Çinlilerden yeni bir hamle: Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı MacBook klonu

Çinli üreticiler Apple'ın peşini bırakmamakta kararlı. iPod, iPhone ve iPad'in ardından MacBooklar da klonlanan ürünler kervanına katıldı. Dokunmatik ekrana ve Windows 8 işletim sistemine sahip EA Excelsior görüntülendi.

233 mm x 344 mm x 20.3 mm ebatlarında ve yaklaşık 800 gram ağırlığında tasarlanan EA Excelsior, Intel'in Ivy Bridge işlemcisiyle (model belirtilmemiş), 4 GB'a kadar DDR3 RAM desteğiyle, VGA çözünürlüğünde web kamerayla (1.0 megapiksel opsiyonel), 2.5-inç'lik sabit disk sürücüyle (SSD opsiyonel), HDMI / VGA çıkışlarıyla, USB 2.0 / USB 3.0 portlarıyla, kart okuyucuyla, Wi-Fi bağlantısıyla (Bluetooth opsiyonel) ve 7000 mAh (59.2 Wh) bataryayla donatılmış.



14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik panelli ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarın, dokunmatik ekranı bulunmayan versiyonu da var. Standart ekranlı versiyon Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve standart versiyonun ekran çerçevesi beyaz renkli.

Dizüstü bilgisayarın fiyatının 500 Euro'dan başlayacağı tahmin ediliyor.

