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Computex 2013 : Asus'tan Full HD ekranlı yeni bir MeMo Pad modeli daha

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : Asus'tan Full HD ekranlı yeni bir MeMo Pad modeli daha

Memo Pad serisi ile iyi bir grafik yakalayan Asus, Transformer ailesi yanında bu seriyi de daha fazla destekleyeceğe benziyor. Serinin son üyesi Full HD ekranlı Memo Pad FHD 10 oldu.

Memo Pad FHD 10 modelinde 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Asus, Intel geleneğini bu modelde de sürdürüyor ve Clover Trail+ tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye yer veriyor. 

Ayrıca 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 10 saat kullanım süresi sunan batarya, 580gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Model Eylül ayında satışa sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/ASUS-unveils-MeMo-Pad-FHD-10---Android-tablet-powered-by-Intel_id43618#2- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
revelax 5 yıl
Olması gerekende bu ben 1tl verdikten sonra neden tablet alayımki alırım leptop paşa paşa kullanırım uygun fiyata tablet en dogru tercih
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Cartoon 5 yıl
Helal olsun Asus'a.
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katratzi 5 yıl
İhtiyaca ve bütceye uygun tabletler çıkarttıkları için Asusa kocaman bir aferin.
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