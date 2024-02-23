Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola’nın tamamı kadar yükseldi

Tam Boyutta Gör Nvidia, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolar gelir elde etti. Nvidia'nın net karı son çeyrekte yıllık yüzde 769 oranda artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Nvidia’nın açıkladığı sonuçlar piyasa beklentisini aştığı için firmanın hisseleri borsada adeta uçuşa geçti. Firma, günü borsa değerine 277 milyar dolar ekleyerek Wall Street tarihindeki en büyük günlük kazancını elde etti.

Nvidia, rekorlara doymuyor

Nvidia, yapay zeka hesaplamalarında kullanılan özel çipler özelinde piyasanın yüzde 90’ına hakim durumda ve bu çiplere olan devasa talep, firmanın gelirlerindeki sürükleyici etkiyi oluşturuyor. Zaten yüksek olan piyasa beklentisinin aşılması ise Nvidia hisselerinde roket etkisi oluşturdu. Şirketin hisseleri yüzde 16,4 artışla 785,38 dolara ulaştı. Bu vesileyle Nvidia’nın piyasa değeri 1,96 trilyon dolara ulaştı.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın borsa değerindeki bir günlük artış Wall Street tarihindeki en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Nvidia'nın piyasa değerindeki sadece bir günlük artış 265 milyar dolarla Coca-Cola'nın tüm değerini geride bıraktı.

Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı! 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet'i geçerek dünyanın en değerli 4. şirketi olmuştu. Listesin zirvesinde sırasıyla 3,06 trilyon dolar ile Microsoft, 2,85 trilyon dolar ile Apple ve 2.07 ile Saudi Aramco bulunuyor. Bununla birlikte Nvidia'nın hisseleri 2024'te yüzde 58 artış gösterdi. Son bir yıldaki artış ise yüzde 231.

Yapay zeka herkese yaradı

Nvidia’nın hisselerinin yükselmesi sadece yatırımcılar için değil aynı zamanda emeklilik tasarruf hesaplarında yaygın olarak tutulan endeks fonlarının sahipleri için de çok önemli. Öte yandan yapay zeka trendinden sadece Nvidia yararlanmadı, diğer çip üreticileri de yükselişte. AMD ve Broadcom’un hisseleri son bir yılda sırasıyla yüzde 128 ve yüzde 123 arttı. Bunların yanında yapay zeka ilgilenen ve ürünler ortaya koyan Microsoft, Google, Meta ve diğerleri de önemli yükselişler yaşadı.

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Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola kadar yükseldi