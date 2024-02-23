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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola’nın tamamı kadar yükseldi

    Nvidia, kısa bir süre önce üç aylık çeyrek raporunu yayınladı. Açıklanan raporun beklentileri aşmasıyla Nvidia’nın hisseleri ciddi oranda yükseldi. Nvidia’nın değeri 1,96 trilyon dolara ulaştı.
    Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola kadar yükseldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolar gelir elde etti. Nvidia'nın net karı son çeyrekte yıllık yüzde 769 oranda artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Nvidia’nın açıkladığı sonuçlar piyasa beklentisini aştığı için firmanın hisseleri borsada adeta uçuşa geçti. Firma, günü borsa değerine 277 milyar dolar ekleyerek Wall Street tarihindeki en büyük günlük kazancını elde etti.

    Nvidia, rekorlara doymuyor

    Nvidia, yapay zeka hesaplamalarında kullanılan özel çipler özelinde piyasanın yüzde 90’ına hakim durumda ve bu çiplere olan devasa talep, firmanın gelirlerindeki sürükleyici etkiyi oluşturuyor. Zaten yüksek olan piyasa beklentisinin aşılması ise Nvidia hisselerinde roket etkisi oluşturdu. Şirketin hisseleri yüzde 16,4 artışla 785,38 dolara ulaştı. Bu vesileyle Nvidia’nın piyasa değeri 1,96 trilyon dolara ulaştı.

    Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola kadar yükseldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın borsa değerindeki bir günlük artış Wall Street tarihindeki en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Nvidia'nın piyasa değerindeki sadece bir günlük artış 265 milyar dolarla Coca-Cola'nın tüm değerini geride bıraktı.

    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet'i geçerek dünyanın en değerli 4. şirketi olmuştu. Listesin zirvesinde sırasıyla 3,06 trilyon dolar ile Microsoft, 2,85 trilyon dolar ile Apple ve 2.07 ile Saudi Aramco bulunuyor. Bununla birlikte Nvidia'nın hisseleri 2024'te yüzde 58 artış gösterdi. Son bir yıldaki artış ise yüzde 231.

    Yapay zeka herkese yaradı

    Nvidia’nın hisselerinin yükselmesi sadece yatırımcılar için değil aynı zamanda emeklilik tasarruf hesaplarında yaygın olarak tutulan endeks fonlarının sahipleri için de çok önemli. Öte yandan yapay zeka trendinden sadece Nvidia yararlanmadı, diğer çip üreticileri de yükselişte. AMD ve Broadcom’un hisseleri son bir yılda sırasıyla yüzde 128 ve yüzde 123 arttı. Bunların yanında yapay zeka ilgilenen ve ürünler ortaya koyan Microsoft, Google, Meta ve diğerleri de önemli yükselişler yaşadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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