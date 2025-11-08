Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada

İşte Leica SL3 Reporter'ın özellikleri ve fiyatı:
Leica SL3 Reporter’ın en çarpıcı yönü, mat zeytin yeşili gövdesi ve çizilmelere karşı dayanıklı aramid fiber kaplaması. Bu özel malzeme, yalnızca güçlü bir tutuş sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kamerayı aşınmalara, darbelere ve zorlu hava koşullarına karşı da koruyor. Zamanla yüzeyde oluşan doğal patina, her kameraya kendine özgü bir karakter kazandırıyor.
İç donanım tarafında Leica SL3 Reporter, 60 megapiksel tam kare BSI CMOS sensör ile geliyor. Bu sensör, kullanıcıya 60, 36 veya 18 megapiksel çözünürlük seçenekleri sunarak farklı çekim ihtiyaçlarına esneklik kazandırıyor. Leica’nın Üçlü Çözünürlük Teknolojisi, sensör performansını maksimum düzeyde kullanarak hem yüksek detaylı hem de düşük gürültülü sonuçlar üretiyor.
Odaklama sistemi, Leica’nın yeni nesil Hibrit Otomatik Odaklama teknolojisini temel alıyor. Bu sistem, faz algılama, kontrast algılama ve nesne tanıma özelliklerini bir araya getirerek hızlı, doğru ve akıllı odaklama performansı sunuyor.
Leica SL3 Reporter, IP54 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Almanya'da üretilen gövde, yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise dünya genelinde Leica Mağazaları, Leica Online Mağazası ve yetkili satıcılar aracılığıyla satışa sunulan kameranın satış fiyatı 7.200 Euro olarak açıklandı.