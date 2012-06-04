Computex 2012 : Acer'dan iki yeni Windows 8 tablet

Bugüne kadar sadece lansman etkinliklerinde görebildiğimiz Windows 8 yüklü tabletler, Tayvan'da başlayan Computex 2012 fuarında ziyaretçilerin incelemesine sunulmaya başladı.





Iconia tablet serisiyle tanıdığımız Acer firması, seriye eklediği iki yeni Windows 8 tableti resmi olarak tanıttı. Yeni tabletler W700 ve W510 şeklinde isimlendirilmiş.





W700 modeli 11.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük ve 10 noktadan çoklu dokunmatik ekran sunuyor. 8 saat kullanım süresi, Thunderbolt, micro HDMI, USB 3.0, 5MP çözünürlükte kamera, VGA ön kamera, Dolby Home Theater ses sistemi, farklı açılarda kullanım sunan bir kaide ile sunulacak. Bluetooth klavye ile kullanıldığında model, masaüstü için de alternatif bir ürün olmayı amaçlıyor.





W510 modelinde ise 10.1 inçlik IPS ekran ve çıkartılabilir chiclet tarzı bir klavye docku görüyoruz. Ek batarya ile tabletin kullanımı 18 saati buluyor. Diğer bir dock ile birlikte modeli 295 derece döndürerek dik veya yatay açıda kullanmak mümkün oluyor.





SIM kart yuvası, microSD, microUSB, HDMI, USB 2.0 portu, konnektör yuvası modelde bulunan genişleme yuvalarından bazıları. Modellerin diğer ayrıntıları ve satış fiyatları önümüzdeki aylarda belli olacak.





Halen prototip aşamasında bulunan Windows 8 tabletler, işletim sisteminin piyasaya çıkışıyla aynı anda raflarda yerini alacak. Bu bakımdan fuarda görücüye çıkan tüm tabletlerin ilk dalgada piyasaya çıkacak modeller olacağını varsayabiliriz. Geniş bir ürün gamı oluşturmak isteyen Microsoft sayesinde, tüketicinin önüne pek çok Windows 8 tablet seçeneği sunulmuş olacak.









http://blog.laptopmag.com/acer-rolls-out-iconia-w510-w700-windows-8-tablets-keyboards-hd-screens-more