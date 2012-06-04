Computex 2012 : Acer'dan iki yeni Windows 8 tablet

Haber Editörü
Bugüne kadar sadece lansman etkinliklerinde görebildiğimiz Windows 8 yüklü tabletler, Tayvan'da başlayan Computex 2012 fuarında ziyaretçilerin incelemesine sunulmaya başladı.
Iconia tablet serisiyle tanıdığımız Acer firması, seriye eklediği iki yeni Windows 8 tableti resmi olarak tanıttı. Yeni tabletler W700 ve W510 şeklinde isimlendirilmiş.
W700 modeli 11.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük ve 10 noktadan çoklu dokunmatik ekran sunuyor. 8 saat kullanım süresi, Thunderbolt, micro HDMI, USB 3.0, 5MP çözünürlükte kamera, VGA ön kamera, Dolby Home Theater ses sistemi, farklı açılarda kullanım sunan bir kaide ile sunulacak. Bluetooth klavye ile kullanıldığında model, masaüstü için de alternatif bir ürün olmayı amaçlıyor.
W510 modelinde ise 10.1 inçlik IPS ekran ve çıkartılabilir chiclet tarzı bir klavye docku görüyoruz. Ek batarya ile tabletin kullanımı 18 saati buluyor. Diğer bir dock ile birlikte modeli 295 derece döndürerek dik veya yatay açıda kullanmak mümkün oluyor.
SIM kart yuvası, microSD, microUSB, HDMI, USB 2.0 portu, konnektör yuvası modelde bulunan genişleme yuvalarından bazıları. Modellerin diğer ayrıntıları ve satış fiyatları önümüzdeki aylarda belli olacak.
Halen prototip aşamasında bulunan Windows 8 tabletler, işletim sisteminin piyasaya çıkışıyla aynı anda raflarda yerini alacak. Bu bakımdan fuarda görücüye çıkan tüm tabletlerin ilk dalgada piyasaya çıkacak modeller olacağını varsayabiliriz. Geniş bir ürün gamı oluşturmak isteyen Microsoft sayesinde, tüketicinin önüne pek çok Windows 8 tablet seçeneği sunulmuş olacak.
http://blog.laptopmag.com/acer-rolls-out-iconia-w510-w700-windows-8-tablets-keyboards-hd-screens-more Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam Acer Android Tablet 1000 TL civarı zaten Windows 8 Tablet de fiyat farkı uçurum olmaz.Ama Androidi her ne kadar sevsem de Tablette çok kullanışlı değil Windows 8 stabiletesi ile bir de kullanım kolaylığı ile gelirse iPad i bile geçebilir.
Zira android tabletler hiç bir işe yaramıyor. Nete gir çık o kadar.
Android tabletlerde artik taban fiyat 100 euro iken (ust 500 euro) win 8 li tabletlerde en asagi taban fiyat 600 euro falan olcaktir.
İnan bana Asus ile de olmazdı. Türk insanını enayi sanan ve ne kadar özürlü doğmuş kasa ve ekranı sorunlu cihaz varsa satışını yapan bir marka kendileri.
Asus yerine kesinlikle Acer tercih ederim.
ama adını karalasak asus yapsak dahada alıcı bulacagına emınım cunku acer eskı kullanıcısı olarak pekte ıyı anılarım olmadı kendıleri ile.iyi gunler