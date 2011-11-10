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Çinlilerin ultrabook ilgisi; İşte "klon" ultrabook

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerin ultrabook ilgisi; İşte
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Büyük ilgi gören, görmesi beklenen veya yüksek satış rakamlarına ulaşan elektronik cihazları kopyalamakla mümkün olan Çin merkezli elektronik üreticilerinin son hedefi Intel'in Ultrabook konsepti olurken, Shenzen merkezli üreticilerden ultrabook örnekleri gelmeye başladı.
Haberimize konuk olan ultrabook modelinin bu ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Tasarım olarak Apple MacBook Air ile büyük oranda benzer olan bilgisayar, ultra-ince tasarımlı kasa profili ile dikkat çekmeyi başarıyor. 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan sistemin en ince noktası sadece 4mm kalınlığında.
Ağırlığı 1.36 Kg olan bilgisayar, spesifikasyon olaraksa Intel'in çizdiği ultrabook profilinden oldukça uzak. 1.86GHz'de çalışan Atom N2800 işlemcisinden güç alan sisteme 2GB bellek, 32GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ve işlemciye entegre GMA3600 grafik birimi eşlik ediyor.
Aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusu, iki adet USB 2.0 portu ve mini-HDMI portuna sahip olan bilgisayarın tam şarjdaki pil ömrü ise 3.5 saat olarak ifade ediliyor. Shenzen yapımı, ince tasarımlı ancak düşük donanımlı ultrabook kopyasının fiyatı ise 470 dolar civarında.  
Çinlilerin ultrabook ilgisi; İşte
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Çinlilerin ultrabook ilgisi; İşte
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artcraft35 8 yıl
adamlar yapmış hacı
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A.l.p.r 8 yıl
Düzgün bir şey yapabilirlerse ne ala fiyatı da iyimiş.
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acbold 8 yıl
ilk olarak intel sayfasında olmasına anlam veremedim.bu sayfada intel in yeni teknolojilerini,basın duyurularını vs gibi konuları görmeyi beklerken vasat bir klon cihazı buraya yakıştıramadım.
ürüne gelecek olursak pil ömrü rezillikten başka birşey değil.Donanım olarakta konuşmaya gerek yok, diğer klon ürünlerin yakladığı başarıyı yakalayamayacaktır.
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Stanislas Xavier 8 yıl
İşletim sistemi ne bunun ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Madem Intel'in Ultrabook'u değil, Çinlilerin yaptığı, neden Intel'in sayfasında ki bu haber?
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DH Misafiri 8 yıl
Bu bildiğin Macbook Air klonu
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TikaMasala 8 yıl
Hirsiz Samsung bile cakma airbook cikarirsa Çinliler tabikide bu ise el atar. İmam osurursa misali.
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