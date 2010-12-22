Commodore ile yeniden! İşte 2011 model yeni nesil C64

Bir döneme damgasını vuran Commodore 64, yeni teknolojilerle bir kez daha sahneye çıkıyor. Asus'un klavye formundaki bilgisayar konsepti Eee Keyboard beklenem ölçüde ses getiremese de Commodore USA, Nvidia ION2 platformunu kullanan yeni Commodore 64'ten umutlu. İlk çeyrekte satışa sunulması beklenen klavye bilgisayar, Nvidia'nın ION2 platformunu kullanıyor. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin güç verdiği sistede, ION2 platformunun merkezinde yer alan Nvidia GT218 GPU'suna da yer veriliyor. 3D grafik hızlandıran ve HD oynatabilen sistem tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB DDR3 bellek ve 1TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle alınabiliyor.
Klasik C64 tasarıına sahip olan sistem optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile alınabiliyor. Kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi ve çok formatlı kart okuyucusuna yer verilen bilgisayar, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI portlarını kullanıyor. Ön yüklemeli olarak Workbench 5 işletim sistemi ve C64 emülatörüne sahip olan sistemin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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tabiki üstünü kazıyorsun altından yeni üretim cihaz çıkıyor!
Accolade fırmasını hatırlayanlar var mı? Formula oyunu vardı...ınternatıonal karate vardı of of ne guzel gunlerdı.
5 ceyreklık dısketler vardı bende..sonra bırgun ne oldu anlamadım bırden bıre amıga 500 geldı aklım yerınden cıktı,o ne guzellıktı o ...
commodore oyunları c64 ve A500 ,hepsı reflexe dayalı ınsanı oyun oynarken adrenalıne bogan oyunlardı o tadı alan unutmaz bır daha,sımdı bbulun oynayın aynı haz sozkonusu,lakın sımdıkı oyunlar o kadar detaylı kı bunu unutmuslar ,
sımdıkı oyunlar sankı bos zamanda kafa dagıtmak ıcın degıl dert keder sahıbı olmak ıcın yapılıor ısın gucun yoksa mesaı harca...
hem o zamanlar memleket daha mı bakırdı ne ,herseyın tadı tuzu farklıydı,ya da bız kartlastık,ama yenı cocuklarda goruyorum kı bızım cocuklugumuzun doygunlugundan cok uzaktalar...
hele amıga 500 ,workbench vardı,deluxe paınt 4,oyunlar ,daha bır suru programlar,muzık derleyebılecegınız enfes programlar bıle vardı,,of of cok guzeldı...
C64:Get Ready
30+:Yeah Baby
Evde babam ve teyzemin oğlu ile sabahlara kadar Wizard Of War oynardık.
Hey gidi günler. Qiuckshot umu özlemiştim.
az önce de Nokia 3210 için böyle bir olay okudum
Yalnız o gerçeğiydi bu yenisi oluyo
kazık çakmışız gibi geliyordu değil mi şunları oynarken