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Computex 2010: Intel'de 2012'ye kadar USB 3.0 destekli çipset yok

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarı kapsamında USB 3.0 odaklı teknik seminer gerçekleştiren Gigabyte, yüksek performans seviyesindeki modellerden giriş seviyesine kadar tam 35 farklı anakart modelinde USB 3.0 teknolojisine destek verdiğini açıkladı. Toplantının katılımcıları arasında yer alan Intel'in platformlardan sorumlu üst düzey temsilcisi, soru-cevap kısmında gelen "Gigabyte sizden daha çok USB 3.0 anlatıyor... Intel ne zaman doğal destek verecek?" sorusuna "USB 3.0 bizim için de çok önemli, bu konu üzerine çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

Computex 2010 kapsamında elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in USB 3.0'a destek sunan çipsetleri 2012'den önce çıkmayacak. 2011 için hazırlanan 6 serisi yonga setleriyle birlikte SATA-III teknolojisine destek sunmaya hazırlanan Intel'in, 2012 öncesinde USB 3.0 desteği sunmayacak olması, 3. parti kontrolcülere olan ilgiyi arttırırken, alternatif çözüm arayışları da devam ediyor. Şimdiye kadar milyonlarca adet USB 3.0 kontrolcüsü satan NEC, bu alanda rakipsizliğini korurken, ASMedia ve VIA gibi üreticilerin alternatif kontrolcü çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan, 2012 öncesinde Intel'in sene sonuna doğru NEC'e rakip olacak bir USB 3.0 kontrolcüsünü pazara sunabileceği de burada konuşulan detaylar arasında yer alıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Usb 3 ün giriş kısmı eski seriye göre farklı olduğu için geçiş sürecinin sancılı olacağını düşünüyorum.Biraz daha yavaş olsaydı ama eski soket standartıyla aynı olsaydı daha iyi olurdu.
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alperen_69 8 yıl
usb 3.0 ın girişi farklı değilki
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yelkowan 8 yıl
i5-i3 le büyük bir hata yapan intel. Ardı ardına hatalar yapmaya devam ediyor.
i5 le zaten pro kullanıcıların gözünden düştü, 1156 socket tipinde yapacağı değişiklikle ikinci bir defa prestij kaybetti. Şimdi de açıklamalarıyla 2011 de usb3 destekli chipsetleri üreteceğini düşündüren intel usb3ü 2012'ye ertelerse komik duruma düşer... (her ne kadar intelin usb3 destekli chipsetlerine ihtiyacımız olmasa da)
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ender123 8 yıl
Arkadaşlar usb 3.0 denilince hep aklımıza bant genişliği geliyor. Keşke taşıdığı akım değeri de yükselse de 3,5" lik harddiskler adaptörsüz bağlanabilse. 500mA artık yetmiyor .Ayrıca artan güç diğer aygıtlar için de yenilik getirebilir. 2012 ye ertelemek sadece usb kontrolcü üretecek firmaların işine gelecek.
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Batuist 8 yıl
intelin NEC ile gizli bir anlaşma yapmadığını nereden bilebiliriz ki?? bunlar karşılıklı paslaşmalarda olabilir.. şayet intel USB3'e doal destek sunarsa NEC bir tane bile intel platformunda müşteri bulamaz buda milyonlarca dolarlık zarar anlamına gelir.. Aynı şekilde işin içine bir AMD girerse nec artık anakartlara çipset satamaz.. bunların tamamen staratejik olartak firmalar arası paslaşmalar olduğunu düşünüyorum.. herşey daha yıllar öncesinden en ince ayrıntısına kadar planlanıyordur.. sonuçta böylesi teknolojileri geliştirmek öyle bir kaç hafta yada ayda olacak şey değil.. Bunun için önde geeln teknoloji firmalarıylada işbirliği yapmalısınız.. intel bana kalırsa bir çipsette USB3 desteği sunma konusunda aciz değildir ama bunun böyle olması gerektiği için yapmöıyordur..
bir diğer husus intelin light peak teknolojisini USB3 teknolojisi standart hale gelmeden piyasaya çıkarması ve USB3 teknolojisinin önüne bir taş koymasıdır. çünkü aksi halde lightpeak teknolojisi piyasada hali hazırda geniş bir kitleye yayılmış ve yeterli bir teknoloji karşısında zor kabul edilebilir..
tabi tüm bunlar bir varsayım.. ileride zamanla herşey daha net anlaşılacaktır..
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showstopper41 8 yıl
2012 ye kadar bolbol socket değiştirme var. LGA1366 ,LGA1156, LGA1155 ...
P6x serisinin doğal sata III ve USB 3.0 ile gelmesi lazım. Birkaç sene sonra yaygınlaşacak olsalar bile bu özelliklerin kenarda bulunmasında fayda var.
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RaptorFX 8 yıl
amd biraz kartlarını akıllı oynarsa işlemci - anakart piyasasında da rakibini satişda ezebilir...
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K0rkunc 8 yıl
bence balon haber bu usb 3 ü 212 ye kadar desteklememesi imkansız
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WinteR 8 yıl
Ne yani, Intel 2011 de usb3.0'ın yaygınlaşmayacağını mı tahmin etti veya yaygınlaşacağını tahmin edemedi? Intel'in anakart bölümü malesef zayıf ve tekel, nerede nforce'lar...
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CeFurkan 8 yıl
usb 3 sart bence

sata 3 ise o kadar acil degil

hala ssd ler cok pahali oldugu icin
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