Computex 2010: Intel'de 2012'ye kadar USB 3.0 destekli çipset yok

Computex 2010 fuarı kapsamında USB 3.0 odaklı teknik seminer gerçekleştiren Gigabyte, yüksek performans seviyesindeki modellerden giriş seviyesine kadar tam 35 farklı anakart modelinde USB 3.0 teknolojisine destek verdiğini açıkladı. Toplantının katılımcıları arasında yer alan Intel'in platformlardan sorumlu üst düzey temsilcisi, soru-cevap kısmında gelen "Gigabyte sizden daha çok USB 3.0 anlatıyor... Intel ne zaman doğal destek verecek?" sorusuna "USB 3.0 bizim için de çok önemli, bu konu üzerine çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.
Computex 2010 kapsamında elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in USB 3.0'a destek sunan çipsetleri 2012'den önce çıkmayacak. 2011 için hazırlanan 6 serisi yonga setleriyle birlikte SATA-III teknolojisine destek sunmaya hazırlanan Intel'in, 2012 öncesinde USB 3.0 desteği sunmayacak olması, 3. parti kontrolcülere olan ilgiyi arttırırken, alternatif çözüm arayışları da devam ediyor. Şimdiye kadar milyonlarca adet USB 3.0 kontrolcüsü satan NEC, bu alanda rakipsizliğini korurken, ASMedia ve VIA gibi üreticilerin alternatif kontrolcü çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan, 2012 öncesinde Intel'in sene sonuna doğru NEC'e rakip olacak bir USB 3.0 kontrolcüsünü pazara sunabileceği de burada konuşulan detaylar arasında yer alıyor.
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i5 le zaten pro kullanıcıların gözünden düştü, 1156 socket tipinde yapacağı değişiklikle ikinci bir defa prestij kaybetti. Şimdi de açıklamalarıyla 2011 de usb3 destekli chipsetleri üreteceğini düşündüren intel usb3ü 2012'ye ertelerse komik duruma düşer... (her ne kadar intelin usb3 destekli chipsetlerine ihtiyacımız olmasa da)
bir diğer husus intelin light peak teknolojisini USB3 teknolojisi standart hale gelmeden piyasaya çıkarması ve USB3 teknolojisinin önüne bir taş koymasıdır. çünkü aksi halde lightpeak teknolojisi piyasada hali hazırda geniş bir kitleye yayılmış ve yeterli bir teknoloji karşısında zor kabul edilebilir..
tabi tüm bunlar bir varsayım.. ileride zamanla herşey daha net anlaşılacaktır..
P6x serisinin doğal sata III ve USB 3.0 ile gelmesi lazım. Birkaç sene sonra yaygınlaşacak olsalar bile bu özelliklerin kenarda bulunmasında fayda var.
sata 3 ise o kadar acil degil
hala ssd ler cok pahali oldugu icin