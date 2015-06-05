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Computex 2015 : OCZ RevoDrive serisi m.2 ürünlerini de içine alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : OCZ RevoDrive serisi m.2 ürünlerini de içine alacak

OCZ'nin daha çok iş istasyonu ürünlerine hitap eden ve RAID tabanlı sürücülerden oluşan RevoDrive serisi, Computex 2015 fuarında m.2 tabanlı ürünlere de ev sahipliği yapacağını gösterdi. 

Hali hazırdaki RevoDrive 350 serisinde Toshiba 19nm TLC NAND, 1800MB/s'e kadar veri transfer hızları, 140 000 IOPS'a kadar IOPS performansı şeklinde özellikler yer alıyordu. Ancak m.2 yapısındaki SSD ürünlerinde yeni bir Toshiba kontrolcüsü ve yeni Toshiba MLC NAND flash hücreleri kullanılacak.

RevoDrive m.2 ürünü PCIe 3.0 x4 bağlantısını kullanacakken, firma şimdilik herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Orijinal RevoDrive ürünlerinin üstlendiği yükü bu mini sürücü üstelenecek mi merak konusu. M.2 yapısındaki ilk RevoDrive ürününün sonbahar döneminde satışa çıkması bekleniyor.  


http://www.tomshardware.com/news/ocz-revodrive-m.2-pcie,29294.html Yorum Yaz
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