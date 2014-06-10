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Computex 2014: OCZ RevoDrive 350 PCIe & Vector 180

5 yıl
39,4b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex turlarımıza OCZ ile devam ediyoruz. Firmanın geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu PCIe RevoDrive sürücüsünü ve ilk olarak Computex'de sergilediği SATA sürücüsü Vector 180'i deneme imkanı yakaladık.
 

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volkan... 5 yıl en beğenilen
baba yorgun...
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ecs_elite_group 5 yıl
videoda 1:38 revodrive üzerine fan takılı sebebi neydi ki
1 Yanıt Yanıtla +4
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t.c.atalar 5 yıl
Önemli M550 512 SATA (9,5 mm adaptör ile) 2.5 "7mm Internal Solid State Drive CT1024M550SSD1
var bende amerikadan gelmiş ürün açılmış ama kullanılmamıştır
g skil. 64 gb 8x8 64 2400 mhz rem ile birlikte 2000 bin liraya veririm
özür sdd 512 gb tır
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t.c.atalar 5 yıl
Önemli M550 1TB SATA (9,5 mm adaptör ile) 2.5 "7mm Internal Solid State Drive CT1024M550SSD1
var bende amerikadan gelmiş ürün açılmış ama kullanılmamıştır
g skil. 64 gb 8x8 64 2400 mhz rem ile birlikte 2000 bin liraya veririm
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MrKemal17 5 yıl
Pci-e ssdler neden bu kadar pahalı kullanılan nand yongaları aynı değil mi?
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Xagdas 5 yıl
Amma çok "Bildiğiniz gibi" diyor. Bilmiyormuşuz gibi anlat sen..!
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capoeira_GS 5 yıl
Özellikle Revo serisi harika kesinlikle
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ardarda45 5 yıl
Abi tek başına harap oldun Tayvanlarda
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furkan6423 5 yıl

yuh o nasıl hızlsr öyle
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gcb1903 5 yıl
Biraz da insanları düşünsünler, sata ssdler bile daha yeni yeni alınabilir olmuşken bu pci ssd fiyatları almış uçmuş gitmiş.
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ecs_elite_group 5 yıl
videoda 1:38 revodrive üzerine fan takılı sebebi neydi ki
1 Yanıt Yanıtla +4
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gun 5 yıl ecs_elite_group
Özel bir nedeni yok eğlencesine koymuşlar.

O sistemde raid olarak kullanılmışlar.
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FreeRun 5 yıl
vay be çoşmuş bunlar..
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