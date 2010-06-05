Computex 2010: Thermaltake, sessizlik odaklı yeni işlemci soğutucusu Jing'i tanıttı

Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Thermaltake, Computex 2010 fuarı kapsamında güncel ürün gamını ve yeni modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Firma tarafından fuar kapsamında öne çıkartılan yeni modellerin başında, Jing adı verilen yeni işlemci soğutucusu geliyordu. Satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak olan yeni soğutucu ile Thermaltake, performans ve sessizliği bir arada sunmayı planlıyor.

128 x 128 x 27 mm boyutlarında ve 929 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda, her biri 6mm kalınlığında olan Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna yer veriliyor. Üzerinde çok sayıda Alüminyum yaprak bulunan Jing, ultra-sessiz çalıştığı belirtilen ve 800 - 1300 devir/dakika hızlarında görev yapan 120mm çapında fan kullanıyor. Gürültü oranı 16 dbA olarak açıklanan ve 42CFM seviyesinde hava üfleme performansı sergileyen Thermaltake Jing'in güncel işlemcilerle uyumlu olacağı ve önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Thermaltake Jing galerisi için: https://www.donanimhaber.com/computex/Thermaltakein_sessizlik_odakli_yeni_sogutucusu_Jing-20337.htm