Computex 2010: Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Thermaltake, Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını, Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak duyurdu. Başta oyuncular olmak üzere en iyisini isteyen PC tutkunları için hazırlanan ToughPower Grand serisi yeni güç kaynakları hem tasarımları hem de sahip oldukları teknik özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyorlar. 80Plus Gold sertifikasına sahip olan ve %92'ye varan verimlilik değerleri sunan yeni güç kaynağı ailesi, ilk etapta 650 Watt ve 750 Watt olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerin de pazara giriş yapması bekleniyor.

ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, 095 aktif PFC özelliğine, daha az güç kaybı ve yüksek dayanıklılık için çift yollu anahtar devre sistemi ve 105 derecede çalışabilen yüksek kaliteli kapasitörleriyle dikkat çekiyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ve 140mm çapında fanla soğutulan yeni güç kaynaklarından 650 Watt kapaisteli model 169.90$, 750 Watt kapasiteli model ise 189.90$ seviyesinde tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.