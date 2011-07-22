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Comscore: İngiltere'de iOS liderliği söz konusu, en büyük sıçrama ise Android'de

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Araştırma firması Comscore'un dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından İngiltere'de yürüttüğü çalışmaya göre pazarda ilk beş sırayı iOS, Android OS, Symbian OS, BlackBerry OS ve Windows Mobile / Windows Phone 7 oluşturuyor.
Peki 2010 yılının mayıs ayından, 2011 yılının mayıs ayına kadar geçen zaman zarfında İngiltere pazarında ne gibi değişiklikler yaşanmış?
Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola, HTC, Huawei, Acer, Dell, Philips ve hatta Alcatel gibi akıllı telefon üreticileri tarafından tercih edilen Google'ın mobil işletim sistemi Android'in, %634 ile İngiltere'de en büyük sıçramayı yaptığını görmekteyiz. BlackBerry OS'da %59, iOS'da ise %46 yükseliş göze çarparken Symbian OS ve Windows Mobile / Windows Phone 7 kullanıcı sayısında kan kaybı söz konusu. Symbian kullanıcıları %10, Windows Mobile / Windows Phone 7 kullanıcıları %32 oranında azalmış.
Nokia'nın devreye girmesiyle Microsoft'un pazar payının ne ölçüde etkileneceği merak konusu.

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Klasör.:X:. 8 yıl
Sonuçlar şu an için bi anlam ifade etmiyor.Gelecek android winphone hatta symbianın yükselişi ile tam tersine dönecek.İosun bulunduğu konumu tutabilmesi mümkün değildir.Hele ki o artık güncel olmayan donanımın içinde...
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TuffkiLLe 8 yıl
androidin bu denli hızlı yükselişine şaşırmadım, nitekim çok fazla bir geçmişi yok ve google gibi güçlü bir şirketin elinden çıkıp samsung ve htc nin öncülüğünü yaptığı güçlü şirketlerle çalışıyor.. öte yandan iOS un sadece apple ın birkaç modelinde kullanılmasına ve karşısında android kullanan birçok firma olmasına rağmen hala birinciliği koruması işletim sistemi bazında hala açık ara fark yaptığını gösteriyor bana göre.. iOS un yakın zamanda bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum, tam aksine iOS 5 ile çok büyük yankı uyandıracağı kanısındayım.
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0tt0m@n 8 yıl
Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üstünden atlar :)
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yunuss.10 8 yıl
Bir yılda bu kadar büyümesini takdir etmek lazım , seneye Android liderliği alır kesin .

Symbian'ın bu kadar kullanılıyor olması da ilginç
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