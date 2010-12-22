Commodore ile yeniden! İşte 2011 model yeni nesil C64

Bir döneme damgasını vuran Commodore 64, yeni teknolojilerle bir kez daha sahneye çıkıyor. Asus'un klavye formundaki bilgisayar konsepti Eee Keyboard beklenem ölçüde ses getiremese de Commodore USA, Nvidia ION2 platformunu kullanan yeni Commodore 64'ten umutlu. İlk çeyrekte satışa sunulması beklenen klavye bilgisayar, Nvidia'nın ION2 platformunu kullanıyor. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin güç verdiği sistede, ION2 platformunun merkezinde yer alan Nvidia GT218 GPU'suna da yer veriliyor. 3D grafik hızlandıran ve HD oynatabilen sistem tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB DDR3 bellek ve 1TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle alınabiliyor.

Klasik C64 tasarıına sahip olan sistem optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile alınabiliyor. Kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi ve çok formatlı kart okuyucusuna yer verilen bilgisayar, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI portlarını kullanıyor. Ön yüklemeli olarak Workbench 5 işletim sistemi ve C64 emülatörüne sahip olan sistemin fiyatı ise henüz açıklanmadı.