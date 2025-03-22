Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Coca-Cola, şirketin iddiasına göre dünyanın ilk hidrojenle çalışan otomatını tanıttı. Bu otomat geleneksel makinelerin aksine işlevlerini yerine getirmek için herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymuyor.

Çinli Midea, propan temelli konut tipi ısı pompasını tanıttı 2 gün önce eklendi

Enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgeler için ideal

Bu yenilikçi teknoloji, Coca-Cola Bottlers Japan Inc. ve Fuji Electric Co. tarafından ortaklaşa geliştirildi ve ilk kez 2025 Osaka-Kansai Expo'da tanıtılacak. Yeni otomat, tamamen yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidrojenle çalışıyor ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli bir katkı sunacak. Coca-Cola, bu otomatların özellikle enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte makinenin bir dezavantajı da var. Fotoğrafa bakılırsa, bu tür makineler sağ tarafta ek bir ünite ile donatılıyor ve bu da otomatın boyutunu belirgin şekilde daha büyük hale getiriyor. Coca-Cola, otomatların hidrojen kartuşlarının ne kadar süreyle güç sağlayabileceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşmadı. Şirketin fuardaki tanıtım etkinliğinde yeni otomatlarla ilgili daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Coca-Cola'dan hidrojenle çalışan otomat: Prize ihtiyaç duymuyor