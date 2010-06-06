Computex 2010: Intel'de 2012'ye kadar USB 3.0 destekli çipset yok

Computex 2010 fuarı kapsamında USB 3.0 odaklı teknik seminer gerçekleştiren Gigabyte, yüksek performans seviyesindeki modellerden giriş seviyesine kadar tam 35 farklı anakart modelinde USB 3.0 teknolojisine destek verdiğini açıkladı. Toplantının katılımcıları arasında yer alan Intel'in platformlardan sorumlu üst düzey temsilcisi, soru-cevap kısmında gelen "Gigabyte sizden daha çok USB 3.0 anlatıyor... Intel ne zaman doğal destek verecek?" sorusuna "USB 3.0 bizim için de çok önemli, bu konu üzerine çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

Computex 2010 kapsamında elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in USB 3.0'a destek sunan çipsetleri 2012'den önce çıkmayacak. 2011 için hazırlanan 6 serisi yonga setleriyle birlikte SATA-III teknolojisine destek sunmaya hazırlanan Intel'in, 2012 öncesinde USB 3.0 desteği sunmayacak olması, 3. parti kontrolcülere olan ilgiyi arttırırken, alternatif çözüm arayışları da devam ediyor. Şimdiye kadar milyonlarca adet USB 3.0 kontrolcüsü satan NEC, bu alanda rakipsizliğini korurken, ASMedia ve VIA gibi üreticilerin alternatif kontrolcü çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan, 2012 öncesinde Intel'in sene sonuna doğru NEC'e rakip olacak bir USB 3.0 kontrolcüsünü pazara sunabileceği de burada konuşulan detaylar arasında yer alıyor.