Comscore: İngiltere'de iOS liderliği söz konusu, en büyük sıçrama ise Android'de

Araştırma firması Comscore'un dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından İngiltere'de yürüttüğü çalışmaya göre pazarda ilk beş sırayı iOS, Android OS, Symbian OS, BlackBerry OS ve Windows Mobile / Windows Phone 7 oluşturuyor.



Peki 2010 yılının mayıs ayından, 2011 yılının mayıs ayına kadar geçen zaman zarfında İngiltere pazarında ne gibi değişiklikler yaşanmış?



Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola, HTC, Huawei, Acer, Dell, Philips ve hatta Alcatel gibi akıllı telefon üreticileri tarafından tercih edilen Google'ın mobil işletim sistemi Android'in, %634 ile İngiltere'de en büyük sıçramayı yaptığını görmekteyiz. BlackBerry OS'da %59, iOS'da ise %46 yükseliş göze çarparken Symbian OS ve Windows Mobile / Windows Phone 7 kullanıcı sayısında kan kaybı söz konusu. Symbian kullanıcıları %10, Windows Mobile / Windows Phone 7 kullanıcıları %32 oranında azalmış.



Nokia'nın devreye girmesiyle Microsoft'un pazar payının ne ölçüde etkileneceği merak konusu.

