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Computex 2012 : Acer'dan iki yeni Windows 8 tablet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar sadece lansman etkinliklerinde görebildiğimiz Windows 8 yüklü tabletler, Tayvan'da başlayan Computex 2012 fuarında ziyaretçilerin incelemesine sunulmaya başladı.

Iconia tablet serisiyle tanıdığımız Acer firması, seriye eklediği iki yeni Windows 8 tableti resmi olarak tanıttı. Yeni tabletler W700 ve W510 şeklinde isimlendirilmiş.

W700 modeli 11.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük ve 10 noktadan çoklu dokunmatik ekran sunuyor. 8 saat kullanım süresi, Thunderbolt, micro HDMI, USB 3.0, 5MP çözünürlükte kamera, VGA ön kamera, Dolby Home Theater ses sistemi, farklı açılarda kullanım sunan bir kaide ile sunulacak. Bluetooth klavye ile kullanıldığında model, masaüstü için de alternatif bir ürün olmayı amaçlıyor.

W510 modelinde ise 10.1 inçlik IPS ekran ve çıkartılabilir chiclet tarzı bir klavye docku görüyoruz. Ek batarya ile tabletin kullanımı 18 saati buluyor. Diğer bir dock ile birlikte modeli 295 derece döndürerek dik veya yatay açıda kullanmak mümkün oluyor. 

SIM kart yuvası, microSD, microUSB, HDMI, USB 2.0 portu, konnektör yuvası modelde bulunan genişleme yuvalarından bazıları. Modellerin diğer ayrıntıları ve satış fiyatları önümüzdeki aylarda belli olacak.

Halen prototip aşamasında bulunan Windows 8 tabletler, işletim sisteminin piyasaya çıkışıyla aynı anda raflarda yerini alacak. Bu bakımdan fuarda görücüye çıkan tüm tabletlerin ilk dalgada piyasaya çıkacak modeller olacağını varsayabiliriz. Geniş bir ürün gamı oluşturmak isteyen Microsoft sayesinde, tüketicinin önüne pek çok Windows 8 tablet seçeneği sunulmuş olacak.



http://blog.laptopmag.com/acer-rolls-out-iconia-w510-w700-windows-8-tablets-keyboards-hd-screens-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
raptor2009 7 yıl
Kasatka
Android tabletlerin isi nasil zor ya ?Android tabletlerde artik taban fiyat 100 euro iken (ust 500 euro) win 8 li tabletlerde en asagi taban fiyat 600 euro falan olcaktir.

Hocam Acer Android Tablet 1000 TL civarı zaten Windows 8 Tablet de fiyat farkı uçurum olmaz.Ama Androidi her ne kadar sevsem de Tablette çok kullanışlı değil Windows 8 stabiletesi ile bir de kullanım kolaylığı ile gelirse iPad i bile geçebilir.
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SiR MaNiaC 7 yıl
android tabletlerle bunları karşılaştırmak ayıp oluyor biraz.
Zira android tabletler hiç bir işe yaramıyor. Nete gir çık o kadar.
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Kasatka 7 yıl
Android tabletlerin isi nasil zor ya ?
Android tabletlerde artik taban fiyat 100 euro iken (ust 500 euro) win 8 li tabletlerde en asagi taban fiyat 600 euro falan olcaktir.
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drserk 7 yıl
Depolama miktarı ne kadar olacak acaba?
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E_Aydin35 7 yıl
Acer tabletlerini gerçekten çok şık yapmış görüldüğü üzere, tasarım ve sadelik ön planda ayrıca harici bir klavye barındırması tercih edildiği takdirde kulalnılması güzel bir ayrıntı..
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neilsonqt 7 yıl
Türk insanını enayi sanan ve ne kadar özürlü doğmuş kasa ve ekranı sorunlu cihaz varsa satışını yapan bir marka kendileri.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Ubuntu destekli 13.3 "Hasee Laptop, Intel Celeron Dual Core, 1.6G İşlemci, Bellek 1G, 60G SATA Sabit disk, Combo sürücü CD'si xtw.me/...
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eresist 7 yıl
forumiphone
goruntu mukemmel full hd ile gelıyor kısaca w8 ile kalkısa geciyoruz.ama adını karalasak asus yapsak dahada alıcı bulacagına emınım cunku acer eskı kullanıcısı olarak pekte ıyı anılarım olmadı kendıleri ile.iyi gunler

İnan bana Asus ile de olmazdı. Türk insanını enayi sanan ve ne kadar özürlü doğmuş kasa ve ekranı sorunlu cihaz varsa satışını yapan bir marka kendileri.
Asus yerine kesinlikle Acer tercih ederim.
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Talladega 7 yıl
goruntu mukemmel full hd ile gelıyor kısaca w8 ile kalkısa geciyoruz.
ama adını karalasak asus yapsak dahada alıcı bulacagına emınım cunku acer eskı kullanıcısı olarak pekte ıyı anılarım olmadı kendıleri ile.iyi gunler
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vehbi 7 yıl
Windows lisanslaması ürünün fiyatını fazla artırmazsa Android tabletlerin işi gerçekten zor. USA'da 400 USD'ye alınan android tabletlerle karşılaştırıldığında bakalım bu tabletlerin fiyatı ne olacak?
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