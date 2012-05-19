Çinlilerden Android 4.0'lı Cotton Candy rakibi MK802

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Elektronik cihaz pazarında popüler olmuş bir segmentin kısa süre sonra Çinli bir varyantını bulmak mümkün oluyor. Raspberry Pi ve FXI Cotton Candy modellerinin boy gösterdiği küçük PC pazarına Çinli MK802 modeli de katıldı.
Çin yapımı MK802 modeli 8.8cm x 3.5cm x 1.2cm ölçülere sahip ve 200Gr ağırlığında. PC'ye 1.5GHz hızında çalışan Cortex A8 tabanlı Allwinner 10 işlemcisi ve 512MB DDR3 RAM eşlik ediyor. RAM 1GB'a yükseltilebiliyor. Depolama kapasitesi 4GB iken microSD kartlarla artırılabiliyor. Grafik işlemcisinin ise Adreno 200 olduğu tahmin ediliyor. USB 2.0 ve HDMI çıkışları ile microUSB şarj portu bulunuyor.
İşletim sistemi olarak Android 4.0 tercih edilmiş. Modelin fiyatı ise 74$. Cotton Candy modelini pahalı bulan ancak benzer ölçülerde bir PC sahibi olmak isteyenler için iyi bir alternatif oluşturuyor. Ürün ABD'ye ücretsiz kargolanabiliyor.
http://www.aliexpress.com/product-fm/563764893-New-released-Android4-0-IPTV-google-tv-smart-android-box-allwinner-A10-Model-MK802--wholesalers.html?cn=null&PID=3640101&tp1=skim32X105X7581ed0b728c38069af8b294491d963b&tracelog=null&src=ale&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fproduct-fm%2F563764893-New-released-Android4-0-IPTV-google-tv-smart-android-box-allwinner-A10-Model-MK802--wholesalers.html& Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 - 2 gün idare eder ya sonrası ? [>:]
Bu arada bluetooth icin cm10 kurmak istiyorum ama anlatimlardan hic bir sey cikaramadim siz incekediniz mi
Fw2 yi kurdunuz mu? Fw2 daha performansli ve display ayarlari daha gelismis
Mkv lerde performansi cidden super
Birde canli desktop koyarsaniz cok iyi oluyor
Bu arada dolphine browser daha basarili
uzun kurcalamar sonucunda CyanogenMod 10 Preview kurulumunu buldum....
öncelikle bu kurulumu yaparsak elimize ne geçecek... buyrun aşağıda..
* Bluetooth USB dongle support (btusb and ath3k)
* Added camera support
* USB GPS support (cp210x and pl2303)
* Xbox 360 gamepad support (xpad)
* PS3 USB gamepad support (hid-sony)
* Generic / chinese (Pantherlord / GreenAsia) gamepads support (hid-pl and hid-gaff)
* OpenVPN support (tun)
* NTFS and ExFat support
* Veno congestion control algorithm
* Updated cm10 sources
* NOTE: cema10n7 and d90w require compatibility zip 1.2.1; legacy-jb require "v4" compatibility zip.
benim için en önemlisi Bluetooth desteğinin geliyor olmasıdır....
şimdili gelelim nasıl yapacağız ve neler lazım...
indireceklerimiz sırasıyla;
CM10 JB Preview
allwinner-cm9.googlecode.com/...
gapps JB ::
allwinner-cm9.googlecode.com/...
Mk802 JB Preview Compatibility zip ::
androidfilehost.com/...
files.androtab.info/...
bunları indirip microSd kartımıza atalım.... bir kenarda dursun...
mk802 cihazımızı acalım... internete bağlı oldugundan emin olalım... ve Marketten aşağıdakılerı sırasıyla kuralım..
BusyBox , SuperUser ve Script Manager
play.google.com/...
play.google.com/...
play.google.com/...
arkasından micrsoSD kartımızı takalım ve daha once indirmiş oldugumuz "MK802-4.0.4_recovery.zip" dosyasını extracak edip içinden cıkan aşağıdaki 3 adet dosyayı /sdcard/ içine atalım.....
install-recovery.sh
reboot-recovery.sh
img
daha sonra
Script Manager calısıtıp önce install-recovery.sh secelim 'su' ıconunu tıklayıp high yapalım ve Run diyelim.... bir muddet sonra ok... diyecek....
hemen geri yapıp reboot-recovery.sh secelim 'su' ıconunu tıklayıp high yapalım ve Run diyelim... cıhaz kapanıp aşağıdaki gibi bir dos penceresinde acılacak......
[image]
mf.dpu.edu.tr/...[/image]
şimdi burda sırayla
Menüden "wipe data/factory reset"i seçiyoruz ve işlemi gerçekleştiriyoruz.
Menüden "wipe cache partition" seçeneğine gelip işlemi gerçekleştiriyoruz.
Advanced menüsünde, "wipe dalvik cache" seçeneğine gelip işlemi gerçekleştiriyoruz
ClockWork'ün ana menüsüne dönüp, "install zip from sdcard" seçeneğine gelip giriyoruz.ve aşağıdaki sırayla(rom / gapps / compatibility zip) install ediyoruz..
cm10_a10_preview3.zip
gapps-jb-20120726-signed.zip
Compatibility zip
sonrada
Reboot system now diyoruz... işlem tamamdır hayırlı olsun...
notebookitalia.it/...
Bu işler normalde kernelde olur ama bazı user mode programlardan vardır. Setcpu diye bi tane var a10 tabletler oc yapıyorlar bununla.
youtube.com/...
Burda 1.25 yapmış
arctablet.com/...
burda test sonuçları var.
Tabi rootlaman lazım cihazı. Sen rootladınmı? Cihaz rootmu geliyor?
selam arkadasım,
tivibu cep çalışıyor.... ama bana tivibu cep hd nin apk sı lazım elınde olan yada bulabılecek olan varsa bana yollarlar mı?.. ben cihazı cıdden cok sevdim... cok basarılı bir cihaz.. Raspberry Pi ye gore tabiki.... bunun da ustunu varmıdır bılmıyor... ama bu alete tv kumandası gibi bir şey lazım uzerınden klavyesı olan cinsten
oldukça iyi. bunlarda BT yok. sistemsel olarakda mümkün değilmiş yeni üst versiyonlarda ancak olabilirmiş.
Burada bir form var bende yeni tespit ettim fırsat buldukça buraya bakacağım
rikomagic.co.uk/...
Birde bazı oyunlarda ekran yataya dönüyor bir türlü doğru görüüntü kuramadım. Televizyonu portrait'e getiremiyorumki :)
bu konuda bilgim yok, android markette bu isimde bir şeye rastlamadım. birşeymi yüklemem gerekiyor bilgi verirsen denerim.
Ancak kendi PP li bir uygulamalrı var burda çin filimleri var bunlar çalışıyor ama herşey çince deneyerek bulabiliyorsunuz...
sızce nasıldır alınır mı
1 Misafir
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