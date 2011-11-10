Çinlilerin ultrabook ilgisi; İşte "klon" ultrabook

Büyük ilgi gören, görmesi beklenen veya yüksek satış rakamlarına ulaşan elektronik cihazları kopyalamakla mümkün olan Çin merkezli elektronik üreticilerinin son hedefi Intel'in Ultrabook konsepti olurken, Shenzen merkezli üreticilerden ultrabook örnekleri gelmeye başladı.

Haberimize konuk olan ultrabook modelinin bu ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Tasarım olarak Apple MacBook Air ile büyük oranda benzer olan bilgisayar, ultra-ince tasarımlı kasa profili ile dikkat çekmeyi başarıyor. 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan sistemin en ince noktası sadece 4mm kalınlığında.

Ağırlığı 1.36 Kg olan bilgisayar, spesifikasyon olaraksa Intel'in çizdiği ultrabook profilinden oldukça uzak. 1.86GHz'de çalışan Atom N2800 işlemcisinden güç alan sisteme 2GB bellek, 32GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ve işlemciye entegre GMA3600 grafik birimi eşlik ediyor.

Aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusu, iki adet USB 2.0 portu ve mini-HDMI portuna sahip olan bilgisayarın tam şarjdaki pil ömrü ise 3.5 saat olarak ifade ediliyor. Shenzen yapımı, ince tasarımlı ancak düşük donanımlı ultrabook kopyasının fiyatı ise 470 dolar civarında.