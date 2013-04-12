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Citizen Finetech Miyota, piyasadaki en yüksek çözünürlüklü elektronik vizörü üretti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Citizen Finetech Miyota, piyasadaki en yüksek çözünürlüklü elektronik vizörü üretti
Büyük fotoğraf firmalarının hepsi tarafından kullanılıyor olsa da özellikle kompakt ve DSLR fotoğraf makineleri üzerinde Sony tarafından oldukça fazla tercih edilen elektronik vizörler, kullanıcılara klasik optik vizörlere göre çok daha fazla bilgi verebiliyorlar ve geliştirilmeye devam ediyorlar.
Japonya merkezli Citizen Finetech Miyota firması tarafından geliştirilen elektronik vizör modeli, 0.4" boyutta 1280x960 piksel (3.69 milyon nokta/RGB/Quad-VGA) çözünürlük ile piyasa da yer alan dijital fotoğraf makinesi vizörleri arasında ki en büyük çözünürlüğü kullanıcılara sunuyor. Mevcut Sony ve Epson elektronik vizör modellerinin 1024x768 piksel (2.36 milyon nokta) oldukları düşünüldüğünde seviyeyi ne kadar yükselttiği açıkça görülen Citizen Finetech Miyota, yüksek çözünürlük nedeniyle oluşabilecek gecikmeleri de 120Hz yenileme hızı ile çözmüş durumda.
Şimdilik hangi fotoğraf makineleri üzerinde kullanılacağı belli olmayan bu yeni elektronik vizör modelinin, firma tarafından önümüzdeki yaz aylarında seri üretimine başlanacağı belirtiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/04/11/citizen-finetech-miyota-creates-3p69m-dot-equivalent-evf Yorum Yaz
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