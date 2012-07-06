Çinlilerden yeni bir hamle: Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı MacBook klonu

Haber Editörü
Çinli üreticiler Apple'ın peşini bırakmamakta kararlı. iPod, iPhone ve iPad'in ardından MacBooklar da klonlanan ürünler kervanına katıldı. Dokunmatik ekrana ve Windows 8 işletim sistemine sahip EA Excelsior görüntülendi.
233 mm x 344 mm x 20.3 mm ebatlarında ve yaklaşık 800 gram ağırlığında tasarlanan EA Excelsior, Intel'in Ivy Bridge işlemcisiyle (model belirtilmemiş), 4 GB'a kadar DDR3 RAM desteğiyle, VGA çözünürlüğünde web kamerayla (1.0 megapiksel opsiyonel), 2.5-inç'lik sabit disk sürücüyle (SSD opsiyonel), HDMI / VGA çıkışlarıyla, USB 2.0 / USB 3.0 portlarıyla, kart okuyucuyla, Wi-Fi bağlantısıyla (Bluetooth opsiyonel) ve 7000 mAh (59.2 Wh) bataryayla donatılmış.
14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik panelli ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarın, dokunmatik ekranı bulunmayan versiyonu da var. Standart ekranlı versiyon Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve standart versiyonun ekran çerçevesi beyaz renkli.
Dizüstü bilgisayarın fiyatının 500 Euro'dan başlayacağı tahmin ediliyor.
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yok belediyeye para yok belgeye para yok ruhsata para yok tabelaya para imza atılacak atana para .... vs vs
şöyle haberleri görünce fason mason adamlar yapıyor mu yapıyor bunu yapan her şeyi yapar ...
Sende bakarsın işte öyle haberini yaparsın.