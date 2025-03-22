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    Coca-Cola'dan hidrojenle çalışan otomat: Prize ihtiyaç duymuyor

    Coca-Cola hidrojenle çalışan yeni otomatını tanıttı. Bu otomat, geleneksel makinelerin aksine herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymuyor.                    
    Coca-Cola'dan hidrojenle çalışan otomat: Prize ihtiyaç duymuyor Tam Boyutta Gör
    Coca-Cola, şirketin iddiasına göre dünyanın ilk hidrojenle çalışan otomatını tanıttı. Bu otomat geleneksel makinelerin aksine işlevlerini yerine getirmek için herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymuyor.

    Enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgeler için ideal

    Bu yenilikçi teknoloji, Coca-Cola Bottlers Japan Inc. ve Fuji Electric Co. tarafından ortaklaşa geliştirildi ve ilk kez 2025 Osaka-Kansai Expo'da tanıtılacak. Yeni otomat, tamamen yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidrojenle çalışıyor ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli bir katkı sunacak. Coca-Cola, bu otomatların özellikle enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

    Coca-Cola'dan hidrojenle çalışan otomat: Prize ihtiyaç duymuyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte makinenin bir dezavantajı da var. Fotoğrafa bakılırsa, bu tür makineler sağ tarafta ek bir ünite ile donatılıyor ve bu da otomatın boyutunu belirgin şekilde daha büyük hale getiriyor. Coca-Cola, otomatların hidrojen kartuşlarının ne kadar süreyle güç sağlayabileceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşmadı. Şirketin fuardaki tanıtım etkinliğinde yeni otomatlarla ilgili daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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