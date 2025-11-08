Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Leica Camera AG, profesyonel fotoğrafçılar için geliştirdiği Leica SL3 Reporter modeliyle yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunan yeni bir dönemi başlattı. Tam kare aynasız sistemin bu özel versiyonu, markanın ünlü SL3 serisini daha zorlu saha koşullarına uygun hale getiriyor. Yeni model, 8K video, Gövde İçi Görüntü Sabitleme (IBIS) ve üçlü çözünürlük teknolojisi gibi üst seviye özelliklerle dikkat çekecek.

Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor: Uydu desteği yolda 6 gün önce eklendi

İşte Leica SL3 Reporter'ın özellikleri ve fiyatı:

Leica SL3 Reporter’ın en çarpıcı yönü, mat zeytin yeşili gövdesi ve çizilmelere karşı dayanıklı aramid fiber kaplaması. Bu özel malzeme, yalnızca güçlü bir tutuş sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kamerayı aşınmalara, darbelere ve zorlu hava koşullarına karşı da koruyor. Zamanla yüzeyde oluşan doğal patina, her kameraya kendine özgü bir karakter kazandırıyor.

İç donanım tarafında Leica SL3 Reporter, 60 megapiksel tam kare BSI CMOS sensör ile geliyor. Bu sensör, kullanıcıya 60, 36 veya 18 megapiksel çözünürlük seçenekleri sunarak farklı çekim ihtiyaçlarına esneklik kazandırıyor. Leica’nın Üçlü Çözünürlük Teknolojisi, sensör performansını maksimum düzeyde kullanarak hem yüksek detaylı hem de düşük gürültülü sonuçlar üretiyor.

Tam Boyutta Gör Video tarafında ise SL3 Reporter, 8K çözünürlükte video kaydı desteğiyle sinematografik üretim süreçlerine güçlü bir alternatif oluşturuyor. H.265 ve Apple ProRes formatlarını destekleyen kamera, profesyonel video iş akışlarına da entegre edilebiliyor. Ayrıca, gövdeye entegre IBIS sistemi, uzun odak uzaklıklarında bile net ve sabit görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Odaklama sistemi, Leica’nın yeni nesil Hibrit Otomatik Odaklama teknolojisini temel alıyor. Bu sistem, faz algılama, kontrast algılama ve nesne tanıma özelliklerini bir araya getirerek hızlı, doğru ve akıllı odaklama performansı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı deneyimi açısından SL3 Reporter, 5,76 milyon noktalı OLED elektronik vizör ve 2,3 milyon noktalı 3,2 inç eğilebilir dokunmatik ekran ile donatılmış durumda. Bu ekran kombinasyonu, hem stüdyo hem de açık hava çekimlerinde esnek bir kullanım sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth ve çift bantlı Wi-Fi (MIMO) desteği, Leica FOTOS uygulaması üzerinden görüntü aktarımı ve uzaktan kontrolü kolaylaştırıyor.

Leica SL3 Reporter, IP54 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Almanya’da üretilen gövde, yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise dünya genelinde Leica Mağazaları, Leica Online Mağazası ve yetkili satıcılar aracılığıyla satışa sunulan kameranın satış fiyatı 7.200 Euro olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Fotoğraf Makineleri Haberleri

Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: