türkler 1 serisini alır. Ama avrupalılar 3000 euro 2 yıllık bakım anlaşması yaparım deyip VW alır. Arabayı ayağını yerden kesmek için kullanıyor adamlar. Kendi ülkelerinde hala arka camları manuel, kliması manuel arabalar satılıyor. Keşke bizde de arabaya tapma devri bitse.
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ridleyscott 3 ay fantomasds
Bir arabadan beklenen bir çok temel ihtiyacı fazlası ile sunuyor. Bunu da makul fiyat etiketi ile yapıyor Avrupa için en azıdan.
Avrupadaki adamın pinti olduğu doğrudur , ederinden fazla ödemez, fazla ödemesi için bir şey vaad etmesi lazım aracın.
Kısaca golfün liderliği aynen devam eder. Açık ara satar. Türkiye pazarında da güzel rakamlar yakalar. ( rakiplerine göre )
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dali3547 3 ay
Başka bir sitede yeni MK 8 in resmi.
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orhanyor 3 ay
forumda yerin dibine sokulduguna gore demekki satis rekorlarini kiracak. yazdim buraya
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