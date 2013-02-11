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Color Blindness Simulator ile fotoğraflarınızın renk körlüğü sorunu olan kişiler tarafından nasıl göründüğünü test edin

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Color Blindness Simulator ile fotoğraflarınızın renk körlüğü sorunu olan kişiler tarafından nasıl göründüğünü test edin
Renk körlüğü, renkleri ayırt etme konusunda ortaya çıkan bir bozukluk ya da sorundur. Genel olarak her 20 erkekte ve her 200 kadında bir görülen bu sorun, çoğu kişi tarafından bilinmemektedir ve bu bozukluğun üç tip farklı çeşidi vardır.
İnternet ortamına fotoğraf yükleyenler, yüklediği fotoğraflardaki renklerin herkes tarafından aynı şekilde göründüğünü düşünürler. Ancak renk körlüğü sorunu olan ve bunu bilmeyen birçok insan, fotoğraflardaki renkleri farkı görür. Bu konu hakkında Etre tarafından geliştirilmiş bir uygulama olan "Color Blindness Simulator", yukarıda bahsettiğimiz üç farklı renk körlüğü sorununa göre, insanların fotoğrafları hangi renkte gördüklerini simule edebiliyor. Bunu yapmak için gereken tek şey ise, test etmek istediğimiz fotoğrafı sisteme yüklemek ve renk körlüğü çeşidini belirlemek oluyor. Sistem farklı türlere göre otomatik olarak farklı sonuçları ortaya koyuyor.
Bazı kişiler için oldukça faydalı olabilecek "Color Blindness Simulator" sayfasına, aşağıdaki bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.
http://www.etre.com/tools/colourblindsimulator/ 

http://www.etre.com/tools/colourblindsimulator/ Yorum Yaz
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jakops. 6 yıl
berkkarabacak
arkadaşlar bende renk körüyüm ama hiç bi sıkıntısını görmedim şu ana kadar.Gözleri sağlam arkadaşlar durumun çok mu kötü olup olmadığını söyleyebilir mi?Çok şey kaçırıyo muyum merak ettim açıkcası :)

Nerede nasıl yaşadığına bağlı :)
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PHI 6 yıl
Fotoğrafların bilgisayar ortamında kişiden kişiye farklı görünmesinin tek nedeni renk körlüğü olsa keşke. Monitör kalibrasyonu diye bi şey var ki evlere şenlik. Benim bilgisayardaki yeşil arkadaşın bilgisayarında mor görünüyor buna şahit oldum.
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vamp 6 yıl
LawLess437
Geçmiş olsun emre :D

2. resim koyu 3. resim biraz daha açık gibi görünüyor bana da. Yoksa gerçek bu değil mi :D
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berkkarabacak 6 yıl
arkadaşlar bende renk körüyüm ama hiç bi sıkıntısını görmedim şu ana kadar.Gözleri sağlam arkadaşlar durumun çok mu kötü olup olmadığını söyleyebilir mi?Çok şey kaçırıyo muyum merak ettim açıkcası :)
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TearsForFears 6 yıl
Geçmiş olsun emre :D
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karamelemre 6 yıl
İkinci fotoğrafla üçüncünün renkleri az çok aynı değil mi?
Yoksa ben de mi renk körüyüm :S
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agules 6 yıl
Ben renk körüyüm. hatta renkleri bilmem. Bu yaşımdan sonra renk öğretiyor bana kız arkadaşım. :) Tonlarını ayırt edemiyorum yeşilin binbir türlü çeşidi var mesela. tabi birde şu var garip garip isimler vermişler renklere yavruağzı, fildişi falan onları hiç bilmem. öğrenmekte istemiyorum benim için renkler ara renk ve ana renklerden oluşuyor. geriside beni enterese etmiyor.
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