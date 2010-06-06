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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını, Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak duyurdu. Başta oyuncular olmak üzere en iyisini isteyen PC tutkunları için hazırlanan ToughPower Grand serisi yeni güç kaynakları hem tasarımları hem de sahip oldukları teknik özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyorlar. 80Plus Gold sertifikasına sahip olan ve %92'ye varan verimlilik değerleri sunan yeni güç kaynağı ailesi, ilk etapta 650 Watt ve 750 Watt olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerin de pazara giriş yapması bekleniyor.

ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, 095 aktif PFC özelliğine, daha az güç kaybı ve yüksek dayanıklılık için çift yollu anahtar devre sistemi ve 105 derecede çalışabilen yüksek kaliteli kapasitörleriyle dikkat çekiyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ve 140mm çapında fanla soğutulan yeni güç kaynaklarından 650 Watt kapaisteli model 169.90$, 750 Watt kapasiteli model ise 189.90$ seviyesinde tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

Computex 2010: Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Computex 2010: Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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elmasuyum 9 yıl
Toughpower adı bu ürün için cuk oturmuş derim öteden beri. ben de kullanmıştım bunun 750 wattlığını. sonra Gigabyte Odin GT 800 watt aldım.
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showstopper41 9 yıl
7 yıl garanti olayı da güzel olmuş. Özellikle 1000W üzeri güç kaynakları çok pahalı oluyorlar ve en az 5 yıl garanti şart.
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gunescan 9 yıl
850 watt 200 $ veya altında olursa sanıyorum çok çok satış yapacak.. Ben de alabilirim yani :)
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skid_row 9 yıl
Bu güç kaynağının tasarımı bana ATI 5xxx serisinin referans tasarımını anımsattı tamamı siyah ve yanda kırmızı çizgi. ATI 5xxx serisi her hangi bir kart ile güzel ve uyumlu görünür. =))
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LEON-X 9 yıl
Toughpower serileri gayet başarılı, bu üründe de iyi iş çıkarmışlar %92 verimlilik gayet iyi, ayrıca fiyatta fena değil, tabi bizim pazarımızda ne kadardan satılır bekleyip görücez hep beraber.
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alperen_69 9 yıl
ilk tagan lar falan tr ye giriş yaptığı zamanlar bu konuda daha zayıftı thermaltake ama son serilerde güven kazandı ,bu son çıkardıklarıda düzgün görünüyor
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