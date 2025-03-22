Coca-Cola'dan hidrojenle çalışan otomat: Prize ihtiyaç duymuyor

Enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgeler için ideal
Bu yenilikçi teknoloji, Coca-Cola Bottlers Japan Inc. ve Fuji Electric Co. tarafından ortaklaşa geliştirildi ve ilk kez 2025 Osaka-Kansai Expo'da tanıtılacak. Yeni otomat, tamamen yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidrojenle çalışıyor ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli bir katkı sunacak. Coca-Cola, bu otomatların özellikle enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!