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Computex 2014: ASUS ROG GR8 & G20 Bilgisayarlar

4 yıl
11,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2014'de ROG standında ASUS'un ufak boyutlarıyla dikkat çeken bilgisayarlarını değerlendiriyoruz.
 

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tricore 4 yıl
customize seçenekler eklemeliler buna o parayı verecek adam bir düşünür konsolu zorlayacak diyor diyor da şuan için bu sözleri 3 yıl sonra ne olacak ps4 ve xbox herzaman mimarisyle performansı yeterli tutacak ama enteresan bir durum var demekki asusun gözü konsolun tahtında şu dx12 bir çıksın bakalım ne olacak belkide ... devran dönecek. horoz tavuk flan
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PuSaT28 4 yıl
Ne kadar bu aletler.
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Recharged 4 yıl
Tasarım konusunda çok iyi iş çıkartıyorlar gerçekten. Asus'u tebrik etmek gerek.
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mczaga 4 yıl
Isınma ve Fiyat ne durumda?
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capoeira_GS 4 yıl
G20 çok mükemmel olmuş özellikle boyutu ve verdiği performans harika GR8 de çok iyi olmuş boyutu inanılmaz küçük ama fiyatı yüksek olur ikisininde
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ardarda45 4 yıl
müthiş olmuş
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DH Misafiri 4 yıl
Asus her iki üründe Nvidia tercih etmiş.Demekki neymiş?..
1 Yanıt Yanıtla
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mbald 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Asus her iki üründe Nvidia tercih etmiş.Demekki neymiş?..

Apple macpro da amd tercih etmiş.
Demekki neymişş??
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furkan6423 4 yıl
Tasarım mükemmel, tek kusuru 750ti olması, onun yerine Gtx 770 olsaymış tadından yemezmiş
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The Times 4 yıl
Niye kasa toplamak yerine bunu alayım?
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OldGamers86 4 yıl
Çok güzel tasarlamışlar. Ellerine sağlık..
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