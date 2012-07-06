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Çinlilerden yeni bir hamle: Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı MacBook klonu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Çinlilerden yeni bir hamle: Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı MacBook klonu
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Çinli üreticiler Apple'ın peşini bırakmamakta kararlı. iPod, iPhone ve iPad'in ardından MacBooklar da klonlanan ürünler kervanına katıldı. Dokunmatik ekrana ve Windows 8 işletim sistemine sahip EA Excelsior görüntülendi.
233 mm x 344 mm x 20.3 mm ebatlarında ve yaklaşık 800 gram ağırlığında tasarlanan EA Excelsior, Intel'in Ivy Bridge işlemcisiyle (model belirtilmemiş), 4 GB'a kadar DDR3 RAM desteğiyle, VGA çözünürlüğünde web kamerayla (1.0 megapiksel opsiyonel), 2.5-inç'lik sabit disk sürücüyle (SSD opsiyonel), HDMI / VGA çıkışlarıyla, USB 2.0 / USB 3.0 portlarıyla, kart okuyucuyla, Wi-Fi bağlantısıyla (Bluetooth opsiyonel) ve 7000 mAh (59.2 Wh) bataryayla donatılmış.
14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik panelli ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarın, dokunmatik ekranı bulunmayan versiyonu da var. Standart ekranlı versiyon Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve standart versiyonun ekran çerçevesi beyaz renkli.
Dizüstü bilgisayarın fiyatının 500 Euro'dan başlayacağı tahmin ediliyor.
Çinlilerden yeni bir hamle: Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı MacBook klonu
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JrMaster 7 yıl en beğenilen
o değilde bizim ülkemizde o kadar mühendis falan var üniversite bitirmiş insanlar vs vs vs var yani yetenekli insanlar gelin görün ki hiç imkan yok destek yok bişi yok 3 kişi bi araya gelip mx tech i kuruyor bizde bi ordu adam bi araya gelse iki belgeyi imzalatıp merdiven altı dükkan işletemiyor

yok belediyeye para yok belgeye para yok ruhsata para yok tabelaya para imza atılacak atana para .... vs vs

şöyle haberleri görünce fason mason adamlar yapıyor mu yapıyor bunu yapan her şeyi yapar ...

Sende bakarsın işte öyle haberini yaparsın.
o değilde bizim ülkemizde o kadar mühendis falan var üniversite bitirmiş insanlar vs vs vs var yani yetenekli insanlar gelin görün ki hiç imkan yok destek yok ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
adamlar çakmada olsa yapıyolar biz onu da yapamıyoruz
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E_Aydin35 7 yıl
Galiba laptopun üstünde marka falanda yazmıyor aslında gayet iyi olmuş hem MacBook hem dokunmatik, hemde canımız Windows :)) Türkiye'ye gelirse kimse çakırmaz çakma makma işini görsün yeter :)
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mtevazi 7 yıl
türkiyede bir işletme açmak için onlarca belge gerekebiliyor, bürokrasi hala çok fazla, ama hepsinden önemlisi yatırımcı bulmak çok zor üniversiteden mezun olmuş insanlar iş ararken karşılarına 5-10 yıllık tecrübe isteyenler çıktığı gibi yatırım içinde kimse risk almak istemiyo gaanti bekliyor; bizim mühendislerimizde en az amerika çin ve japonlar kadar iyidir; ancak gerektiği kadar girişimci değiller ve yine tekrar ediyorum yatırımcı yok bu ülkede üretmek yerine kolay yoldan ithal edip pahalı satmayı tercih ediyorlar
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DH Misafiri 7 yıl
Jobs`a o kadar dedim; bilgisayarlarını çinlilere ürettirme diye ama dinlemedi olacağı buydu
sakalımız yok ki lafımız dinlensin
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xxxx1 7 yıl
şu Çin'i hor gören molozlara lafım;
o beğenmediğiniz Çin olmasa ne bilgisayar nede türevlerini kullanabilirdiniz,hala en dandik bir bilgisayara 2000.2500 lira ya alırdınız yada 3'ün birini alırdınız!..
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Recharged 7 yıl
Kalitesi nedir kulllanmadan,görmeden bir şey söyleyemeyiz ancak şu varki çakma olduğunu bildiğim bir ürüne 500 € gibi ciddi bir ödeme yapmam.İleride ne ile karşılaşacağımı bilemem çünkü.
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a.f.y. 7 yıl
kesinlikle ileri , gelişmiş bir zekanın ürünü. macbook görseli, win8 ve dokunmatik özelliği. böyle bir cihazı apple veya microsoft yapsa 10000 dolardan aşağıya satmaz.
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muratveb 7 yıl
Gayet karizma. O fiyata türkiyeye girerse bu cihaz kesinlikle alırım. Çin malı forever ;)
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Cremiesto 7 yıl
Casper'dan Exper'den iyidir
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turbo-powwer 7 yıl
Komplo trorileri uretilmis :) ama olabilir hani. Samsung Apple markasini gozden dusurmek istiyo olabilir. Her seye ragmen guzel gorunuyor.
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visiotech.gen.tr 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

Komplo trorileri uretilmis :) ama olabilir hani. Samsung Apple markasini gozden dusurmek istiyo olabilir. Her seye ragmen guzel gorunuyor.

evet güzel görünüyor ama acaba vaadettiklerini sunabiliyormu yoksa diğer ürünler gibimi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BlackBeasT 7 yıl
Samsung farklı kanallardan Çinli üreticilere fason apple ürünleri için kaynak aktarıyor olabili....
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JrMaster 7 yıl
o değilde bizim ülkemizde o kadar mühendis falan var üniversite bitirmiş insanlar vs vs vs var yani yetenekli insanlar gelin görün ki hiç imkan yok destek yok bişi yok 3 kişi bi araya gelip mx tech i kuruyor bizde bi ordu adam bi araya gelse iki belgeyi imzalatıp merdiven altı dükkan işletemiyor

yok belediyeye para yok belgeye para yok ruhsata para yok tabelaya para imza atılacak atana para .... vs vs

şöyle haberleri görünce fason mason adamlar yapıyor mu yapıyor bunu yapan her şeyi yapar ...

Sende bakarsın işte öyle haberini yaparsın.
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