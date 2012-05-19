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Çinlilerden Android 4.0'lı Cotton Candy rakibi MK802

7 yıl
9,4b
1
124
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihaz pazarında popüler olmuş bir segmentin kısa süre sonra Çinli bir varyantını bulmak mümkün oluyor. Raspberry Pi ve FXI Cotton Candy modellerinin boy gösterdiği küçük PC pazarına Çinli MK802 modeli de katıldı.

Çin yapımı MK802 modeli 8.8cm x 3.5cm x 1.2cm ölçülere sahip ve 200Gr ağırlığında. PC'ye 1.5GHz hızında çalışan Cortex A8 tabanlı Allwinner 10 işlemcisi ve 512MB DDR3 RAM eşlik ediyor. RAM 1GB'a yükseltilebiliyor. Depolama kapasitesi 4GB iken microSD kartlarla artırılabiliyor. Grafik işlemcisinin ise Adreno 200 olduğu tahmin ediliyor. USB 2.0 ve HDMI çıkışları ile microUSB şarj portu bulunuyor.

İşletim sistemi olarak Android 4.0 tercih edilmiş. Modelin fiyatı ise 74$. Cotton Candy modelini pahalı bulan ancak benzer ölçülerde bir PC sahibi olmak isteyenler için iyi bir alternatif oluşturuyor. Ürün ABD'ye ücretsiz kargolanabiliyor.

http://www.aliexpress.com/product-fm/563764893-New-released-Android4-0-IPTV-google-tv-smart-android-box-allwinner-A10-Model-MK802--wholesalers.html?cn=null&PID=3640101&tp1=skim32X105X7581ed0b728c38069af8b294491d963b&tracelog=null&src=ale&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fproduct-fm%2F563764893-New-released-Android4-0-IPTV-google-tv-smart-android-box-allwinner-A10-Model-MK802--wholesalers.html& Yorum Yaz
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escapethelife 7 yıl en beğenilen
Çakmaları yapar yapar yeri geldiğinde de kendi ürünlerini üretmeye başlarlar. Keşke bizde çakmasını üretsek.
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serkan07 6 yıl
Arkadaşlar Yaklaşık bir haftadır mk802 II kullanıyorum. Aslında çok güzel bir cihaz. Benim basit tv smart tv gibi oldu. Harici 1080p filmleri ve hemen hemen tüm filmleri sorunsuzca izleyebiliyorum. Ancak çözemediğim iki sorun var. Birincisi internete bağlandı yazıyor sinyal gücü mükemmel görünüyor ancak internete giremiyorum. Bazen wifi ikonu mavi renge dönüyor o zaman sorunsuzca bağlanabiliyorum. ikinci sorunum ext klavyeyi bir türlü türkçe yapamadım. Konuyla ilgisi ve bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
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Çılgınsın Man 6 yıl
Fiyatı son derece uygun kolayca alınabilecek bir cihaz
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lHoLigaN 6 yıl Çılgınsın Man
alburak

Fiyatı son derece uygun kolayca alınabilecek bir cihaz

1 - 2 gün idare eder ya sonrası ? [>:]
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ender 6 yıl
Ext klavye ile turkce harfleri yazabiliyorum demissiniz nasil yaptiniz anlatirmisiniz

Bu arada bluetooth icin cm10 kurmak istiyorum ama anlatimlardan hic bir sey cikaramadim siz incekediniz mi

Fw2 yi kurdunuz mu? Fw2 daha performansli ve display ayarlari daha gelismis

Mkv lerde performansi cidden super

Birde canli desktop koyarsaniz cok iyi oluyor

Bu arada dolphine browser daha basarili
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ender 6 yıl
Arkadaşlar,

uzun kurcalamar sonucunda CyanogenMod 10 Preview kurulumunu buldum....

öncelikle bu kurulumu yaparsak elimize ne geçecek... buyrun aşağıda..

* Bluetooth USB dongle support (btusb and ath3k)
* Added camera support
* USB GPS support (cp210x and pl2303)
* Xbox 360 gamepad support (xpad)
* PS3 USB gamepad support (hid-sony)
* Generic / chinese (Pantherlord / GreenAsia) gamepads support (hid-pl and hid-gaff)
* OpenVPN support (tun)
* NTFS and ExFat support
* Veno congestion control algorithm
* Updated cm10 sources
* NOTE: cema10n7 and d90w require compatibility zip 1.2.1; legacy-jb require "v4" compatibility zip.

benim için en önemlisi Bluetooth desteğinin geliyor olmasıdır....

şimdili gelelim nasıl yapacağız ve neler lazım...

indireceklerimiz sırasıyla;
CM10 JB Preview
allwinner-cm9.googlecode.com/...
gapps JB ::
allwinner-cm9.googlecode.com/...

Mk802 JB Preview Compatibility zip ::
androidfilehost.com/...

files.androtab.info/...

bunları indirip microSd kartımıza atalım.... bir kenarda dursun...

mk802 cihazımızı acalım... internete bağlı oldugundan emin olalım... ve Marketten aşağıdakılerı sırasıyla kuralım..

BusyBox , SuperUser ve Script Manager

play.google.com/...

play.google.com/...

play.google.com/...

arkasından micrsoSD kartımızı takalım ve daha once indirmiş oldugumuz "MK802-4.0.4_recovery.zip" dosyasını extracak edip içinden cıkan aşağıdaki 3 adet dosyayı /sdcard/ içine atalım.....

install-recovery.sh
reboot-recovery.sh
img


daha sonra

Script Manager calısıtıp önce install-recovery.sh secelim 'su' ıconunu tıklayıp high yapalım ve Run diyelim.... bir muddet sonra ok... diyecek....
hemen geri yapıp reboot-recovery.sh secelim 'su' ıconunu tıklayıp high yapalım ve Run diyelim... cıhaz kapanıp aşağıdaki gibi bir dos penceresinde acılacak......
[image]
mf.dpu.edu.tr/...[/image]

şimdi burda sırayla
Menüden "wipe data/factory reset"i seçiyoruz ve işlemi gerçekleştiriyoruz.
Menüden "wipe cache partition" seçeneğine gelip işlemi gerçekleştiriyoruz.
Advanced menüsünde, "wipe dalvik cache" seçeneğine gelip işlemi gerçekleştiriyoruz
ClockWork'ün ana menüsüne dönüp, "install zip from sdcard" seçeneğine gelip giriyoruz.ve aşağıdaki sırayla(rom / gapps / compatibility zip) install ediyoruz..

cm10_a10_preview3.zip
gapps-jb-20120726-signed.zip
Compatibility zip


sonrada

Reboot system now diyoruz... işlem tamamdır hayırlı olsun...


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BndJmsBnd 6 yıl
ext keybord ayarları için marketten External Keyboard Helper Pro isimli uygulamayı kurmak sonrasında ayarlardan, klavye olarak bunu aktif etmek gerekiyor. diğer konularda bi inceleme yapma şansım olmadı. Ekran görüntüsünü de en yakın zamanda eklerim.
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ender 6 yıl
Ayni ozelliklere sahip asagidaki cihaz 1080p cikis verirken bizim cihaz neden 720p cikisli

notebookitalia.it/...
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Amedra 6 yıl
oha fiyatı gayet iyiymiş
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madcom 6 yıl
Arkadaşlar bu cihaz 5.1 DTS veya Dolby Digital sesleri HDMI üzerinden LCD nin optik çıkışına iletebilir mi? Böylece Z5500 veya playvision gibi bir dekoder ile gerçek 5.1 ses alınabilir. Eğer olursa süper olur. Deneyebilecek bir arkadaş var mıdır?
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ender 6 yıl
Overclock nasil olacak
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IUnknown 6 yıl ender
ender

Overclock nasil olacak

Bu işler normalde kernelde olur ama bazı user mode programlardan vardır. Setcpu diye bi tane var a10 tabletler oc yapıyorlar bununla.

youtube.com/...
Burda 1.25 yapmış

arctablet.com/...

burda test sonuçları var.

Tabi rootlaman lazım cihazı. Sen rootladınmı? Cihaz rootmu geliyor?
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BndJmsBnd 6 yıl
Arkadaşlar cihazı bugün sipariş ettim. eline geçmesi 1 ayı bulur heralde, bu arada meraktan catlamamak için araştırırken bu konuyu buldum. Digiturk play i çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyorsa, bi yolu var mıdır çalışması için. Msji telden yazınca sms sacmaliginda oldu ama ceveplarsaniz çok sevinirim
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madcom 6 yıl
Gelişmeleri merakla takip ediyorum. Yakında bende alırım bir tane...
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ender 6 yıl BndJmsBnd
BndJmsBnd

Arkadaşlar cihazı bugün sipariş ettim. eline geçmesi 1 ayı bulur heralde, bu arada meraktan catlamamak için araştırırken bu konuyu buldum. Digiturk play i çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyorsa, bi yolu var mıdır çalışması için. Msji telden yazınca sms sacmaliginda oldu ama ceveplarsaniz çok sevinirim

selam arkadasım,

tivibu cep çalışıyor.... ama bana tivibu cep hd nin apk sı lazım elınde olan yada bulabılecek olan varsa bana yollarlar mı?.. ben cihazı cıdden cok sevdim... cok basarılı bir cihaz.. Raspberry Pi ye gore tabiki.... bunun da ustunu varmıdır bılmıyor... ama bu alete tv kumandası gibi bir şey lazım uzerınden klavyesı olan cinsten
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ender 6 yıl
Hizi felan nasil...sizdeki 1.5ghz li olan model mi..bluetooth varmi
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exper2006 6 yıl ender
ender

Hizi felan nasil...sizdeki 1.5ghz li olan model mi..bluetooth varmi


oldukça iyi. bunlarda BT yok. sistemsel olarakda mümkün değilmiş yeni üst versiyonlarda ancak olabilirmiş.

Burada bir form var bende yeni tespit ettim fırsat buldukça buraya bakacağım
rikomagic.co.uk/...


Birde bazı oyunlarda ekran yataya dönüyor bir türlü doğru görüüntü kuramadım. Televizyonu portrait'e getiremiyorumki :)
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ender 6 yıl
Bilgiler icin tskler. Xbmc deniyebilirmisiniz
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chatlaxs 6 yıl
Dealextreme focalprice gibi kargonun ucretsiz oldugu cin alisveris sitelerindedd vardi arkadaslar almak isteyen varsa goz atsin
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exper2006 6 yıl ender
ender

Bilgiler icin tskler. Xbmc deniyebilirmisiniz

bu konuda bilgim yok, android markette bu isimde bir şeye rastlamadım. birşeymi yüklemem gerekiyor bilgi verirsen denerim.
Ancak kendi PP li bir uygulamalrı var burda çin filimleri var bunlar çalışıyor ama herşey çince deneyerek bulabiliyorsunuz...
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MattPegasus 7 yıl
Fiyatına göre gayet iyi
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ender 6 yıl
1.5ghz ıslemcı ve 1gb ddr3 olanı cıkmıs

sızce nasıldır alınır mı
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