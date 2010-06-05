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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: Thermaltake, sessizlik odaklı yeni işlemci soğutucusu Jing'i tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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13
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Thermaltake, sessizlik odaklı yeni işlemci soğutucusu Jing'i tanıttı
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Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Thermaltake, Computex 2010 fuarı kapsamında güncel ürün gamını ve yeni modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Firma tarafından fuar kapsamında öne çıkartılan yeni modellerin başında, Jing adı verilen yeni işlemci soğutucusu geliyordu. Satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak olan yeni soğutucu ile Thermaltake, performans ve sessizliği bir arada sunmayı planlıyor.

128 x 128 x 27 mm boyutlarında ve 929 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda, her biri 6mm kalınlığında olan Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna yer veriliyor. Üzerinde çok sayıda Alüminyum yaprak bulunan Jing, ultra-sessiz çalıştığı belirtilen ve 800 - 1300 devir/dakika hızlarında görev yapan 120mm çapında fan kullanıyor. Gürültü oranı 16 dbA olarak açıklanan ve 42CFM seviyesinde hava üfleme performansı sergileyen Thermaltake Jing'in güncel işlemcilerle uyumlu olacağı ve önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Computex 2010: Thermaltake, sessizlik odaklı yeni işlemci soğutucusu Jing'i tanıttı
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Thermaltake Jing galerisi için: https://www.donanimhaber.com/computex/Thermaltakein_sessizlik_odakli_yeni_sogutucusu_Jing-20337.htm


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DH Misafiri 6 yıl
Bende de fanı yerine oturturken vidalardan biri kırıldı ve parçası montaj yapılan metal içinde kaldı, çıkarılacak gibi de durmuyor. Garantisi devam ettiği için firmasını aradım ama garanti kapsamında olmadığını bildirdiler ve ellerinde o parçalardan bulunmadığını bildirdiler, çözüm bulunana kadar öylece masamın üzerinde duracak gibi görünüyor...Güzel bir ürün ancak bu sorun epey can sıkıcı ve çözümsüz...
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artenis 9 yıl
deniztoyota:
benım kasa toplam 25kg TT armour+ yapcak bırsey yok...
2 Fan kesınlıkle cok iyi fikir, dusuk devırde biri üfleme biri cekme yapacak, hava akısını sessiz elde etmek için.
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ubeyaz 9 yıl
bu fan dan aldım anakart komple söküp takılıyor. intel uyumlu anakarta takarken intel montaj çubukları adlı parçası üzerine sağalı sollu yaylı vidalar ile takılıyor... bu vidaların yapısından mı montaj çubuklarından mı bilmem vidaların uçları kırılıyor ve kırılın parça montaj çubukların içinde kalıyor... çıkarması çok zor oluyor. Kırılan vida yerine standart kasa vidası kullandım onları da kırdı. Ondan sonra fan mefta oldu... Büyük uğraştan sonra elime geçen sağlam bir kaç vida ile fanı yerinden oynamayacak şekilde taktım iki fanda aktif bir şekilde çalışıyor... sorum windows 7 kullandığım makinede core temp normal sıcaklık değerleri 35-37 derece arasında gidiyor ve makine de kendi kendine herhangi bir kapanma problemi yaşamadım. Ama açılışta bios cpu fan erros veriyor... bu hata için ne yapmam gerekiyor durum normal midir sizce. anakart asus p5w dh deluxe yardımlarını bekliyorum lütfen...
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deniz_sea 9 yıl
şuraya bakya 1kg soğtucu yanına 5970ares al 3.5kg da o etti 4.5kg bunun powerı var bunlar için en az 1500w 1.5kg o boş bir haf932 14kg o sonuç eşşek ölüsü gibi kasa evde temizlik yaparken arkadaşı çağırırız bir el atta kasanın yerini değiştirelim
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Thehunt 9 yıl
değişik bi tasarım süper olmuş bence
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DH Misafiri 9 yıl
iyi inceleyince cift fan oldugunu anladım diyer tarafındada bir fan var bir üfleme bir cekme olarak yapılmıs ama donanım haber bunu cift olarak belirtmemesi de bir hata olmuş
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mustafaf1 9 yıl
fanın yapraklarının rengi süper çift fan olmasıyla iyi bir soğutma sağlayacağnı düşünüyorum ama testleri görmekte fayda var
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DH Misafiri 9 yıl
fan metal bloklara hava üflemek degilde sıcak havayı dısarı cekmek icin gibi geldi bana fanın yanlış mı görüyorum bu sekılde olan fan havayı dısarı mı icri mi üfler.
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saintroyo 9 yıl

DH Misafiri

fan metal bloklara hava üflemek degilde sıcak havayı dısarı cekmek icin gibi geldi bana fanın yanlış mı görüyorum bu sekılde olan fan havayı dısarı mı icri mi üfler.



aynen ben de öyle düşünüyorum.
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Tolgá 9 yıl
iş yapar bu ama testleri görmek lazım..ayrıca 1300rpm e 42cfm harika bir değer bence
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maliahmet 9 yıl
güzel bakalım yaptığı iş nasıl
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