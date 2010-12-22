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Commodore ile yeniden! İşte 2011 model yeni nesil C64

8 yıl
55,6b
1
88
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir döneme damgasını vuran Commodore 64, yeni teknolojilerle bir kez daha sahneye çıkıyor. Asus'un klavye formundaki bilgisayar konsepti Eee Keyboard beklenem ölçüde ses getiremese de Commodore USA, Nvidia ION2 platformunu kullanan yeni Commodore 64'ten umutlu. İlk çeyrekte satışa sunulması beklenen klavye bilgisayar, Nvidia'nın ION2 platformunu kullanıyor. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin güç verdiği sistede, ION2 platformunun merkezinde yer alan Nvidia GT218 GPU'suna da yer veriliyor. 3D grafik hızlandıran ve HD oynatabilen sistem tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB DDR3 bellek ve 1TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle alınabiliyor.

Klasik C64 tasarıına sahip olan sistem optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile alınabiliyor. Kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi ve çok formatlı kart okuyucusuna yer verilen bilgisayar, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI portlarını kullanıyor. Ön yüklemeli olarak Workbench 5 işletim sistemi ve C64 emülatörüne sahip olan sistemin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 6 yıl
acaba eski commodore 64 ler bu yeni uretim olan cihazlara dönüştürülebilir mi ? bilgisi olan
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WinteR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

acaba eski commodore 64 ler bu yeni uretim olan cihazlara dönüştürülebilir mi ? bilgisi olan


tabiki üstünü kazıyorsun altından yeni üretim cihaz çıkıyor!
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sendemail 8 yıl
kardeşler bende varım ,
Accolade fırmasını hatırlayanlar var mı? Formula oyunu vardı...ınternatıonal karate vardı of of ne guzel gunlerdı.
5 ceyreklık dısketler vardı bende..sonra bırgun ne oldu anlamadım bırden bıre amıga 500 geldı aklım yerınden cıktı,o ne guzellıktı o ...
commodore oyunları c64 ve A500 ,hepsı reflexe dayalı ınsanı oyun oynarken adrenalıne bogan oyunlardı o tadı alan unutmaz bır daha,sımdı bbulun oynayın aynı haz sozkonusu,lakın sımdıkı oyunlar o kadar detaylı kı bunu unutmuslar ,
sımdıkı oyunlar sankı bos zamanda kafa dagıtmak ıcın degıl dert keder sahıbı olmak ıcın yapılıor ısın gucun yoksa mesaı harca...
hem o zamanlar memleket daha mı bakırdı ne ,herseyın tadı tuzu farklıydı,ya da bız kartlastık,ama yenı cocuklarda goruyorum kı bızım cocuklugumuzun doygunlugundan cok uzaktalar...
hele amıga 500 ,workbench vardı,deluxe paınt 4,oyunlar ,daha bır suru programlar,muzık derleyebılecegınız enfes programlar bıle vardı,,of of cok guzeldı...
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esiretti 8 yıl
Konuyu hortlatmak gibi olmasında, görünce aklıma geldi. Babam ilk kara kutuyu aldığında altıma işemiştim başından kalkamadığım için :D
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mustafa goksel 8 yıl
Yıl 1987 c64 üm, kaset sürücüm, 5 çeyrek disket sürücüm, ahşap joystick monteli masam, oyunlarım, programlarım, yatak odam ve ben sonuç müsbet:) Bil. Müh.
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BARKU 8 yıl
oyunları kasetten yüklemek ve sayaçtan "oyunun başını yakalamak" gibi olaylar olmadan c64 nostaljisi yaşanmaz

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Dovahkiin 8 yıl
Acaba kırılan joystickleri kürdanla tamir eden de var mı burda?
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DH Misafiri 8 yıl
Acaba bu joystickleri satın almanın bir yolu var mı?
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BlackBeasT 8 yıl
C64 ve Amaiga 500 söz konusu olunca 30+ yaş grubu haliyle 2 kelime yazmadan duramıyor. :D
C64:Get Ready
30+:Yeah Baby
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OverClocK1ng 8 yıl
O zamanlar gidip kendime en iyi Joystick i alırdım.

Evde babam ve teyzemin oğlu ile sabahlara kadar Wizard Of War oynardık.

Hey gidi günler. Qiuckshot umu özlemiştim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Peerless 8 yıl
bugün DH'de nostalji günü sanırım

az önce de Nokia 3210 için böyle bir olay okudum
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Amigasını isterük.
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IgorStravinsky 8 yıl

Peerless

bugün DH'de nostalji günü sanırım

az önce de Nokia 3210 için böyle bir olay okudum


Yalnız o gerçeğiydi bu yenisi oluyo
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alito 8 yıl
eski c64 ün yerini asla tutamaz gerçi içine c64 emulatürüde koymuşlar ama yinede eskisinin tadını vereceğini sanmıyorum. birde uçuk fiyatlara satılırsa ki muhtemelen öyle olur, bu ürünü çok fazla kişinin talep edeceğini düşünmüyorum.
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theyapici 8 yıl
vay be nerde commedoreler ne günlerdi bee
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isosonsuz 8 yıl
ay çookk şekeeeerrrr
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Inalough 8 yıl
bunu bizzat yaşayan bizler ömrünün yarısını bilemedin üçte birini bitirdi
kazık çakmışız gibi geliyordu değil mi şunları oynarken
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