Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola’nın tamamı kadar yükseldi

Nvidia, rekorlara doymuyor
Nvidia, yapay zeka hesaplamalarında kullanılan özel çipler özelinde piyasanın yüzde 90’ına hakim durumda ve bu çiplere olan devasa talep, firmanın gelirlerindeki sürükleyici etkiyi oluşturuyor. Zaten yüksek olan piyasa beklentisinin aşılması ise Nvidia hisselerinde roket etkisi oluşturdu. Şirketin hisseleri yüzde 16,4 artışla 785,38 dolara ulaştı. Bu vesileyle Nvidia’nın piyasa değeri 1,96 trilyon dolara ulaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Nvidia, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet'i geçerek dünyanın en değerli 4. şirketi olmuştu. Listesin zirvesinde sırasıyla 3,06 trilyon dolar ile Microsoft, 2,85 trilyon dolar ile Apple ve 2.07 ile Saudi Aramco bulunuyor. Bununla birlikte Nvidia'nın hisseleri 2024'te yüzde 58 artış gösterdi. Son bir yıldaki artış ise yüzde 231.
Yapay zeka herkese yaradı
Nvidia’nın hisselerinin yükselmesi sadece yatırımcılar için değil aynı zamanda emeklilik tasarruf hesaplarında yaygın olarak tutulan endeks fonlarının sahipleri için de çok önemli. Öte yandan yapay zeka trendinden sadece Nvidia yararlanmadı, diğer çip üreticileri de yükselişte. AMD ve Broadcom’un hisseleri son bir yılda sırasıyla yüzde 128 ve yüzde 123 arttı. Bunların yanında yapay zeka ilgilenen ve ürünler ortaya koyan Microsoft, Google, Meta ve diğerleri de önemli yükselişler yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.