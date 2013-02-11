Color Blindness Simulator ile fotoğraflarınızın renk körlüğü sorunu olan kişiler tarafından nasıl göründüğünü test edin

Renk körlüğü, renkleri ayırt etme konusunda ortaya çıkan bir bozukluk ya da sorundur. Genel olarak her 20 erkekte ve her 200 kadında bir görülen bu sorun, çoğu kişi tarafından bilinmemektedir ve bu bozukluğun üç tip farklı çeşidi vardır.

İnternet ortamına fotoğraf yükleyenler, yüklediği fotoğraflardaki renklerin herkes tarafından aynı şekilde göründüğünü düşünürler. Ancak renk körlüğü sorunu olan ve bunu bilmeyen birçok insan, fotoğraflardaki renkleri farkı görür. Bu konu hakkında Etre tarafından geliştirilmiş bir uygulama olan "Color Blindness Simulator", yukarıda bahsettiğimiz üç farklı renk körlüğü sorununa göre, insanların fotoğrafları hangi renkte gördüklerini simule edebiliyor. Bunu yapmak için gereken tek şey ise, test etmek istediğimiz fotoğrafı sisteme yüklemek ve renk körlüğü çeşidini belirlemek oluyor. Sistem farklı türlere göre otomatik olarak farklı sonuçları ortaya koyuyor.

Bazı kişiler için oldukça faydalı olabilecek "Color Blindness Simulator" sayfasına, aşağıdaki bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.

http://www.etre.com/tools/colourblindsimulator/

http://www.etre.com/tools/colourblindsimulator/