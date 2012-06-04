Computex 2012: Asus'dan Windows 8'li ve Tegra 3'li tablet bilgisayar

Asus anavatanı Tayvan'da düzenlenecke Computex 2012 fuarı için hazırladığı yeni ürünlerini bir bir gün ışığına çıkarmaya başladı. Şirketin iddialı olduğu yeni ürünlerden bir tanesi de Tablet 600 adı verilen yeni tablet bilgisayar oldu. Windows RT yani Windows 8'in ARM versiyonunu kullanan yeni cihaz, tasarım özellikleri itibariyle Asus'un Android işletim sistemli Transformers serisi tablet bilgisayarlarından öneml izler taşıyor. Çıkartılabilir klavye ile gelen tablet bilgisayarda, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS+ ekrana yer veriliyor.

Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan ve 2GB bellek ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Arka kamera için LED Flash desteği de sunan tablet bilgisayarda ayrıca WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, Pusula, Jireskop, ve GPS gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Son çeyrekte pazara sunulması beklenen Windows 8'li eTegra 3 tabletin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.