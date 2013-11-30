Çoklu oyunculu sonsuz koşu oyunu Seasons, Windows Phone 8 için yayınlandı





Oyun dünyasında ayrı bir heyecanı olan sonsuz koşu türündeki oyunlara her geçen gün bir yenisi daha katılıyor. Seasons da bunlardan birisi.





Windows Phone 8 için yayınlanan oyun, Ezra adındaki bir savaşçının abisi Aton ile uzun bir maceraya atılmasını konu ediyor. Bu türdeki diğer oyunlarda olduğu gibi zıplayarak, kayarak ve önünüze çıkan düşmanları yumruklayarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor.





Oyunda büyü yapma, güçlendirme, uçma yeteneği gibi farklı avantajlar da kullanıcıya puanına göre sunulabiliyor. Puanlar oyunda toplanan yapraklarla alınıyor. Uçma yeteneği belirli bir mesafe alındıktan sonra kısa süreliğine ortaya çıkıyor.





Çoklu oyuncu modunda ise WiFi üzerinden yerel olarak iki kişi en uzun mesafeyi koşma mücadelesi yapıyor. Rakip kullanıcı ekranda arka planda görülüyor. Bu modda rakip ile savaşmak da gerekiyor.





Oyun 2TL karşılığında satışa sunuldu. Ancak bilgi kısmında yazsa da Windows Phone 7 cihazlarında düzgün çalışmıyor.



