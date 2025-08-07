Giriş
    Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli

    Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Fatih Altaylı'nın kanlı Temmuz ayının en çok izlenen gazeteci kanalı olmuştu.

    Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli Tam Boyutta Gör
    İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) paylaşımına göre Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

    Kararın henüz hangi sulh ceza hakimliğinin kararı verdiği henüz bilinmiyor. Haberimizin hazırlandığı esnada henüz Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına İSS’ler ve YouTube tarafından herhangi bir erişim engeli uygulaması başlatılmadı.

    Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, X’teki konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    “Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Henüz kararın "milli güvenlik" sebebiyle mi yoksa RTÜK talebiyle mi alındığı belli değil. YouTube'un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu.”

    Temmuz ayının en çok izlenen kanalı

    Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli Tam Boyutta Gör

    Marketin Türkiye’nin Medya Takip Merkezi verilerine göre Temmuz 2025’te Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı toplam 28 milyon izlenme ile en çok izlenen gazeteci kanalı oldu. Altaylı; Temmuz ayında 60 bin yeni abone, 2,2 milyon beğenme, 139 bin yorum ve video başına 634 bin ortalama izlenmeye ulaştı.

    Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanına tehdit” suçundan soruşturma başlatılmış ve 22 Haziran itibarıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Altaylı, hakkında en az beş yıl hapis istemiyle dava açıldı ve yaklaşık bir buçuk aydır Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu durumda. 

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    HABERİN ETİKETLERİ
    youtube, erişim engeli
    Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Internet
