Computex 2013 : Asus'tan Full HD ekranlı yeni bir MeMo Pad modeli daha





Memo Pad serisi ile iyi bir grafik yakalayan Asus, Transformer ailesi yanında bu seriyi de daha fazla destekleyeceğe benziyor. Serinin son üyesi Full HD ekranlı Memo Pad FHD 10 oldu.





Memo Pad FHD 10 modelinde 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Asus, Intel geleneğini bu modelde de sürdürüyor ve Clover Trail+ tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye yer veriyor.





Ayrıca 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 10 saat kullanım süresi sunan batarya, 580gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Model Eylül ayında satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/ASUS-unveils-MeMo-Pad-FHD-10---Android-tablet-powered-by-Intel_id43618#2-