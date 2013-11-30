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Çoklu oyunculu sonsuz koşu oyunu Seasons, Windows Phone 8 için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Çoklu oyunculu sonsuz koşu oyunu Seasons, Windows Phone 8 için yayınlandı

Oyun dünyasında ayrı bir heyecanı olan sonsuz koşu türündeki oyunlara her geçen gün bir yenisi daha katılıyor. Seasons da bunlardan birisi. 

Windows Phone 8 için yayınlanan oyun, Ezra adındaki bir savaşçının abisi Aton ile uzun bir maceraya atılmasını konu ediyor. Bu türdeki diğer oyunlarda olduğu gibi zıplayarak, kayarak ve önünüze çıkan düşmanları yumruklayarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. 

Oyunda büyü yapma, güçlendirme, uçma yeteneği gibi farklı avantajlar da kullanıcıya puanına göre sunulabiliyor. Puanlar oyunda toplanan yapraklarla alınıyor. Uçma yeteneği belirli bir mesafe alındıktan sonra kısa süreliğine ortaya çıkıyor. 

Çoklu oyuncu modunda ise WiFi üzerinden yerel olarak iki kişi en uzun mesafeyi koşma mücadelesi yapıyor. Rakip kullanıcı ekranda arka planda görülüyor. Bu modda rakip ile savaşmak da gerekiyor.

Oyun 2TL karşılığında satışa sunuldu. Ancak bilgi kısmında yazsa da Windows Phone 7 cihazlarında düzgün çalışmıyor. 


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olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
Bedava olsa şaşardım
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wolf silver 6 yıl
Bu tür sonsuz koşu oyunları android ve IOS ta çok.. Arkadaşlarında dediği gibi Windows uygulamaları çoğu paralı. IOS ta ve android de bedava olan uygulama Windows Phone de paralı oluyor..
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Stop It 6 yıl
Android'e ne zaman gelir acaba?
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e-Militarist 6 yıl Stop It
Stop It

Android'e ne zaman gelir acaba?

Bu günleri de gördük ya.
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darknesss45 6 yıl
windows phone kirilmadigi icin gelistiriciler her seyi parayla satiyor ama android malum :)
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Jacobıan 6 yıl
Wp en dandik uygulama bile paralı o yüzden çöp android candır


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Bradley Cooper 6 yıl
ondan sonra WP niye gerilerde
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olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
Bedava olsa şaşardım
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Sentez* 6 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

Bedava olsa şaşardım

Vallahi hocam ya al al nereye kadar.Angry Birds bile parayla.Adam akıllı bir browser buldum 5 lira alsam mı almasam mı düşünüyorum.1020 ve bişey daha kullananlara 50 lira market kuponu veriliyor diğer lumia modellerini tınlayan yok verseler bize de bir kupon marketin tadına varsak.
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2Shakur 6 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

Bedava olsa şaşardım

Bunu yazmaya gelmiştim şimdi gidebilirim.
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