Çinlilerden Android 4.0'lı Cotton Candy rakibi MK802

Elektronik cihaz pazarında popüler olmuş bir segmentin kısa süre sonra Çinli bir varyantını bulmak mümkün oluyor. Raspberry Pi ve FXI Cotton Candy modellerinin boy gösterdiği küçük PC pazarına Çinli MK802 modeli de katıldı.





Çin yapımı MK802 modeli 8.8cm x 3.5cm x 1.2cm ölçülere sahip ve 200Gr ağırlığında. PC'ye 1.5GHz hızında çalışan Cortex A8 tabanlı Allwinner 10 işlemcisi ve 512MB DDR3 RAM eşlik ediyor. RAM 1GB'a yükseltilebiliyor. Depolama kapasitesi 4GB iken microSD kartlarla artırılabiliyor. Grafik işlemcisinin ise Adreno 200 olduğu tahmin ediliyor. USB 2.0 ve HDMI çıkışları ile microUSB şarj portu bulunuyor.





İşletim sistemi olarak Android 4.0 tercih edilmiş. Modelin fiyatı ise 74$. Cotton Candy modelini pahalı bulan ancak benzer ölçülerde bir PC sahibi olmak isteyenler için iyi bir alternatif oluşturuyor. Ürün ABD'ye ücretsiz kargolanabiliyor.