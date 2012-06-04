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Computex 2012: Asus'dan Windows 8'li ve Tegra 3'li tablet bilgisayar

6 yıl
10,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus anavatanı Tayvan'da düzenlenecke Computex 2012 fuarı için hazırladığı yeni ürünlerini bir bir gün ışığına çıkarmaya başladı. Şirketin iddialı olduğu yeni ürünlerden bir tanesi de Tablet 600 adı verilen yeni tablet bilgisayar oldu. Windows RT yani Windows 8'in ARM versiyonunu kullanan yeni cihaz, tasarım özellikleri itibariyle Asus'un Android işletim sistemli Transformers serisi tablet bilgisayarlarından öneml izler taşıyor. Çıkartılabilir klavye ile gelen tablet bilgisayarda, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS+ ekrana yer veriliyor.
Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan ve 2GB bellek ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Arka kamera için LED Flash desteği de sunan tablet bilgisayarda ayrıca WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, Pusula, Jireskop, ve GPS gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Son çeyrekte pazara sunulması beklenen Windows 8'li eTegra 3 tabletin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
l3ortacine16
Android ve iOS varken dokunmatik ekranda Windows 8 kullanmam ben.Windows 8in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?

Önce uygulama sonra yazılım çıkartırlar bundan sonra gönlünüz olsun diye.
l3ortacine16Android ve iOS varken dokunmatik ekranda Windows 8 kullanmam ben.Windows 8in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?
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DH Misafiri 6 yıl
win 8 gerçekten hızlı ama masaüstü işletim sistemine göre pratik olmayan işletim sistemi.şuan pc mde win 8 kullanıyorum.ama bunu tablette kullanmayı çok isterim.nedenmi?.pc de kullandığım programlarımı artık sokakta yürürken bile kullanmak istiyorum.sql server yada oracle hangi tablette kullanılabilir ki.:)
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M-A-R-S 6 yıl
uygulama eksikliğini eleştirenleri anlamıyorum sanki android tablette yüzlerce program denemişler ipad binlerce uygulama indirmişler..bir tablette bir kullanıcı kaç farklı program yüklerki birkaç resim progrmaı birkaç video programı birkaç tane ofis programı birkaç tanede oyun..10 u geçmez..ve windows rahatlığını program olsun oyun olsun hangi tablet veriyor..bence intel şu atom işlemcilere nvidia da ion gpu çalışmlarına ağırlık verseydi şu an tabletlerde güçlü işlemci güçlü gpu ve rahat windows işletim sistemini kullanıyor olurduk..
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Theologist 6 yıl
merak ettiğim nvidia tegra 2 içinde uygun mudur windows 8 öyleyse nasıl yükleyebiliriz acaba ?
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Half slim SSD olursa üstünde alınır.
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raptor2009 6 yıl
Windows Phone daha tam oturmadı ama işletim sisteminde Microsoft u yabana atmamak lazım Windows 8 tam dokunmatik cihazlara göre kurgulanmış ki Microsoft yazılım konusunda çok rahat ilerleyecektir.Belki hemen olmaz ama zamanla iPad i tablet sektöründe çok zorlar yazılım çok hızlı artarsa geçer bile Apple sıkı denetimleri yerine bildiğimiz tanıdığımız Windows işletim sistemli bir tablet daha mantıklı geliyor.
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mutercim 6 yıl
ErdemZen

Peki bu Wİn 8 tabletlerde klavye Docku kullanarak normal windows uygulamalarını da kullanabilecek miyiz?


WinRT de normal windows uygulamaları kullanılmayacak. Hatta Internet Explorer ile Office dışında masaüstü bile kullanılmayacak. Tabletinizde Windows masaüstünü kullanmak istiyorsanız Intel ya da AMD tabanlı bir tablet almanız gerek.
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ErdemZen 6 yıl
Peki bu Wİn 8 tabletlerde klavye Dock'u kullanarak normal windows uygulamalarını da kullanabilecek miyiz?
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hacı.basat 6 yıl
Gelsin alalım, bu kadar basit. :)
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sereflikoc29 6 yıl
gelsin o zaman bakalım :)
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cagataykoroglu 6 yıl
İntel ve amd ye karşı performans değerlerini çok merak ediyorum.
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
l3ortacine16
Android ve iOS varken dokunmatik ekranda Windows 8 kullanmam ben.Windows 8in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?

Önce uygulama sonra yazılım çıkartırlar bundan sonra gönlünüz olsun diye.
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Silent Guardian 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

l3ortacine16

Android ve iOS varken dokunmatik ekranda Windows 8 kullanmam ben.Windows 8in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?


Önce uygulama sonra yazılım çıkartırlar bundan sonra gönlünüz olsun diye.

Uygulama olmayınca İşletim sistemi çöp bana göre.Uygulamalar sistemin işlevselliğini artırır.iPad'teki binlerce uygulamaya nasıl yetişebilir ki Windows 8?Ne kadar uygulama,o kadar işlevsellik.Uygulama az olduğu sürece tercih yapılırken sürekli arka planda kalacağını düşünüyorum.MeeGo,Blackberry OS,Bada OS,Windows Phone gibi işletim sistemleri uygulama sıkıntısından dolayı sürekli arka plana atılıyor.(Satış rakamları ortada)Mesela Windows Phone ve MeeGo bana göre Android'ten çok daha verimli,güvenli fakat Uygulama olmayınca olmuyor işte.Sistemin kaderini Uygulamalar belirliyor şuanda.Kim ne derse desin.İnternet,Video vb. özellikler için ideal olabilir fakat uygulamalar için pek birşey beklememek lazım.Windows Phone 7 çıkmadan öncede aynı şeyleri söylemiştim,yine aynısını söylüyorum.Akıllı telefon,tablet gibi cihazları güçlendiren uygulamalardır.
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Silent Guardian 6 yıl
Android ve iOS varken Windows 8 kullanmam ben.Windows 8'in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?iOS ve Android uygulamalar açısından çok önde.
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ErTuFx 6 yıl Silent Guardian
l3ortacine16
Android ve iOS varken dokunmatik ekranda Windows 8 kullanmam ben.Windows 8'in tablet versiyonuna özel kaç tane uygulama vardır ki?

Yeterli uygulamalar mevcut iciniz rahat olsun kardesimde ve yegenimde galaxy tab olmasina ragmen ben kendim karisik sistemini sevmedigimden dolayi elime alip bakmis degilim dogru durust ama iyi bir w8 sistemli tablet almayi dusunuyorum lumia 800 kullanicisiyim iphone 4 de kullandim sgs2 de sirf sistemleri karisik diye windows tercihim oldu en son . Ama tabi tercih meselesi ben kendim tavsiye ederim herkeze.
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